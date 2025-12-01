Россиянам рассказали о ситуации с путевками в Венесуэлу на фоне слухов о начале войны
Российских туристов начали предупреждать об отмене ближайших рейсов в Венесуэлу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Туроператор Pegas Touristik сообщил об отмене рейсов в Венесуэлу, запланированных на 1 декабря. Вместо Венесуэлы клиентов отправят на курорт Варадеро на Кубе. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР). Перенос рейса связан с потенциальной угрозой безопасности гражданским лайнерам на фоне конфликта между Венесуэлой и США.
«Информируем вас об отмене выполнения рейса 01.12 Москва — Порламар. Вместо него планируется выполнение рейса Москва — Варадеро», — приводит АТОР слова из сообщения туроператора партнерам. Компания предлагает клиентам выбор: размещение в отелях аналогичного или более высокого класса в Варадеро или аннулирование брони с возвратом средств. Также Pegas Touristik организует вывоз из Венесуэлы туристов, которые уже находятся там.
Еще в начале ноября американские военные начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, недалеко от Венесуэллы на фоне конфликта американского президента Дональда Трампа из-за ситуации с наркотрафиком.
До этого тот обещал стране «ударить по суше». Причем еще в августе тот подписал документ, позволяющий применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей, в первую очередь венесуэльских. Трамп ранее закрыл воздушное пространство над страной и поставил ультиматум президенту страны, уйти с поста, иначе США «готовы рассмотреть применение силы». Венесуэла подготовила ответы на возможную агрессию Вашингтона, передает телеканал «Царьград».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.