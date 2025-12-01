Россиянам рассказали о ситуации с путевками в Венесуэлу на фоне слухов о начале войны

Российских туристов начали предупреждать об отмене ближайших рейсов в Венесуэлу Фото: Роман Наумов © URA.RU

Туроператор Pegas Touristik сообщил об отмене рейсов в Венесуэлу, запланированных на 1 декабря. Вместо Венесуэлы клиентов отправят на курорт Варадеро на Кубе. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР). Перенос рейса связан с потенциальной угрозой безопасности гражданским лайнерам на фоне конфликта между Венесуэлой и США.

«Информируем вас об отмене выполнения рейса 01.12 Москва — Порламар. Вместо него планируется выполнение рейса Москва — Варадеро», — приводит АТОР слова из сообщения туроператора партнерам. Компания предлагает клиентам выбор: размещение в отелях аналогичного или более высокого класса в Варадеро или аннулирование брони с возвратом средств. Также Pegas Touristik организует вывоз из Венесуэлы туристов, которые уже находятся там.

Еще в начале ноября американские военные начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, недалеко от Венесуэллы на фоне конфликта американского президента Дональда Трампа из-за ситуации с наркотрафиком.

