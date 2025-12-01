Трамп высказался об инциденте с добиванием венесуэльских выживших военными США

Дональд Трамп заявил, что разберется в скандале вокруг Пита Хегсета, который приказывал добивать выживших в Карибском бассейне Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в слухах о преднамеренном убийстве выживших после удара по катеру в Карибском бассейне американцами. Об этом он заявил журналистам в самолете по пути из Флориды в Вашингтон. Ранее главу Пентагона Пита Хегсета обвиняли, что тот специально давал приказ о добивании выживших.

«Мы разберемся в этом», — ответил американский лидер на просьбу журналистов прокомментировать публикацию газеты The Washington Post. Там ранее сообщали, что в начале сентября глава Пентагона Пит Хегсет приказал убить всех людей на борту катера, который, по версии американской стороны, перевозил наркотики. При этом Трамп заявил, что Хегсет на самом деле не давал подобных приказов.

При этом сам глава Пентагона заявлял, что удары по судам и их экипажам, которые занимаются транспортировкой наркотиков в США, законны. По данным TWP, американские военные еще 2 сентября нанесли два удара: первый — для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, второй — для убийства двух венесуэльских выживших, которые были в воде и цеплялись за обломки.

Продолжение после рекламы