ВСУ атаковали три района Ростовской области
01 декабря 2025 в 08:35
Фото: © URA.RU
Украина совершила ночную атаку на Ростовскую область. Удар на себя приняли три района. Силы ПВО уничтожили над ними вражеские дроны. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь
