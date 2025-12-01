Силы ПВО отразили атаку Украины над Азовским морем
01 декабря 2025 в 09:27
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО обнаружили и подавили 32 беспилотника. Вражеская атака была отражена в ночь на первое декабря. Об этом сообщили в Минобороны. Под удар попали 11 российских регионов. Также нападение было пресечено над акваторией Азовского моря.
