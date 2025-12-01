На днях сообщалось, что на харьковском направлении за сутки были уничтожены до 235 солдат ВСУ. При этом сами военные на этом фронтовом участке отказываются идти в бой. Только за эту осень в Харьковской области под российский контроль перешли 11 населенных пунктов. В ноябре также был освобожден Купянск.