На Украине ликвидирован начальник пограничной комендатуры
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Харьковской области в районе Черняков ликвидирован начальник украинской пограничной комендатуры. Об этом рассказали журналисты, ссылаясь на источники в силовых кругах.
«На участке фронта Меловое-Хатнее в районе населенного пункта Черняки <...> уничтожен пункт управления пограничной комендатуры. <...> Ликвидирован начальник», — уточнили в РИА Новости, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что был поражен именно пункт быстрого реагирования 1-го погранотряда пограничной службы Украины.
На днях сообщалось, что на харьковском направлении за сутки были уничтожены до 235 солдат ВСУ. При этом сами военные на этом фронтовом участке отказываются идти в бой. Только за эту осень в Харьковской области под российский контроль перешли 11 населенных пунктов. В ноябре также был освобожден Купянск.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
