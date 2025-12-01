Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

На Украине ликвидирован начальник пограничной комендатуры

01 декабря 2025 в 09:04
В Харьковской области ликвидирован начальник украиснкой пограничной комендатуры

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Харьковской области в районе Черняков ликвидирован начальник украинской пограничной комендатуры. Об этом рассказали журналисты, ссылаясь на источники в силовых кругах. 

«На участке фронта Меловое-Хатнее в районе населенного пункта Черняки <...> уничтожен пункт управления пограничной комендатуры. <...> Ликвидирован начальник», — уточнили в РИА Новости, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что был поражен именно пункт быстрого реагирования 1-го погранотряда пограничной службы Украины. 

На днях сообщалось, что на харьковском направлении за сутки были уничтожены до 235 солдат ВСУ. При этом сами военные на этом фронтовом участке отказываются идти в бой. Только за эту осень в Харьковской области под российский контроль перешли 11 населенных пунктов. В ноябре также был освобожден Купянск.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

