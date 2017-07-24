Госдума запрещает главврачу первой больницы Урала работать осенью

12:31 24 июля 2017 1

Решение о назначении главврача Свердловской областной больницы №1 (справа занимающий этот пост Феликс Бадаев) принимает губернатор (слева Евгений Куйвашев) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское медицинское сообщество оперативно отреагировало на принятие Госдумой законопроекта об установлении возрастного порога в 65 лет для главных врачей. Одному из главных свердловских тяжеловесов от медицины — главе областной больницы №1 Феликсу Бадаеву в сентябре исполняется солидные 65 лет. Он уже пытается решить вопрос о своем будущем на переговорах с региональными властями. Однако оппозиционно настроенная часть коллектива больницы увидела в появившемся возрастном пороге реальный рычаг для смены главврача.

Согласно законопроекту, хоть и принятому в третьем чтении Госдумой, но еще не прошедшему Совфед и пока не утвержденному президентом, устанавливается возрастной порог в 65 лет для руководителей медицинских учреждений и их заместителей. Планируется, что соответствующая поправка будет внесена в ст. 350 Трудового кодекса, в которой речь идет об особенностях деятельности медицинских работников. По достижении сотрудником 65-летнего порога, он сможет перевестись на другую должность по своей квалификации. Норма закона может вступить в силу уже с 1 октября 2017 года.

Однако в предлагаемых правках есть и отступление от общего правила.

Так, контракт с 65-летним главврачом может быть продлен до достижения им 70 лет по представлению общего собрания рабочего коллектива больницы.

К примеру, 10 сентября свое 65-летие будет праздновать главный врач Свердловской областной больницы Феликс Бадаев. И, как рассказали «URA.RU» сотрудники медицинского учреждения, Феликс Иосифович уже озаботился вопросом своего будущего в меняющихся реалиях.

Врачи первой областной утверждают, что на фото — потолок пищеблока, где готовят пищу для тяжелобольных. Видны следы плесени и отваливающейся штукатурки. Фото: предоставлено читателями URA.RU

«Бадаев съездил на прием к заместителю губернатора Павлу Крекову и министру здравоохранения Игорю Трофимову с письмом как будто от коллектива больницы. Якобы коллектив его восхваляет, говорит о его больших заслугах. А коллектив это письмо в глаза не видел! А съездил Бадаев за тем, чтобы ему осенью контракт продлили, так как ему 65 лет исполняется. Он еще и попросил, чтобы председатель профкома подписала бумагу, которую саму будут переизбирать, но он ей должность в больнице пообещал, если подпишет», — рассказали «URA.RU» на условиях конфиденциальности сотрудники первой областной больницы.

В обоснование своей негативной позиции врачи рассказывают печальные факты.

«У нас больница превратилась в вотчину одного человека — главного врача. Увольняются люди, остаются свободные ставки, но на их место никого не разрешают принимать. На меньшее количество людей возрастает нагрузка, а заработная плата остается прежней. Вопрос: где деньги с освободившихся ставок? Ладно, если это второстепенные службы. Например самое тяжелое отделение — онкобольные. В отделении осталось три врача и завотделением, который не ведет больных. Каждый день в среднем по пять тяжеленных операций. Доплат нет! Людям приходится жить в больнице. Никого не разрешают принять на работу», — жалуются медицинские работники.

Впрочем, сам Феликс Бадаев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что не знает о существовании такого законопроекта и, соответственно, подобных вопросов он не решал.

Феликс Бадаев возглавляет СОКБ №1 с 1 февраля 2008 года. Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Заместитель губернатора проводил собеседование с руководителями медицинских учреждений. Речь шла об исполнении бюджета. По мне и первой областной вообще никаких вопросов не было, — заявил главврач. — Контракт у меня заканчивается в следующем году. Продлевать его или нет — решает губернатор. А если закон будет принят, то будем его исполнять. Мы же государевы люди!».

Между тем, по данным «URA.RU», в минувшую пятницу Свердловскую областную больницу посетили заместитель губернатора Павел Креков и министр здравоохранения Игорь Трофимов. Якобы с последним у Бадаева довольно прохладные отношения. А визит высоких гостей был связан именно с вопросом изучения обстановки в больнице, для принятия последующего решения о продлении или нет контракта Феликсу Иосифовичу.

Любопытно, что в конце прошлой недели больницу посетили представители прокуратуры и Росздравнадзора. Этих ревизоров якобы интересовал подозрительный случай гибели пациента в больнице, предположительно, в результате неоказания помощи.

Пресс-секретарь замгубернатора Крекова Юлия Воронина отказалась от комментариев, перенаправив вопросы «URA.RU» в министерство здравоохранения. Официальные представители минздрава области пока не комментируют выводы, к которым пришли ревизоры, проверявшие деятельность главврача ОКБ-1, для изучения вопроса о продлении контракта. «Мне это информация не известна. Решение принимает правительство. Одно могу подтвердить: да, сейчас тот период, когда решается вопрос о перезаключении контракта», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Конечное решение о продлении контракта Феликсу Бадаеву остается за свердловским губернатором. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В целом же эксперты из медицинской среды убеждены в высоких шансах Феликса Бадаева остаться на своей должности.

«В данной ситуации закон формален. Специалисту старше 70 лет сложно возглавлять учреждение. Хотя отсекать 70-летних авторитетных профессионалов — нецелесообразно. Ведь медицина, это область, в которой профессионализм растет с опытом и интеллектом, которые нарабатываются годами, — убежден руководитель общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг Максим Стародубцев. — Бадаев является одним из наиболее влиятельных, если не самым влиятельным, в области. Как и в отношении любого главврача, у него есть сторонники и противники. Исторически даже, пост главрача областной больницы значительнее интереснее поста министра здравоохранения области. С учетом того, что Бадаев исторически из областной больницы, знает ее от и до, то найти ему замену довольно затруднительно».