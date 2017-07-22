Андреева («Время»): «Иногда кажется, что ТВ работает на геноцид нации»

12:59 22 июля 2017 0

Мастер-класс Екатерины Андреевой на молодежном форуме "Балтийский Артек" собрал аншлаг Фото: Алексей Балашов © URA.RU

Под Калининградом начала работать смена 400 инициативных учителей «Российского движения школьников» (РДШ) — на базе палаточного лагеря «Балтийский Артек» они вырабатывают единую концепцию патриотического воспитания детей. Главной героиней второго дня смены стала ведущая программы «Время» Екатерина Андреева. Она приехала в палаточный лагерь, чтобы провести мастер-класс на тему «Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей». Андрееву было сложно узнать вне привычного образа. Вместо традиционного тугого пучка — распущенные длинные волосы, вместо строгого костюма — свободная клетчатая рубашка, джинсы и кроссовки.

Мастер-класс по заявленной теме так и не случился: Андрееву завалили вопросами из зала.«URA.RU» выбрало самые яркие ответы несменяемой ведущей первого канала.

О Путине и Крыме

— Назовите трех своих любимых исторических деятелей, — к ведущей обратился молодой учитель истории из Сыктывкара. Среди фаворитов Андреевой оказались французский дипломат Талейран, британский премьер Черчилль и Владимир Путин.

«Наш президент войдет в историю как собиратель русских земель.

Ведущая «Вестей» заявила, что любит родину больше, чем устрицы Фото: Алексей Балашов © URA.RU

Не все понимают этого, и кто-то хочет есть устрицы, которые мы не можем больше заказывать из Франции. Владимир Владимирович присоединил Крым — это реально историческое решение, которое дало возможность России не встать на колени», — спокойным голосом разъясняла свою позицию ведущая. Дальше она объяснила, как именно страну хотели поставить «на колени»: «В результате госпереворота Украина должна была разорвать контракт на аренду военной базы в Севастополе, и наш флот с приспущенными флагами плелся бы куда-нибудь еще, например, в Калининград». После Андреева строго резюмировала — «Чтобы этого не случилось, я готова не есть устрицы».

Зал дружно зааплодировал.

— Спасибо! — звонко выкрикнула девушка в ветровые с надписью Севастополь на спине.

О коррупции и убийце экс-депутата Вороненкова

Андрееву попросили рассказать о своем образовании. Ведущая удивила слушателей историей о работе в Генпрокуратуре и о том, как однажды ей угрожали в темной подворотне ножом. Бандиты потребовали от нее дело своего подельника в обмен на большие деньги.

«Папа воспитал меня по принципу лучше умереть стоя, чем на коленях. Отдать дело и взять деньги для меня было невозможно.

Я не понимаю, как люди, которые обладают властными полномочиями не боятся заниматься коррупцией. Потому что рано или поздно придется отвечать, а временной континуум начал сужаться.

Если раньше за нехорошие деяния человек мог ответить через поколение, то сейчас происходит все почти моментально», — делилась Андреева.

И привела яркий новостной пример, подтверждающий ее слова: «Убийца депутата Дениса Вороненкова взял деньги за свое преступление, чтобы их потратить, может даже дом купить. Но не прошло и 30 секунд после того как он совершил преступление, и пространство ответило ему — он получил пулю в затылок. Вот таких случаев сейчас будет все больше и больше».

О самых страшных новостях

Андрееву спросили, какие новости поразили ее настолько, что их было сложно читать в прямом эфире.

«Я очень уравновешенный человек, и когда я транслирую для вас новость [о трагедии] в прямом эфире — я внутри ору.

Андреева с трудом сдерживала слезы, вспоминая трагедии, о которых ей приходилось рассказывать в прямом эфире Фото: Алексей Балашов © URA.RU

Я не должна этого делать вам. Потому что если я запаникую, то запаникует вся страна. Мой посыл такой — ребята, мы кризисные менеджеры, мы должны все выйти из этой ситуации. Она уже случилась, не надо стенать и рвать на себе волосы, надо идти вперед и стараться найти выход из этой ситуации».

Ведущая рассказала, что ее новостной бригаде «везет» на трагические события, они работали на всех самых страшных терактах.

«Но поразили меня больше всего Норд-Ост, Беслан и подлодка Курск», — голос Андреевой дрогнул, на глазах появились слезы. В зале, кажется, не поверили, что перед ними ведущая «Вестей», которая сохраняет спокойствие в самых стрессовых ситуациях. «Сейчас, когда я об этом говорю, я могу расплакаться, тогда — я не имела право это делать», — пояснила она. В зале стояла мертвая тишина.

1/11 Гостей «Балтийского Артека» встречает оптимистичная надпись на въезде в лагерь. Фото: Алексей Балашов © URA.RU

Про ложь

Рассказывая о внутренней кухне «Вестей», Андреева поделилась, что текст программы она пишет сама. Поэтому, категорически не согласна, когда видит в интернете, что кто-то обвиняет ее во лжи.

«Я могу сказать честно, положа руку на сердце, я никогда ни одного слова не соврала. Мы можем что-то не сказать.

Мы проверяем каждый чих, потому что в любой момент на тебя могут подать в суд, и если докажут, что ты солгал, то засудят по полной программе». Позже Андреева рассказала, что однажды ее попросили прочитать новость о том, что у лидера КПРФ Геннадия Зюганова якобы есть лесозаготовительный бизнес в Боливии. Ведущая наотрез отказалась говорить об этом в своей программе: «Я точно знала, что в этой стране такие деревья не растут. Сказала — хотите зачитать эту новость — садитесь и сами читайте, я этого делать не буду!». После, по ее словам, Зюганов узнал об этой истории и при встрече долго ее благодарил за принципиальность.

Про информационные войны

Андреева рассказала, что все больше думающих и мобильных зрителей уходит в интернет Фото: Алексей Балашов © URA.RU

Последовал вопрос об информационной войне, которая сейчас развернута между Россией и Западом. У Андреевой спросили, защищаемся ли мы или нападаем, и следует ли нам «воевать» на этом поле.

«Мы скорее защищаемся», — ответила она и привела пример, когда американский канал CNN транслировал погромы, проходили в Греции, рассказывая своим зрителям, что эти события проходят в России. В ответ, Андреева показала в своем эфире жесткий разгон митинга антиглобалистов в Нью-Йорке.

«Надо отвечать ударом на удар. Если тебя в чем-то обвинили — не надо молчать.

Я не за то, чтобы вести информационную войну, но если на тебя напали — надо защищаться, и защищаться очень умно.

Информация — это не топор, это тонкий скальпель», — заявила Андреева и добавила, что иногда руководство канала видит в ее ремесле именно «топор», что неправильно.

О вреде ТВ

Зрители заметно удивились, когда Андреева стала отвечать на вопрос о том, с какого возраста детям стоит смотреть новостные программы.

«Детям телевизор смотреть вообще не рекомендуется», — начала ведущая, — «Особенно новости. Потому что мы редко рассказываем о хорошем.

Сейчас телевидение стало опасным — там очень много чернухи. Вместо позитива в голову вкладывается страшная реальность».

Она привела в пример передачу «Бандитская Россия» и сериал «Бандитский Петербург». Андреева даже предположила, что какая-то мафиозная группировка «приплачивает кому-то» для того, чтобы транслировались свои ценности. Критики подверглись политические ток-шоу, на которых поднимаются «дурацкие темы, а все чрезмерно кричат».

«Зачем это показывать детям? Я думаю, что сейчас телевидение должно начать меняться, и просуществовавшая последние годы эта вакханалия должна уйти.

Иногда кажется, что телевидение работает на геноцид российской нации, когда тебя хотят опустить — зачем это нужно детям?».

Кроме того, Андреева отметила тенденцию последнего времени: более умные, мобильные зрители с большим потенциалом уходят в интернет. По ее мнению, руководство федеральных каналов должно задуматься об этом и начать менять контент.