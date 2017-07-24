Трутнев удивил пермскую элиту: в чем подвох его визита?

21:21 24 июля 2017 0

Юрий Трутнев (справа) не только порадовал, но и озадачил Максима Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Предвыборную кампанию временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова освежил неформальный визит вице-премьера правительства РФ и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Последний фактически оказал поддержку новому главе региона и «прошелся» по команде «варяга» Виктора Басаргина. Однако наблюдатели рассуждают, что приезд несет особый смысл, и самый влиятельный пермяк вновь будет участвовать в управлении родным регионом.

Встреча Юрия Трутнева и Максима Решетникова произошла в минувшую субботу, 22 июля, в рамках открытия летней школы каратэ. Официальный визит полпреда планировался еще на 3 июля, но сорвался из-за вызова в Москву.

Полпред и врио губернатора встретились не за столом переговоров, а в компании каратистов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Не секрет, что фигура Юрия Трутнева — особая для Прикамья. Во-первых, вице-премьер и полпред — уроженец Перми. Во-вторых, Трутнев прошел сложнейшие конкурентные выборы: в 1996 году он был избран мэром Перми, в 2000 году — губернатором Пермской области. В-третьих, фактически Юрий Трутнев является инициатором объединения области с Коми-Пермяцким автономным округом — образования Пермского края, произошедшего в декабре 2005 года.

Пермяки по-прежнему с именем Трутнева связывают позитивные преобразования в столице региона в конце 90-х и старт важных инфраструктурных проектов. Наблюдатели вспоминают, что ему же удалось консолидировать политическую и бизнес-элиту Прикамья. Примечательно, что в 2011 году Трутнев взялся помогать «Единой России» в политически нестабильном регионе — на выборах в Госдуму и Заксобрание его штаб работал параллельно с командой губернатора Олега Чиркунова.

Обстоятельства визита Трутнева вызвали интерес наблюдателей — в выходной день, да еще в виде открытия летней школы каратэ. Известно, что полпред президента периодически бывает в родном городе. В данном же случае неформальный приезд хоть и не анонсировался широко, но и не был засекречен — представители прессы получили приглашения.

Сама встреча прошла в формате «без галстуков». Вместо привычного пресс-подхода Трутнев устроил полноценный брифинг и отвечал на любые вопросы. «Полпред много говорил в присутствии Решетникова, получился своего рода мастер-класс: что и как нужно делать, чему следует уделять внимание. Трутнев „прошелся“ и по проблемам региона. Учитывая его хорошую репутацию перед жителями, конечно, визит несет Решетникову позитив перед выборами. Ну и некий сигнал элитам: нового главу Прикамья полпред одобрил. Команда врио губернатора осталась очень довольна», — говорит собеседник, близкий к властям региона.

Виктор Басаргин и его дороги получили не самую приятную оценку полпреда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юрий Трутнев еще и ударил по предшественникам Решетникова. Заявил, что Пермскому краю последний годы не везло с системной управления. Отметил, что «хочется приезжать в Пермь и радоваться, а не приезжать и видеть, как какой-то дурачок дороги кривые построил».

Последняя фраза — явный «привет» предыдущему губернатору Виктору Басаргину (сейчас он возглавляет Ространснадзор). Одним из его приоритетных проектов стала реконструкция Шоссе Космонавтов — дороги к аэропорту. Трасса была спроектирована с опасными поворотами (их сделали для снижения скорости автомобилей), несмотря на критику общественности и депутатов Заксобрания.

Отношения Трутнева с Басаргиным, к слову, не сложились почти сразу. Сначала полпреду удалось добиться назначения на пост главы администрации губернатора своего соратника — политтехнолога Григория Куранова. Последний занимал должность с лета 2012 года, а уже в начале 2013 года ушел в отставку. Впоследствии Куранов стал депутатом Госдумы и одним из сильнейших оппонентов Басаргина — политик оказывал значительное влияние на пермское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), которое в итоге вступило в открытый конфликт с властями региона. Сейчас Куранов является одним из заместителей Трутнева в дальневосточном полпредстве.

Григория Куранова многие считали наместником Трутнева в Прикамье Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Есть две версии неформального появления Юрия Трутнева в Перми: либо он просто решил выразить открытую поддержку Максиму Решетникову, либо захотел напомнить о себе, и заставить нового главу региона договариваться.

Источник в федеральных органах власти утверждает, что основная цель приезда полпреда — все-таки «возвращение» на родину: «Те, кто думают, что Трутнев забыл о Пермском крае — ошибаются. Он по-прежнему с большим интересом относится ко всему происходящему в его родном регионе. И Трутнев, безусловно, остается „смотрящим“ за Пермью — может и оказать содействие местным властям, и помешать. На данном этапе бывший губернатор явно благожелательно относится к Решетникову. В этом и посыл визита: мне не все равно, я готов помогать».

Решетников начинал свою карьеру как раз в команде Юрия Трутнева — напомнил политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. «Данные всех соцопросов пермяков стабильно показывают, что Юрий Петрович остается, пожалуй, самым популярным пермским политиком и самым любимым губернатором в новейшей истории региона. Поэтому оказанная им в той или иной форме поддержка однозначно даст плюсы Максиму Решетникову и будет способствовать росту его рейтинга. Считаю, что субботний неофициальный визит Юрия Петровича в Пермь и ставил своей целью демонстрацию такой поддержки — пусть и в непрямой форме», — рассуждает «фронтовик».

Однако нельзя исключать, что у Трутнева есть какие-то свои интересы — уверен политтехнолог, руководитель агентства «Агитпроп» Александр Пахолков. «Юрий Петрович — знаковая фигура для Пермского края. Его приезд, безусловно, можно расценивать как некую поддержку Решетникова. Но нужно иметь в виду, что многие сейчас хотят оказывать влияние на нового губернатора. Ведь у Юрия Трутнева могут появиться интересы в родном регионе. Возможно, он даже успел уже предложить кандидатуру на пост главы администрации губернатора», — полагает эксперт.