В Кургане рухнул рынок жилья

21:19 25 июля 2017 0

Рынок Курган перенасыщен предложениями по квартирам в новостройках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Три последних года цены на недвижимость в Кургане стремительно падают. Риелторы не исключают, что эта тенденция продолжится. Пока держатся лишь цены на новостройки, но и этому рынку в Кургане предрекают серьезные трудности.

По данным управляющего партнера компании «БК_Недвижимость» Павла Кузнецова, с 2014 года средняя цена на квадратный метр в Кургане упала с 40,9 тысяч до 34,5 тысяч рублей. «При том, что цены и так были сравнительно невелики», — отметил он.

Директор департамента строительства Роман Ванюков инспектирует новостройки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представитель агентства недвижимости «Консул» Елена Возова уточнила, что сейчас на вторичном рынке Кургана огромное количество предложений, но очень маленький спрос. Однокомнатную квартиру можно приобрести от 1 млн 50 тысяч рублей, цены на двухкомнатные начинаются от 1,4 млн рублей и даже «трешку» в Кургане можно найти за 1,7 млн рублей. По словам Возовой, спросом сейчас пользуются лишь квартиры улучшенной планировки и «ленинградки».

Кузнецов отметил, что в июле на рынке было отмечено небольшое оживление, однако Возова настроена более пессимистично. «Некоторое время назад запустили информацию о том, что рынок достиг дна, и может начаться рост цен. Понятно, зачем, это сделали — в надежде оживить рынок», — отметила она, добавив, что не видит пока перспектив роста. Наиболее востребованными в таких условиях оказываются сделки по обмену — это становится гарантией того, что финансовые потери будут минимальными.

В падении спроса на жилье риелторы винят не только низкие доходы курганцев, но и отток населения.

«Очень много уезжают в Тюмень, Свердловск, Челябинск, Краснодар, — перечисляет Елена Возова, основываясь на опыте общения со своими клиентами. — К нам кто едет — только Зверинка, Петухово, еще какие-то районы».

Чуть лучше ситуация на первичном рынке — здесь цены упали не так значительно. В большей мере — из-за того, что их держат сами застройщики. Многие из них утверждают — цены вплотную приблизились к себестоимости, а иногда приходится работать и себе в убыток. Средняя цена квадратного метра новостройки, по данным представителя курганского агентства недвижимости «Ступени» Дениса Козлова, составляет 40 тысяч рублей (однокомнатная квартира). Чуть дешевле обойдется «метр» двухкомнатных и трехкомнатных. Впрочем, есть предложения эконом-класса от 33 тысяч рублей за квадратный метр. Это жилье хоть и соответствует всем нормам, но возведено с максимальной экономией и грозит неприятным соседством — с теми, кому квартиры выделены по социальным программам. «Жить в доме, где половина жильцов — дети-сироты — не многие захотят», — комментирует Козлов. Такое соседство традиционно считается нежелательным, поскольку многие из них ведут асоциальный образ жизни.

Строительному рынку Кургана грозят серьезные проблемы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вместе с тем некоторые из риелторов считают, что рынок Курган перенасыщен предложениями по квартирам в новостройках. В 2016 году в городе было введено в эксплуатацию 130,8 тысяч кв. метров жилья, в 2017 году эти цифры удастся увеличить. За январь — апрель в регионе введено в эксплуатацию 66 тыс. кв. метров жилья, что составляет более 25% от плана на текущий год. Таким образом, построят вдвое больше жилья, чем годом ранее, а вот увеличится ли на него спрос — большой вопрос.

К 1 сентября будет сдано десять жилых домов по программе переселения из ветхого жилья, лишь часть квартир в них займут переселенцы, остальное выставят на продажу. Высотку на ул. Горького к концу года обещает завершить и Александр Бабочкин (ООО «Сибирский газовик»).

«Зависшие» без покупателей квартиры могут спровоцировать застой на строительном рынке. Так, предприниматель Игорь Потютьков заявил, что не намерен пока продавать пустующие квартиры в своем доме на ул. 2 Часовая. «Ждем повышения цен», — прокомментировал он. О том, что трудности могут начаться уже со следующего года, говорит и застройщик Андрей Лушников (ООО «Эверест»), однако он планирует в ближайшее время начать строительство двух коммерческих многоэтажек. «У меня 300 человек работников. Куда я их отправлю — на улицу?» — отметил он.

Косвенно о проблемах в строительной отрасли свидетельствует падение спроса на выделение участков под строительство коммерческого жилья. По данным директора областного департамента строительства Романа Ванюкова, за первые четыре месяца было выделено всего четыре таких участка.

Кроме того, зауральские застройщики считают, что новый федеральный закон о защите прав и интересов участников долевого строительства многоквартирных домов обернется для них большими проблемами — при малейших трудностях им придется полностью останавливать работы.