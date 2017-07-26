23:42 26 июля 2017 0

Камшилова не видит причин пропускать того, кто едет, не имея приоритета. Как следствие - ее автомобиль часто попадает в ДТП Фото: pixabay.com

Дочь экс-депутата Курганской городской Думы, адвокат, специализирующийся по ДТП, Елена Камшилова сама известна как «таранщица», на счету которой десятки столкновений. Очередная ее авария с прокурором разожгла жаркие споры среди жителей Кургана. По словам Елены, силовик нарушил правило выезда с кольца по улице Дзержинского, не уступив ей дорогу. Пока надзорное ведомство готовит ответ на запрос «URA.RU» о виновности прокурора в аварии, «пострадавшая» рассказала агентству, сколько можно заработать на ДТП, почему сестер Камшиловых обвиняют в автоподставах и зачем им группа «Дорога в будущее45».

— В ДТП с прокурором какие варианты продолжения истории возможны?

— У меня в практике ни разу такого дела не было, но я поняла, что это будет долгий административный процесс. Прокурор — это спецсубъект, его может привлекать к ответственности только другой прокурор. На месте ДТП он не согласился со своей виной. Возможно, прокуратура его привлечет к административной ответственности, выдаст мне постановление. Может организовать расследование и по срокам давности прекратить дело. Не знаю, чем это кончится. В ГИБДД бывает, что процесс заканчивается ничем, так как виновное лицо не установлено. Если и здесь так будет, пойду в суд.

Слава «таранщицы» Елене Камшиловой в работе не мешает, а даже наоборот Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Как вы относитесь к тому, что многие курганцы считают вас автоподставщицами или таранщицами?

— Это такая форма защиты у нарушителей. Большинство водителей нарушают правила, следовательно, они боятся, что попадут в ДТП с моим участием или участием такого же водителя, как я, от этого и агрессия. Это от страха. Пусть называют, как хотят, лишь бы боялись.

— Основные претензии у большинства участников ДТП к вам в том, что вы могли бы избежать столкновения. Почему вы идете на таран?

— Я могла бы не выйти из дома, не сесть в машину, не выехать на улицу и этим могла бы избежать ДТП. У нас в народе существует такое понятие — «дай дорогу дураку». И многие журналисты это тоже культивируют. Что если кто-то нагло едет, лезет, ему надо уступать дорогу и пропускать. Многие возмущаются именно тем, что я этим правилом не пользуюсь. Я не вижу причин пропускать того, кто едет, не имея приоритета. Я не хочу и не пропускаю. По правилам я должна тормозить, чтобы предотвратить ДТП. По всем моим видеозаписям видно, что я сигналю и торможу, с моей стороны нарушений нет.

Чтобы приучить людей соблюдать правила, нужно, чтобы было больше сотрудников ГИБДД на дорогах. А их только сокращают, заменяют камерами. Но камеры не фиксируют некоторые нарушения, тот же выезд с кольца. Если поставить на кольцо сотрудников, и они будут штрафовать нарушителей месяц, то эти нарушения на какое-то время прекратятся. Проблема в том, что сотрудников Госавтоинспекции в городе мало, если бы они каждого нарушителя штрафовали, все это быстро было бы побеждено. А нарушители понимают только, когда их бьют — по карману или по автомобилю.

— А можно ли зарабатывать на частых авариях? И сколько?

— Основной автомобиль, на котором я сейчас езжу — это «Форд Фокус». Если сравнить цены в магазинах, то получается, что заработать на этом невозможно. Те, кто упрекают меня в том, что я так зарабатываю, всегда могут поехать по правилам и также попробовать «заработать». Если за покраску одного элемента платят шесть тысяч рублей, то столько это примерно и стоит. Ну найду я покраску за пять тысяч, и что? Если бы у меня был свой автосервис или я сама бы ремонтировала свои автомобили, возможно, была бы выгода. К сожалению, у меня автосервиса нет (смеется).

— А свою машину вам не жалко?

— Это железо. Мне жалко машину, когда я попадаю в ямы на дорогах. А крылья и бамперы — не жалко. Мы бились с администрацией города за ремонт дорог. Пытались в суд подавать иски о возложении обязанности проведения ремонта. Первый суд выиграли, а в остальных процессах нам стали отказывать. Мол, это только прокуратура может подавать такие иски, а граждане могут найти другой маршрут для движения и объехать яму. Так, по улице Загородной мы писали иск, прокуратура потом выиграла дело, обязанность возложили на администрацию, но ремонта нет уже два года. Люди мучаются, а прокуратура получила решение суда и успокоилась.

В судах по ДТП Елена Камшилова защищает себя и свою сестру Марину бесплатно фото: из личного архива Елены Камшиловой

— Вы в своей практике сталкивались с настоящими автоподставами?

— То, что в народе называют подставой, это на самом деле, когда берется уже поврежденный автомобиль, и эти повреждения выдаются за повреждения от ДТП. Окончательный вывод о том, что это подстава, может сделать только эксперт по повреждениям. Таких откровенных подстав в Кургане давно не было. Лет десять назад это активно практиковалось.

— Закон о возмещении ущерба автомобилю при ДТП изменился. Как это повлияет на тех, кто зарабатывает на автоподставах и на бизнесе автоюристов?

— С мая уже должны отправлять на ремонт автомобиль. Но пока это не опробовано, никого из моих клиентов не отправляли. Для чего это придумано — не понятно, поскольку платили деньгами с износом 50%, а ремонт будут оплачивать полностью. Теоретически выиграть должен потерпевший. Страховые преподносят это как борьбу с подставами, мошенничеством и т. д. Но они от этого ничего не выиграют: есть масса способов обойти этот закон. Например, если прописка у хозяина автомобиля в 50 км от автосервиса или автомобиль оформлен на инвалида, или когда восстановление автомобиля нецелесообразно. Страховые компании сами усложнили весь этот процесс и возложили на себя те суммы, которые раньше не платили. На автоподставах это не скажется.

Такие юридические организации, как «Территория права» и «Арсенал», которые пытались получить деньги вместо своих клиентов, думаю, с рынка уйдут. И давно пора прогнать этих автоюристов, которые только передают документы от человека в страховую компанию и получают за это проценты. Все это владелец авто может делать сам. Я из любопытства сама ходила к этим автоюристам, прикидывалась потерпевшей и все это узнала. Они обманывают клиентов с порога. Я выкладываю иногда их рекламки в соцсетях. Там такое вранье. В ответ их представители только пытаются меня опорочить, но не могут опровергнуть мои слова.

— Какой смысл вам обличать эти организации?

— Ко мне периодически люди приходят и жалуются, что у них страховая выплата составила 20 тысяч рублей, а получили они 10 тысяч рублей, потому что подписали с «Территорией права» договор не глядя, и те сняли процент не менее определенной суммы. Редко кто с ними судится, но когда это происходит, люди выигрывают.

— У вас и вашей сестры Марины есть группа во «Вконтакте» «Дорога в будущее45». Для чего она создана?

— Общая идея — повышение правосознания водителей и пешеходов. Там мы объясняем, как наказать водителя, который нарушил ПДД, как взыскать ущерб после ДТП. Частенько разъясняем правила дорожного движения, поскольку у нас в народе понятия одни, а по правилам — совсем по-другому. В группе мы выявляем места, где необходимы знаки, пишем в администрацию города и ГИБДД, их ставят. На трассе знаки «70» возле Зайково и СМП — моих рук дело. До этого несколько пешеходов погибло на переходах, после установки знаков — ни одного.

Елена Камшилова часто меняет автомобили. Пока ее машина в ремонте, друзья доверяют ей свои авто Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Еще отправляем видео с нарушениями водителей автомобилей, автобусов сотрудников разных ведомств в ГИБДД. Их привлекают. Призываем водителей делать так же. В группе еще человек десять так делают. В наш адрес говорят, что это стукачество, но я хочу жить в цивилизованном мире. Для меня это не стукачество. Я не обращаю внимания на эти возражения.

Однажды кто-то отправил в ГИБДД запись с моим нарушением. Я пересекла сплошную линию: подъехала так, чтобы снять на видеорегистратор потасовку водителя с сотрудниками ГИБДД. Полоса была перегорожена, потому я не создала помехи.

— Ваша сестра Марина Камшилова получила благодарственное письмо от ГИБДД за помощь в задержании пьяного водителя. Она поехала за водителем, который сбил ребенка, перегородила ему выезд. У вас есть подобные поощрения?

— Нет. Я и не считаю, что делаю что-то особенное. Считаю себя просто человеком с активной жизненной позицией. В нашем городе большинство людей — тихие и забитые. Им кажется, что активный человек выбивается из нормы. Вообще, я иногда думаю, что не просто так к нам декабристов ссылали в такое болото.

Меня иногда спрашивают, не пойти ли мне в депутаты? Нет, не собираюсь. К депутату идут люди, которые сами не делают, что им надо, а требуют, чтобы им это сделал депутат. Мне этого не надо, да и политикой не интересуюсь.