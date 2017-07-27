21:18 27 июля 2017 0

Протесты «школьников» заставили российских чиновников и политиков пойти в youtube Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральная политическая тусовка подводит итоги сезона. Госдума ушла на каникулы, Кремль провел последнее крупное публичное мероприятие этого лета с участием Владимира Путина — «Недетский разговор». Ожидается, что политическая повестка будет законсервирована до конца августа: тогда начнется активная фаза избирательных кампаний губернаторов и муниципальных депутатов в Москве.

Одним из главных вызовов минувшего политического сезона стали так называемые протесты «школьников». Они заставили российских чиновников, политиков, политтехнологов пойти в youtube, пополнить свой словарный запас словом «хайп» и знаниями о новых лидерах общественного мнения.

Власть ищет сторонников в youtube

После мартовских митингов против коррупции популярные видеоблогеры с 3-5 миллионной аудиторией с преобладающим контентом «lifestyle» так или иначе отреагировали на антикоррупционные митинги Навального в своих сюжетах, а те, кто пытался замолчать эту тему получали дизлайки и вопросы от своей аудитории. В ответ на это власть пыталась перехватить площадку у оппозиции и найти свои формы диалога с новой для нее аудиторией: блогеров стали приглашать в Госдуму, были попытки создать Советы блогеров, политики и провластные журналисты пошли в эфиры к самим блогерам, а блогеры стали героями сюжетов на федеральных ТВ.

Но результаты этих попыток сегодня создают ощущение, что youtube-аудитория не готова и не хочет слышать позицию власти.

Идея с созданием Совета блогеров фактически провалилась: первое же мероприятие проигнорировали большинство популярных влогеров. А те, кто ранее приходил на парламенсткие слушания (например, Саша Спилберг) вызвали шквал критики со стороны блогосферы и обвинения в связях с властью.

Топовые влогеры боятся критиковать Навального

Топовые влогеры youtube вынуждены были реагировать на митинги против коррупции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Влогер-миллионник Николай Соболев (аудитория больше 3 миллионов подписчиков) после критических высказываний в адрес Навального стал мишенью для обвинений во лжи, лицемерии и ангажированности властью. Разоблачали его как коллеги, так и его собственные подписчики. Ему припомнили все: от поздней реакции на митинги до первоначальной поддержки судебного процесса в адрес блогера Соколовского.

В одном из своих роликов Соболев заявил, что внимательно изучил юридические документы: ходатайства Навального и пришел к выводу, что оппозиционер специально составляет их таким образом, чтобы суд их отклонял. Позже уже в youtube-шоу «Кактус» он оправдывался перед сторонницей Навального Любовью Соболь в том, что не до конца изучил документ и был введен в заблуждение публикациями в СМИ. Сейчас поиск по фамилии Соболев в youtube выдает сотни роликов в духе «зачем лжет Соболев», «Соболев агент кремля», «продажный Николай Соболев». Сам Николай Соболев в интервью другому популярному влогеру Юрию Дудю говорит, что аудиторию очень легко настроить против себя критикой оппозиции.

На это же медиаменеджеру Араму Габрелянову сетовал автор влога «Дневник хача» Амиран Сардаров (аудитория больше 2 миллионов): если критиковать Навального, то тут же получаешь вал негатива.

Надо сказать, что само интервью Габрелянову в «Дневнике хача» получило больше половины дизлайков и огромное количество негативных комментариев. Вот, например, некоторые из них: «Походу ты вышел на тот уровень, когда понимаешь, что без подлизывания власти ты дальше не сможешь плыть. Фура с дизлайками давно уже тут, разгружай Ам…?», «Активный гражданин начал пиарить, когда народ на митинги выходил против пятиэтажек. Теперь Навального начали грязью поливать».

Провластная повестка в рунете

Директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев говорит, что критика — это самый успешный жанр в интернет-среде, но приводит удачный пример интеграции провластной повестки: «Например, на канале „Дневник Хача“ Амиран задается вопросом, за какую партию ему голосовать. В ответ на это оператор ему задает несколько вопросов: „Ты выберешь Жириновского или Валуева, Хакамаду или Родину?“ — и подытоживает в конце — „Поздравляю, ты выбрал партию ‚Единая Россия‘.

Видео кстати было опубликовано 12 сентября 2016 года, за 6 дней до выборов в Госдуму, но не вызвало никакого резонанса и обвинений в пропаганде.

Блогер Антон Коробков Землянский вспоминает, что попытки политизировать интернет-аудиторию предпринимались всегда: «Они были в том или ином виде в каждом электоральном цикле. Достаточно яркие попытки можно вспомнить и в 2008-м году, когда тогда еще замглавы администрации Владислав Сурков создавал некую тусовку интернет пользователей. Куда входили Константин Рыков, Сергей Минаев, например.

Самое яркое, конечно — это электоральный цикл 2010—2011—2012-й год, это выборы в Госдуму, выборы президента. Это Илья Варламов. Точно так же и сейчас — Амиран из «Дневника Хача», будет кто-то еще».

Попытки политизировать интернет аудиторию предпринимались всегда: сегодня Амиран из «Дневника Хача», завтра кто-то еще

Доминирование провластных блогеров в политическом секторе было в период с 2006 по 2009 год, вспоминает политолог Максим Жаров: «Неполитический сектор Рунета, коммерческий сектор в особенности, никогда полностью властью не контролировался. Кремль всегда предпринимал титанические усилия для того, чтобы взять его под контроль. На какое-то время ему это удавалось путем скупки, топовых персонажей. Но все эти топовые персонажи, естественно, работая даже с властью, сохраняли определенную независимость и поддерживали уверенность в своей независимости у своей аудитории. То, что сейчас предпринимается попытка скупки видеоблогеров, попытка проникновения в YouTube, это вот как раз тот самый процесс, который постоянно власть предпринимала ранее. Но судя по тому, как, сейчас идет этот процесс, даже установление контроля в YouTube над ведущими блогерами не даст никаких изменений в настроении аудитории видеоблогов».

Почему власть получает дизлайк

«URA.RU» пыталось получить комментарии у популярных влогеров — Амирана Сардарова и Николая Соболева о том, насколько оппозиционна их аудитория и почему любые отношения с властью в этой среде считаются «зашкваром». Но влогеры отказались от комментариев. Одна из популярных авторов lifestyle влога (аудитория больше трех миллионов) согласилась поговорить с коррепондентом «URA.RU» на условиях анонимности. По ее словам,

она намеренно проигнорировала приглашение в Госдуму и просьбы даже ее подписчиков поговорить о политике, потому что не хочет открыто поддерживать оппозицию, но открытая поддержка власти может привести даже в ее сегменте к потере репутации.

Влогеры с меньшей аудиторией более открыты к разговору с журналистами на политические темы. Так автор youtube-канала Стар Рей Дмитрий Баташев (больше 60 тысяч подписчиков) считает, что youtube-аудитория однознозначно оппозиционная: «Это можно понять, даже смотря на лайки/дизлайки под записями эфиров с федеральных телеканалов на YouTube.

Никто в интернете уже всерьёз не воспринимает, что говорят в телевизоре, а попытки накрутки провластных роликов разбиваются о кучу дизлайков и негатива. Интернет аудитория совершенно не глупая и прекрасно видит негативные моменты, которые в данный момент безнаказанно осуществляют наши чиновники.

Основная причина недовольства в том, что так называемая «верхушка» даже не пытается как-то исправить ситуацию и поменять вектор своих действий, и это непременно взывает негатив у простых граждан. А пособничество блогеров этим самым чиновникам, для людей выглядит как предательство».

Соавтор канала «Злой школьник» (аудитория больше 200 000 подписчиков) Мария Иванова хочет, чтобы власть разговаривала с молодой аудиторией о политике честно и открыто: «Без поучительного снисхождения. Молодежь очень недооценена, и это всегда большая ошибка. Среднестатистический двадцатилетний молодой человек ориентируется в современных реалиях куда лучше, чем большинство наших политических зубров. Необходимо донести до молодежи, что все происходящее в этой стране не должно происходить без их участия. Мы хотим сами определять, в какой стране жить.

Нынешнее поколение обладает значительно более высоким уровнем гражданственности, чем рожденные в СССР, и я думаю, что это наш шанс на достойное будущее».

Политические настроения в youtube-среде она также оценивает как оппозиционные.

Другой влогер, Денис Меренков, автор канала АЙДЭН (65 тысяч подписчиков) связывает оппозиционные настроения аудитории с деятельностью Навального: «С одной стороны это хорошо, потому что Алексей поднимает действительно важные проблемы о которых не говорят на ТВ. Тем самым благодаря активности этой аудитории привлекается внимание общественности. С другой стороны, мы получаем кучу оппозиционных школьников, которые ненавидят власть, восхваляя Навального. Это тоже неправильно». Он также констатирует, что любое сотрудничество с властью воспринимается у зрителей исключительно с подкупом блогеров: «Я думаю основная причина в том, что зрителям не нравится контроль за интернетом со стороны государства. Они не хотят видеть на YouTube цензуру, как на телике».

Сетевая аудитория против запретов

Попытки со стороны государства ограничить интернет рождают у пользователей оппозиционные настроения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ограничительную политику в интернете в качестве главной причины оппозиционных настроений в этом сегменте называет заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Засурский: «По сути дела, все время происходит ужесточение отношений между государством и интернет-сообществом. Например, буквально на днях впервые, вообще, прошел марш за свободу интернета в Москве. Это неслыханное, на самом деле, для нашей страны событие, что интернет сам по себе становится темой, по поводу которой начинаются протесты уже в столице. Интернет постепенно становится местом концентрированного неуважения и презрения к государству, потому что государство даже не считает нужным вступать в диалог с интернет-пользователями, не считая каких-то разовых инициатив, вроде совета блогеров в Госдуме».

Об этом же говорит политолог Максим Жаров: «Любые попытки ограничения свободы, доступа к информации в интернете приводят как раз к взлету оппозиционных настроений. Поэтому,

с одной стороны, мы видим сейчас со стороны власти попытку установления мягкого контроля за топовыми блогерами. С другой стороны, идет тренд со стороны Роскомнадзора по установлению уже административного контроля. И принимаются Госдумой соответствующие законы».

Напомним, в конце этой сессии Госдумы было отложено рассмотрение законопроекта, регулирующего социальные сети. Единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских предложили создать администрации в соцсетях, призванные бороться с ложными публикациями. Предполагается, что до осени проект будет дорабатываться. Кроме того, на этой неделе Совет Федерации одобрил закон о запрете программ для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. Анонимайзерам и VPN-сервисам будет запрещено предоставлять возможность доступа к интернет-ресурсам, внесенным в черный список Роскомнадзора.

Поклонская и Кургинян отталкивают от власти

Блогер Кристина Потупчик называет свои причины имиджевых проблем власти у интернет- аудитории: «В защиту власти с прискорбной регулярностью выступают персонажи вроде Натальи Поклонской или Сергея Кургиняна, а работа в интернете ведется посредством роликов „Навальный — Гитлер“ или тому подобных продуктов. Многим людям банально не хочется ассоциироваться со всем этим, даже будучи вполне лояльными к власти непублично. К более глобальным причинам я бы отнесла катастрофическую, увы, неспособность государства, на всех его уровнях, к обратной связи, нежелание исправлять даже очевидные глупости или несправедливости. В итоге каждая ошибка превращается в громкий скандал, который интернет-пользователи и СМИ могут обсуждать неделями, и естественно это обсуждение совсем не в пользу власти».

«И Навальный, и власть — унылый взрослый дискурс»

Постепенно к школоте приходит понимание, что Навальный — человек не их мира, считает Кононенко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогер Максим Кононенко объясняет раздраженную реакцию youtube-аудитории на провластную позицию унылостью взрослого дискурса вообще: «Это не то чтобы зашквар, это просто скучно и неинтересно. Это школа. И поэтому те, кто пытаются всунуть эту школу в специальный мир вне школы, воспринимаются как предатели». По мнению Кононенко, в этом же контексте воспринимается деятельность оппозиции в youtube: «Успех Навального с фильмом про Димона был локальным, как уже сейчас видно — успех закрепить не удалось. Постепенно к школоте приходит осознание того, что Навальный — человек не их мира, а того же самого надоевшего мира взрослых, в котором у него, у Навального, 15-летняя дочь. Он враждебен потому, что он — от родителей. Я думаю, Навальный уже потерял эту аудиторию, осенью это станет очевиднее».

На этой неделе LIFE.ru посчитал, что у соратникова Алексея Навального падают просмотры видеоблогов. Так, например у Леонида Волкова, просмотры его передачи про сферу IT и сетевой свободы упали с 70-80 тысяч до 10-15 тысяч в последних выпусках.

Похожие тенденции у программы «Кактус»: показатели в среднем упали до 20-30 тысяч просмотров.

Эксперт ФоРГО Станислав Апетьян считает, что в русском cегменте Yоutube вообще нельзя говорить о преобладании оппозиционных настроений: «Оппозиционные настроения разумеется существуют, но все равно нельзя назвать их какими-то тотальными — недавняя история с заявлением психически нестабильного соратника Навального „Камикадзе Ди“ о политической цензуре в русском Youtube, которую высмеяли почти все топовые видеоблогеры, тому яркий пример».

В пользу этого аргумента говорит стремительный успех проекта «Дружко-шоу» с Сергеем Дружко. Первый выпуск на youtube появился только в апреле 2017 года, сегодня у канала уже почти 3 миллиона подписчиков. Шоу производит креативное агентство «Изюм», в которое инвестировал Арам Габрелянов. Уже с первых выпусков Дружко начинает шутить про Навального. Сам Навальный уже высказался, что проект «смешной», но, скорее всего, будет использоваться в предвыборной пропаганде. Впрочем, такое заявление никак не сказалось на популярности самого шоу.