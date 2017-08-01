Пермь отберет у Екатеринбурга уральские пельмени и Романовых

09:10 01 августа 2017 0

Пермь вновь бросает вызов Екатеринбургу: пусть не возможностями будущего, так статусом прошлого Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников попросил ученых помочь ему повысить привлекательность региона как для жителей, так и для туристов. Краеведам предстоит выбрать несколько сюжетов, из которых впоследствии будет сконструирован бренд Прикамья. Соседним регионам брошен вызов — Пермь намерена доказать, что именно у нее сконцентрировано основное историческое богатство Урала.

Решетников неоднократно заявлял о том, что необходимо повышать привлекательность Пермского края, чтобы отсюда не уезжала молодежь, и чтобы привлечь туристов. С этой целью он обратился за помощью к историкам и краеведам. «Глава региона поставил перед нами задачу сделать Пермский край более привлекательным как для его жителей, так и для туристов. Для этого нужно составить большой рассказ, который будет переведен на язык разных социальных групп. Сейчас этот рассказ сух и скуп, чтобы он стал интересным, надо сделать пермяка и туриста участниками этого рассказа, а сейчас они сторонние наблюдатели», — рассказал «URA.RU» заведующий кафедрой культурологии Пермского государственного технического университета Олег Лейбович.

Максим Решетников объявил одной из своих задач оставить молодежь в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По словам доцента кафедры новейшей истории России ПГНИУ Леонида Обухова, глава региона считает, что пермяки имеют слабую самоидентификацию, и, чтобы ее выстроить, необходимо популяризовать историю региона.

Врио губернатора попросил ученых наметить 10-15 основных сюжетных линий из истории края, которые могли бы стать брендом Прикамья. «Решетников назвал это словом „смыслы“. При Пермском краеведческом музее создана рабочая группа, которая должна к середине сентября предложить список этих смыслов. Что-то мы уже предложили, в частности, это династия Романовых, начало и конец которой связаны именно с пермской землей», — рассказал пермский краевед Владимир Гладышев. Историк имеет ввиду, что дядя первого царя из рода Романовых Михаил умер в ссылке в Ныробе на севере Пермского края, а его тезка — брат последнего российского императора — был расстрелян под Пермью. Иными словами, Пермь хочет забрать у Екатеринбурга статус рокового для русских царей региона страны.

В качестве еще одного важного для Прикамья смысла были названы… пельмени. Вернуть Прикамью бренд пельменей пытается доцент кафедры древней и новой истории России ПГПУ Павел Корчагин.

Он написал несколько статей об истории этого блюда и авторитетно заявляет, что придумано оно было в Коми-Пермяцком округе. «История с трагедией дома Романовых — это политика. Поверьте, через два года мода на эту тему пройдет, а пельмени — вечны. У нашего региона должен быть пельменный приоритет, который пытаются забрать соседи — Удмуртия и Свердловская область», — говорит историк.

Сто лет назад Пермь унизили. И теперь город хочет реванша Фото: Алексей Гущин © URA.RU

По словам эксперта, в Свердловской области работа с исторической памятью и туризмом обстоит куда лучше, чем в Пермском крае, но в нашем регионе есть множество уникальных вещей, до которых соседям еще далеко. «В частности я имею ввиду Чердынский кремль, реконструкцию которого мы начали проводить своими силами. Уже поставлена одна башня. Если его восстановить полностью, мы получим уникальный исторический памятник, который имеет все шансы стать очень популярным у туристов», — говорит Павел Корчагин. Оборонительные укрепления, о которых говорит эксперт — по сути обозначали восточную границу Росси. Именно оттуда пошла дальнейшая колонизация Урала и Сибири, а, значит, в Пермском крае исторической составляющей существенно больше, чем у соседей.

По мнению краеведа Владимира Гладышева, Пермь пока сильно отстает от Екатеринбурга в плане развития своих брендов и популяризации своей истории. «После революции уездный Екатеринбург отомстил губернской Перми. Именно он стал столицей Урала, которой и остается до сих пор. Пермь же была унижена — в 20-е годы наш город с университет был низведен в статус районного центра! Отставание сохранялось и после распада Советского Союза. Но шансы догнать соседей есть, особенно, если Решетников действительно хочет всерьез взяться за раскрутку нашего города и эта встреча с историками — не просто жест в ходе предвыборной кампании», — говорит краевед.