В Перми создается новое слово в социальной рекламе. Международный кинофестиваль «Лампа», который пройдет в этом году в четвертый раз, получил грант президента России на два миллиона 600 тысяч рублей. Всего на поддержку заявлялись 6 581 проект, фестиваль в Перми оказался в числе отобранных 970 предложений. Зачем России нужна социальная реклама, «URA.RU» рассказал куратор фестиваля Денис Гетман.
— Денис, чем уникален ваш проект? Все-таки он удостоился серьезного поощрения.
— Наш проект — международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов. В нем могут принимать участие как любители, так и профессионалы со всего мира, работающие в жанре короткометражного кино.
В этом году фестиваль пройдет под девизом «Человек. Поступок. Выбор». Сейчас у нас начнется прием работ по четырем номинациям: «Короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальная видеореклама» и «Особый фокус». Последняя номинация новая, она предназначена для детей, которые тоже могут прислать свои работы на суд жюри.
Председателем жюри является актриса Яна Поплавская. Также в жюри входят актер театра и кино Василий Мищенко, актер Антон Богданов, сценарист Юрий Торохов и многие другие.
— Насколько известно, ваш проект уже получил известность и за пределами России?
— Кинофестиваль «Лампа» — единственная в мире площадка, которая была организована одновременно для продвижения идей социального служения, добровольчества и благотворительности. Фестиваль стал магнитом для людей, продвигающих социально значимые идеи в регионах России и за ее пределами. Презентацию нашего кинофестиваля хорошо встретили высоко оценили на конференции женевского отделения ООН в июне.
— Что будет потом, после подведения итогов фестиваля?
— Будут сформированы шорт-листы из работ победителей фестиваля. Победителей мы приглашаем в Пермь на торжественную церемонию. Кинофестиваль проходит в рамках международного форума «Добровольцы России». Но на этом мероприятие не заканчивается — лучшие работы мы начнем распространять по образовательным учреждениям — школам, вузам. Это уже следующий этап большой работы, который мы назвали «Эхо «Лампы». Его суть — активное позиционирование добровольчества и благотворительности. Кроме того, в рамках фестиваля мы организуем образовательные площадки — члены жюри, преимущественно актеры и представители СМИ, будут проводить выездные мастер-классы в различных регионах России.
— Насколько популярным является сегодня жанр социальной рекламы?
— В России социальная реклама начала зарождаться сравнительно недавно. В основном она была чересчур простой. Например, если ты куришь, то умрешь от рака, если ездишь за рулем пьяный, то погибнешь в ДТП или сядешь в тюрьму. Но мы убеждены, что любая социальная реклама должна позитивно влиять не человека, не настраивать против, именно поэтому лично я против прямолинейных страшилок.
— Какие работы поступают к вам на конкурс?
— Мы видим, в основном, более глубокие работы, многие из которых посвящены межнациональным отношениям, проблемам людей с ограниченными возможностями. Если в Европе социальная реклама — это давно сформировавшийся жанр, то у нас это пока прерогатива любителей, непрофессионалов, людей, которые рассказывают истории из своей жизни или жизни друзей, знакомых. Но это один из самых доступных и эффективных способов решения проблем.
— А у россиян есть интерес к этой теме, многие ли хотят заниматься добровольчеством и благотворительностью?
— На самом деле в нашей стране немало таких людей, просто многие из них из скромности не афишируют свою деятельность. С одной стороны, это, пожалуй, хорошо, с другой — надо рассказывать о таких людях, приводить их в пример. Нужны позитивные и мотивирующие истории. Это самое главное.
— Денис, какие преимущества дает президентский грант? Куда потратите деньги?
— Полученный грант дает нам возможность провести фестиваль на очень высоком уровне. Это уже не самодеятельность, не местечковый проект. Но речь не только о деньгах, это своего рода отметка, что мы работаем в правильном направлении, что наши усилия не напрасны. Признаюсь, что до этого организовывать фестиваль было нелегко: приходилось привлекать партнеров, тратить на это много времени. Сейчас же у нас будет больше времени на разработку именно концепции фестиваля. Это огромное подспорье, с которым стало значительно легче заниматься любимым делом в регионе.