14:10 04 августа 2017 0

Помните ролики на ТВ 1990-х от студии "Русский проект"? В 2010-х возрождение социальных короткометражек начинается в Перми скриншот YouTube

В Перми создается новое слово в социальной рекламе. Международный кинофестиваль «Лампа», который пройдет в этом году в четвертый раз, получил грант президента России на два миллиона 600 тысяч рублей. Всего на поддержку заявлялись 6 581 проект, фестиваль в Перми оказался в числе отобранных 970 предложений. Зачем России нужна социальная реклама, «URA.RU» рассказал куратор фестиваля Денис Гетман.

— Денис, чем уникален ваш проект? Все-таки он удостоился серьезного поощрения.

— Наш проект — международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов. В нем могут принимать участие как любители, так и профессионалы со всего мира, работающие в жанре короткометражного кино.

В этом году фестиваль пройдет под девизом «Человек. Поступок. Выбор». Сейчас у нас начнется прием работ по четырем номинациям: «Короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальная видеореклама» и «Особый фокус». Последняя номинация новая, она предназначена для детей, которые тоже могут прислать свои работы на суд жюри.

Куратор кинофестиваля «Лампа» Денис Гетман называет президентский грант «большим подспорьем» из архива Д. Гетмана

Председателем жюри является актриса Яна Поплавская. Также в жюри входят актер театра и кино Василий Мищенко, актер Антон Богданов, сценарист Юрий Торохов и многие другие.

— Насколько известно, ваш проект уже получил известность и за пределами России?

— Кинофестиваль «Лампа» — единственная в мире площадка, которая была организована одновременно для продвижения идей социального служения, добровольчества и благотворительности. Фестиваль стал магнитом для людей, продвигающих социально значимые идеи в регионах России и за ее пределами. Презентацию нашего кинофестиваля хорошо встретили высоко оценили на конференции женевского отделения ООН в июне.

— Что будет потом, после подведения итогов фестиваля?

— Будут сформированы шорт-листы из работ победителей фестиваля. Победителей мы приглашаем в Пермь на торжественную церемонию. Кинофестиваль проходит в рамках международного форума «Добровольцы России». Но на этом мероприятие не заканчивается — лучшие работы мы начнем распространять по образовательным учреждениям — школам, вузам. Это уже следующий этап большой работы, который мы назвали «Эхо «Лампы». Его суть — активное позиционирование добровольчества и благотворительности. Кроме того, в рамках фестиваля мы организуем образовательные площадки — члены жюри, преимущественно актеры и представители СМИ, будут проводить выездные мастер-классы в различных регионах России.

— Насколько популярным является сегодня жанр социальной рекламы?

— В России социальная реклама начала зарождаться сравнительно недавно. В основном она была чересчур простой. Например, если ты куришь, то умрешь от рака, если ездишь за рулем пьяный, то погибнешь в ДТП или сядешь в тюрьму. Но мы убеждены, что любая социальная реклама должна позитивно влиять не человека, не настраивать против, именно поэтому лично я против прямолинейных страшилок.

Социальная реклама в России многим представляется чересчур прямолинейной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Какие работы поступают к вам на конкурс?

— Мы видим, в основном, более глубокие работы, многие из которых посвящены межнациональным отношениям, проблемам людей с ограниченными возможностями. Если в Европе социальная реклама — это давно сформировавшийся жанр, то у нас это пока прерогатива любителей, непрофессионалов, людей, которые рассказывают истории из своей жизни или жизни друзей, знакомых. Но это один из самых доступных и эффективных способов решения проблем.

— А у россиян есть интерес к этой теме, многие ли хотят заниматься добровольчеством и благотворительностью?

— На самом деле в нашей стране немало таких людей, просто многие из них из скромности не афишируют свою деятельность. С одной стороны, это, пожалуй, хорошо, с другой — надо рассказывать о таких людях, приводить их в пример. Нужны позитивные и мотивирующие истории. Это самое главное.

— Денис, какие преимущества дает президентский грант? Куда потратите деньги?

— Полученный грант дает нам возможность провести фестиваль на очень высоком уровне. Это уже не самодеятельность, не местечковый проект. Но речь не только о деньгах, это своего рода отметка, что мы работаем в правильном направлении, что наши усилия не напрасны. Признаюсь, что до этого организовывать фестиваль было нелегко: приходилось привлекать партнеров, тратить на это много времени. Сейчас же у нас будет больше времени на разработку именно концепции фестиваля. Это огромное подспорье, с которым стало значительно легче заниматься любимым делом в регионе.