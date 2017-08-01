Визит в Екатеринбург вдовы первого президента бьет рекорды

23:21 01 августа 2017 0

Наина Ельцина повидала старых друзей и выбрала место для установки творения Эрнста Неизвестного Фото: Виктор Вахрушев

Вот уже неделю Наина Ельцина находится в Екатеринбурге: политики и журналисты привыкли к ее присутствию на мероприятиях, а публика — к появлению в новостях: складывается впечатление, что вдова первого российского президента чуть ли не переехала обратно на Урал. Где она живет, кто ее охраняет и чем она занимается в свободное от официальных встреч время? На «URA.RU» — эксклюзивные фото и неизвестные подробности затянувшегося визита Ельциной в Екатеринбург.

В конце июня вдова первого российского президента Нина Ельцина приехала на событие, которое не обходится без ее участия — кубок Ельцина по волейболу. Встретилась с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, поболела за сборную России, поздравила победителя турнира (им впервые в истории кубка стала сборная Сербии). И вернулась в Москву.

Но ровно через месяц Наина Иосифовна опять прилетает в Екатеринбург — и вновь на несколько дней: 30 июля она открывает «Кубок имени Первого президента РФ Б.Н. Ельцина и Кубок губернатора Свердловской области» по конкуру. «И волейбол, и конкур — это крупные соревнования, которые она не могла пропустить: она традиционно бывает на турнире по волейболу, а кубок по конкуру только-только учрежден и впервые вручается: как она могла не приехать!», — объясняет замдиректора Ельцин Центра Людмила Телень.

Телень считается членом ближнего круга вдовы первого президента: она — автор фильма «Наина Ельцина. Объяснение в любви» и редактор ее книги «Личная жизнь» — о жизни и любви Ельциных. Презентация книги стала вторым важным пунктом в графике Ельциной в столице Урала. «Все сложилось удачно: книга только вышла, и она считала своим долгом представить ее здесь, — продолжает рассказ Людмила Телень. —

Сначала были презентации в Москве и Питере, но презентация в Екатеринбурге была для нее особенно важна: здесь она когда-то читала ее главы (еще когда не приняла решение, публиковать книгу ее или нет)».

Мероприятие состоялось в понедельник в Ельцин Центре: Наина Иосифовна подписала более 100 книг. Среди прочих за автографом к ней подошла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Мне она тоже подписала книгу — словами „На добрую память о Борисе Николаевиче“, — сказала она „URA.RU“. — Ведь я его знала!»

Автограф Наины Ельциной Фото: Виктор Вахрушев

Там, прямо на презентации, вдова президента определилась со своими дальнейшими планами в Екатеринбурге. «Она знала, что я занимаюсь мемориалом [памяти жертв репрессий] на 12-м километре Московского тракта, и попросила свозить ее туда, — рассказала Мерзлякова. — Говорила, что ей часто звонит Анна Неизвестная и многие другие люди, говорят, что его величайшее творение „Маски скорби“ надо ставить не на Московском тракте, а возле Ельцин Центра».

В итоге во вторник, 1 августа женщины поехали на мемориал: «Наина Иосифовна прошлась по всему „лабиринту“ мемориала, возложила цветы, — рассказывает омбудсмен. — Я впервые видела, чтобы человек, кладя цветы, расправлял на них лепестки — настолько трепетно и ответственно она ко всему относится». По словам Мерзляковой, вдова Ельцина рассказала, что репрессии задели и родню Бориса Николаевича. «Его семья не была сильно богатой, но их тоже раскулачивали, и для нее это тоже очень личное», — говорит омбусмен.

Наина Иосифовна прошла по всему «лабиринту» мемориала в память о репрессированных Фото: Виктор Вахрушев

В итоге вдова первого президента России склонилась к тому, что мемориал на Московском тракте — лучшее место для «Масок скорби». И пообещала приехать на открытие памятника. «Наина Иосифовна убедилась, что место подобрано очень хорошо, — говорит Мерзлякова. — Ельцин — это совсем другое время, другая эпоха. Да, он раскрепостил общество, открыл архивы, но люди, потерявшие в годы репрессий своих близких, едут именно туда — чтобы подойти к плите с именем родного человека. Поэтому этот памятник должен стоять именно там — где 19 с лишним тысяч фамилий репрессированных. Для нас мнение Наины Иосифовны — это очень важная поддержка».

После мемориала женщины отправились к стеле на границе Европы и Азии: по словам вдовы Ельцина, многие москвичи, побывавшие в Екатеринбурге, рассказывали ей, что ездили на границу континентов, и ей тоже захотелось. Дополнением к посещению обелиска стала экскурсия по музею Первоуральского новотрубного завода и встреча с заводчанами.

И побывала на границе Европы и Азии Фото: Виктор Вахрушев

«Знаете, все люди, с кем встречается Наина Иосифовна, очень радуются встрече с ней, — делится впечатлениями от посещения Первоуральска Татьяна Мерзлякова. — Она, конечно, заслуживает такого отношения — своей дипломатичностью, деликатностью и скрупулезностью в оценке событий. Своим отношением к уральцам и к Борису Николаевичу. Ее миссия вдовы — это урок для всех, кто пережил потерю близкого человека о том, так бережно надо относиться к его памяти».

По словам людей из окружения вводы Ельциной, она намерена провести в Екатеринбурге еще некоторое время, однако появляться на публике больше не будет. Все оставшиеся дни она посвятит личным планам. По данным агентства, она живет в резиденции Ельцин Центра (вдову первого президента Росси охраняет ФСО), но на месте не сидит. «У нее здесь много друзей и знакомых, здесь живет ее сестра, — рассказывает Людмила Телень. — Наина Иосифовна уже встречалась со своими однокурсниками и хочет повидаться еще с друзьями».

Наина Ельцина покинет Екатеринбург в среду вечером или в четверг утром.