Замначальника ГИБДД скрыл дом под Тюменью. «URA.RU» его нашло

10:53 03 августа 2017 0

Дом построен в 2016 году, однако в последней декларации силовика он не появился Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Замначальника ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин скрыл наличие у него дома площадью 170 квадратных метров в селе Червишево, не указав его в сведениях о своих доходах, расходах и имуществе. По данным источника, дом располагается на улице Спортивной.

Корреспондент «URA.RU» на месте, в Червишево, расспросил жителей домов по соседству. Они показали на одноэтажный дом желтого цвета, который, по их мнению, принадлежит замначальника ГИБДД Селюнину.

«Селюнин в прошлом году его построил, но уже продает, — рассказали соседи. — Дом в черновой отделке, там внутри ничего нет, сами посмотрите. А вы купить дом хотите? Лучше наш посмотрите, мы тоже его продаем».

Дом, предположительно принадлежащий Александру Селюнину (слева) в селе Червишево Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Судя по объявлению на двери здания, дом имеет площадь 180 квадратных метров и построен в 2016 году. Внутри три комнаты, хозяйственное помещение, кухня-гостиная и санузел. Здание построено из керамзитоблоков и утеплено, подключен свет. Есть колодец и септик. Вместе с домом продается участок площадью 17 «соток», на котором он стоит.

Объявление о продаже дома размещено в сети Интернет. Риелтор, занимающаяся продажей здания с участком земли, объяснила, что хозяева очень сильно снизили цену на дом — с 4,2 до 2,6 миллиона рублей. «У них ситуация очень сложная», — объяснила риелтор корреспонденту «URA.RU», представившемуся потенциальным покупателем. Углубляться в суть проблем хозяев дома женщина не стала. На вопрос, правда ли, что дом принадлежит высокопоставленному полицейскому Александру Селюнину, риэлтор рассмеялась и подтвердила это предположение, добавив, что у хозяина совершенно нет времени самому заниматься продажей дома.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области, куда «URA.RU» обратилось за комментарием относительно того, указан ли дом в Червишево в декларации о доходах и собственности Александра Селюнина, заявили, что «эта информация не соответствует действительности». «У подполковника Селюнина нет никакой недвижимости в Червишево», — заявили в пресс-службе.

Александр Селюнин до прихода на должность замначальника областной ГИБДД возглавлял госавтоинспекцию города Тюмени фото — сайт ГИБДД по Тюменской области

В Росреестре подтвердили информацию пресс-службы УМВД. «Земельный участок №69 по улице Спортивной в селе Червишево принадлежит Давыдову Сергею Александровичу на основании договора уступки прав на земельный участок», — сообщил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

Подполковник Александр Селюнин работает в органах МВД с 2002 года. Ему 39 лет, с 2012 по 2016 год Селюнин возглавлял отдел ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Отметим, что во время руководства городским отделом ГИБДД Александра Селюнина госавтоинспекцию потряс невиданный для Тюменской области скандал. На взятке в миллион рублей в июле 2013 года был пойман командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени Сергей Беседин. Он обложил поборами три роты местной ГИБДД и с июля 2012 года по июль 2013 в общей сложности получил с подчиненных более 9 миллионов рублей. В итоге в августе 2014 года Беседин был осужден на 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока шло следствие, 149 инспекторов ГИБДД написали письмо президенту Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Коллокольцеву о существовавшей в ГИБДД города Тюмени системе поборов. Прибывшая из Москвы в 2013 году комиссия московского полицейского Главка выявила в дорожно-патрульной службе ГИБДД УМВД по Тюмени многочисленные нарушения. Начальник городского отдела ГИБДД Александр Селюнин тогда заработал строгий выговор. Сам скандал, по неофициальной информации, привел к отставке в апреле 2014 года начальника УМВД по Тюменской области генерали Михаила Корнеева.