Екатеринбург может стать Дубаем, но свой шанс не использует

15:06 04 августа 2017 0

Количество транзитных пассажиров сопоставимо с числом иностранцев, гостящих в регионе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У Екатеринбурга появился шанс встать в один ряд с ведущими туристическими городами мира. Как оказалось, в аэропорту Кольцово большими темпами растет количество транзитных пассажиров. В таких городах, как Стамбул или Дубай, им уделяют не меньшее внимание, чем обычным туристам. Однако в уральской столице таких путешественников не пускают дальше аэропорта. Почему свердловчане пренебрегают международным опытом — в материале «URA.RU».

Накануне в пресс-службе Кольцово сообщили, что в первой половине 2017 года количество пересадок в авиаузле выросло на 29 процентов по сравнению с тем же периодом 2016-го. Всего 104 тысячи пассажиров воспользовались Кольцово в качестве трансферного узла. В десятку самых популярных трансферных направлений вошли: Москва — Новосибирск, Пекин — Прага, Пекин — Париж, Пекин — Рим, Санкт-Петербург — Красноярск, Санкт-Петербург — Новосибирск, Москва — Красноярск, Харбин — Париж, Москва — Душанбе и Москва — Худжанд.

Транзитные туристы — это залог хорошей посещаемости отелей и ресторанов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Число транзитных пассажиров вполне сопоставимо с количеством реальных туристов, побывавших в Свердловской области за целый год. По данным Росстата, в 2016-м в регионе чуть более 111 тысяч иностранцев ночевало в гостиницах.

«Сегодня заполняемость отелей и другой инфраструктуры тесно привязана к каким-то датам, например, саммитам или соревнованиям. А нужно, чтобы такая заполняемость была круглогодичной. Тем более наш регион интересен для посещения как зимний. Транзитные пассажиры могут внести значительный вклад в экономику региона», — сказал «URA.RU» гендиректор ГК «Виста», бывший руководитель «Натали-Турс» в Екатеринбурге Олег Хигер.

Страны с развитым туризмом уже давно научились работать с транзитными пассажирами. Это делается так: на время паузы местный туроператор собирает группу и везет ее на экскурсию по городу, кормит в дорогих ресторанах, водит по торговым центрам. Таким образом, деньги вливаются в местный бизнес, а дальше идут в налоги. Настоящие мастодонты в этом плане — Стамбул и Дубай, заметил собеседник агентства.

Практика подобных решений у России уже есть. С 2000 года с Китаем действует система безвизовых групповых туристических поездок, которую удалось внедрить в транзитные путешествия, заявила «URA.RU„Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области.

Туалеты давно признаны главной бедой туризма на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сейчас китайцам, особенно тем, кто летает из Пекина и Харбина, очень удобно пересаживаться в Екатеринбурге, посещать небольшие экскурсии и лететь дальше в Европу», — рассказала Туканова.

Правда, гендиректор одного из старейших туроператоров России, «Русская изба — тур», Зиновий Мартыненков заявил, что в Екатеринбурге количество групп транзитных туристов в месяц едва ли может перешагнуть планку в два-три коллектива. Помимо плохой инфраструктуры, одной из важнейших причин нехватки туристов «на день» он называет отсутствие визовых послаблений.

С этим доводом согласился исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В отличие от китайцев, у туристов из других дальних стран нет возможности без лишней бумажной волокиты остановиться в России. «Очень важно внесение отдельных постановлений на федеральном уровне. Например, введение безвизовых 72 часов. Чтобы иностранные граждане могли покинуть транзитную зону, воспользоваться экскурсионной программой», — заявил Мальцев.

В компании «Европорт» журналисту «URA.RU» рассказали, что предлагают двух- и трехчасовые маршруты по местам пребывания на Урале царской семьи, памятникам конструктивизма, а также просто обзорную экскурсию. Однако спросом такие программы не пользуются. Возможно, дело в том, что транзитные пассажиры сильно ограничены по времени, тогда любая автомобильная пробка превратит поездку в сплошную нервотрепку. «Если стыковка длится всего несколько часов, этого недостаточно, чтобы комфортно отправиться на экскурсию», — заметили в «Европорте».

Региону важно стать более открытым для туристов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Гендиректор ГК «Виста» Олег Хигер считает, что договориться с перевозчиками, чтобы растянуть время пересадок для путешественников, невозможно, ведь не все пассажиры летают для развлечений.

«Здесь стоит вопрос продвижения маршрутов. Если люди будут заинтересованы, они будут покупать билеты так, чтобы везде успеть. Можно ведь размещать рекламу в бортовых журналах, предлагать льготные цены транзитным туристам или выделять преференции авиакомпаниям, которые будут афишировать короткие путешествия. Пока такого продвижения нет», — сказал эксперт.

Пиар-технолог, гендиректор ГК «Ньютон» Алексей Глазырин также объяснил недостаток туристов нехваткой информации о регионе. Ответственные за имидж области и Екатеринбурга на международном уровне используют слишком мало каналов для пиара. «Сейчас хоть какое-то внимание уделяется въездному туризму и что-то делается. Но, наверное, можно делать больше. Использовать новые технологии, например, разработать мобильные приложения», — сказал «URA.RU» Глазырин.