Виновен, несмотря на фальсификации!

23:45 03 августа 2017 0

Приговор Константину Цыбко как минимум вызывает сомнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры из силовых структур Челябинской области еще с весны уверяли, что приговор экс-сенатору Константину Цыбко будет обвинительным. Правда, назывался срок в 4 или 5 лет колонии. Озерский горсуд в четверг, 3 августа, поступил гораздо суровее: 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 70 млн рублей и запретом занимать чиновничьи должности еще на 3 года. Массовые и просто чудовищные нарушения и фальсификации в расследовании давали надежду на более благополучный вердикт. Но силовая система дала четко понять, что своих не сдает и ошибок не признает.

Константин Цыбко мог присоединиться к своему приятелю экс-губернатору Михаилу Юревичу в Лондоне. Однако решил отстаивать свою невиновность в России. «Махровый москвич» и «интеллигент», как его называл Юревич, являлся на допросы, а затем на заседания суда по первому зову. У него арестовали имущество, хотя Цыбко доказал многомиллионный заработок от продажи квартир, дачи и гаража в Екатеринбурге и прибыли от вложений в инвестиционные фонды. Больше полутора лет он за свой счет летал в Озерск вместе с адвокатом Константином Коваленко, платил за самолет, за гостиницу, за такси. И ни разу на это не жаловался.

Заседание началось со странного пикета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С января 2016 год на судебный процесс ездили корреспонденты «URA.RU». На отдельных заседаниях волосы дыбом вставали от услышанного. Главные свидетели обвинения — осужденные за воровство бюджетных денег бывшие сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов и его зам Валентин Гунин — постоянно путались в показаниях. Они меняли свои слова, когда версия обвинения начинала трещать по швам. Показательно, как до перерыва в допросе и Тарасов, и Гунин начинали откровенно «плыть», отвечая даже на вопросы гособвинения. А после перерыва вдруг начинали с как будто бы заученных фраз: «давали взятку сенатору Константину Цыбко за общее покровительство и помощь в назначении на должности». Выглядело это просто нелепо.

Не просто так судья Галина Лисина исключила из приговора сразу два эпизода, которые вменялись в вину Константину Цыбко. Согласно первому, Валентин Гунин вечером 3 декабря положил сумку с 1,5 млн рублей в автомобиль Константина Цыбко. Еще на допросе он не мог сказать, был ли кто-то за рулем той машины, в багажник или салон он клал сумку и прочие детали. Геолокация телефонных разговоров также показала, что экс-сенатор во время якобы получения взятки был в Екатеринбурге. 27 декабря в Москве якобы Евгений Тарасов привез еще 5 млн рублей. Но геолокация, официальные данные из Совета федерации и другие доказательства показали, что в тот день Цыбко до вечера был на заседании верхней палаты парламента, с Евгением Тарасовым так и не смог встретиться.

Константин Цыбко (справа) и его адвокат Константин Коваленко рассчитывали на другое решение суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако все решила очень скользкая формулировка: «Виновность Цыбко подтверждается совокупностью доказательств…». Показателен оставшийся эпизод с получением взятки в 8 млн рублей. Эти деньги Тарасов, по его словам, занял у тогдашнего мэра Магнитогорска (ныне — Челябинска) Евгения Тефтелева и бизнесмена Сергея Степанова. Первый дал 5 млн, второй — 3 млн рублей. Суд не смутило, что никто так и не смог вспомнить, когда эти деньги вручили Цыбко. Формулировка звучит так: «в период с 15 по 30 ноября 2011 года». Никто не знает обстоятельств. Евгений Тефтелев на допросе заявил, что не помнит — 2 млн или 5 млн рублей занимал. В материалах дела имеется два протокола допроса мэра, где указаны разные суммы и разные обстоятельства. И оба протокола датированы одним числом. Это совершенно не заинтересовало силовиков. Никто даже не заподозрил фальсификации.

А чего стоит эпизод 14 февраля 2012 года в ресторане гостиницы «Парк-Сити» на улице Лесопарковой в Челябинске! Тогда дочь магнитогорского бизнесмена Олега Лакницкого привезла 2,5 млн рублей и отдала их у отеля Евгению Тарасову. Ни на записях камер видеонаблюдения ни где-то еще не зафиксирован факт передачи денег Константину Цыбко. Более того, Тарасов тут же зачислил себе через банкомат Сбербанка при отеле более 500 тыс. рублей. Хотя на суде жаловался, что его зарплаты не хватало даже на кофе в ресторане.

Судья сама выразила сомнения в том, что Тарасов мог открыть папку с деньгами при Цыбко и постороннем человеке — присутствовавшем на встрече гендиректором ОГУП «Челябоблинвестрой» Константином Подсуконных. И почему-то обошла упоминание видео, сделанного сидевшим за соседним столиком оперативником. Там четко видно, что Тарасов привозит папку, она лежит на столе, из нее никаких денег никто не берет. Оперативные сотрудники из прослушек телефонных разговоров точно знали, что деньги везли от Лакницкого к Тарасову. Последний якобы должен был передать их Цыбко для депутата Госдумы Олега Колесникова. Но это почему-то не зафиксировано ни одной камерой. Что происходит когда передача взятки попала на оперативное видео, мы знаем по делам экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и других чиновников. А Подсуконных объяснил, что в папке были сметы на строительство бассейна «Дельфин». Глава ОГУП на следующий день ездил в Озерск и смотрел стройку. Зачем он это сделал, если в папке были деньги — вопрос подвис в воздухе.

Журналисты за полчаса выстроились в ожидании Константина Цыбко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И уж совсем комедией кажется обоснование вины в получении взятки в 10 млн рублей от магнитогорца Олега Лакницкого за помощь в развитии его строительного бизнеса и такси в Озерске. Константин Цыбко говорил, что это был аванс за покупку квартиры. Когда коммерсант передумал, он приехал с распиской, получил деньги назад и вернул расписку. Свидетели со стороны Цыбко, включая его отца, говорили, что сенатор всем рассказывал — после долгих поисков он нашел покупателя на дорогую квартиру в центре Москвы, магнитогорца Олега Лакницкого. Последний совершенно точно был в этой квартире. Он очень четко описал обстановку, комнаты и мебель во время допроса. И не отрицал, что приходил. Более того, Лакницкий письменно обращался в Совет федерации с заявлением о том, что давал 10 млн рублей в долг Цыбко. Это оглашалось на заседании верхней палаты парламента. На допросе у следователя Лакницкий повторил свои показания. Но суд решил, что это делалось им специально, чтобы не попасть под уголовное преследование.

Доказательство того, что Цыбко взял 10 млн рублей в качестве взятки, и вовсе основывается лишь на телефонных разговорах Евгения Тарасова, Олега Лакницкого и его заместителя в тресте «Магнитострой» Дмитрия Мельникова. Судья огласила, что разговор Мельникова с Лакницким о том, что последний дал деньги, является доказательством факта передачи взятки. Казалось бы, дикость! Но этого почему-то оказалось достаточно, чтобы упечь человека на 9 лет в колонию строгого режима.

Судья Галина Лисина не учла показания друзей и приятельниц Константина Цыбко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зато суд не поверил показаниям свидетелей со стороны обвиняемого, поскольку они находились в дружеских отношениях с Цыбко. Отношения Тарасова с Гуниным, к примеру, тоже назывались дружескими, но показания обоих почему-то сочли истинными.

Показателен был допрос депутата Госдумы Олега Колесникова. Он в суде заявил, что ничего никому не платил. Когда зачитали его обратные показания, он объяснил, что после нескольких часов в ФСБ подписал те протоколы, которые ему дали, даже не читая.

Цыбко обвинялся в том, что получил в качестве взятки 17,5 млн рублей, похищенных с ММПКХ. Из приговора следует, что именно из похищенных денег он получил только 3 млн рублей. То есть вынесенный ранее приговор Тарасову, Гунину и другим чиновникам, обналичникам и бизнесменам, где говорится о передаче всех похищенных с ММПКХ денег Константину Цыбко, подлежит пересмотру.

В то же время в суде установлено, что Тефтелев и Степанов получили из похищенных на ММПКХ денег — 5 млн и 3 млн рублей, мэр Озерска Александр Калинин и его помощник — 1,5 млн и 1 млн рублей, супруга Тарасова Ирина Торлина и его бухгалтер — по 1 млн рублей. Еще во время воровства денег с ММПКХ Тарасов дважды вносил наличные деньги через терминал на свою банковскую карту — больше 1 млн рублей.

Оцените допрос полковника ФСБ, бывшего руководителя Озерского отдела чекистов, а позднее и мэра Александра Калинина. Он на предварительном следствии утверждал, что никогда ни от кого не получал денег и не давал наличные. А уже в суде сказал, что давал 1,5 млн рублей из накоплений на покупку машины. Он объяснил этот обман тем, что не считал этот вопрос важным. Это очень странное объяснение для высокопоставленного силовика.

Зампрокурора Евгений Саломатов второй раз приехал на суд по делу Цыбко. Ранее он выступал в прениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще во время первого из двух перерывов журналисты делились мнениями и все сходились во мнении, что приговор будет обвинительным. Сам Константин Цыбко не верил в это. Он считал, что исследованные в суде доказательства не только опровергают версию обвинения, но и прямо указывают на реальных получателей ворованных денег. Также, нельзя верить осужденным за коррупцию бывшим чиновникам, менявшим показания по несколько раз. Он пришел на заседание в костюме, без вещей. Оказалось, Цыбко сильно ошибался.

Зампрокурора Челябинской области Евгений Саломатов после заседания не скрывал удовлетворения. При этом он подчеркнул, что надзорное ведомство еще не определилось — будет ли подавать апелляцию. «Гособвинение считает приговор справедливым. В течение 10 дней получим приговор и решим, будем ли обжаловать», — сказал зампрокурора. На вопрос корреспондента «URA.RU» о том, будет ли проводится проверка по двойным протоколам допроса Тефтелева и другим фактам фальсификаций, установленным и исключенных судом, Саломатов не стал однозначно отвечать: «Суд исследовал все доказательства и дал им оценку».

Адвокат обвиняемого Константин Коваленко сразу в зале суда сказал, что будет обжаловать приговор. Однако конкретные комментарии обещал дать после изучения текста вердикта.