«Красный банкир», соперник Куйвашева, работает на Асада и Назарбаева

08:40 04 августа 2017 0

У Алексея Парфенова в биографии много белых пятен Фото: Областная газета

В четверг последний кандидат в губернаторы Свердловской области был официально зарегистрирован. С сегодняшнего дня мы начинаем подробно рассказывать о каждом. Кандидат в губернаторы Свердловской области от КПРФ Алексей Парфенов — наиболее таинственный участник выборов. Он впервые появился в регионе в 2016 году, чтобы попытаться избраться в Госдуму РФ. Проигрыш не заставил его отступать. Ведь за спиной коммуниста — руководитель другого государства, бизнесмен из воюющей страны и внук Зюганова.

О жизни Алексея Парфенова до его появления свердловской политике известно мало. Большую часть времени он до 2016 года общался с финансистами и бизнесменами, которые предпочитают не делиться тайнами своих коллег. Статьи в Интернете и прессе о кандидате от КПРФ до последнего времени почти не публиковались. Поэтому, восстанавливать биографию Парфенова этого периода и вычленять из нее наиболее интересные моменты «URA.RU» пришлось по обрывочным документам и упоминаниям.

В детстве Парфенов объездил практически весь Советский союз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родившись в Муроме 17 октября 1972 года, Парфенов объездил вместе с родителями-военными весь СССР и закончил в школу в ГДР. Именно в восточной Германии он служил в армии. Чем занимался кандидат в губернаторы после демобилизации достоверных данных нет. В его официальных биографических справках 1993—2003 года — белое пятно. Сам коммунист в интервью рассказывает, что работал охранником, водителем и промышленным альпинистом.

По версии Алексея Парфенова, именно последнее занятие повлияло на выбор им вуза. Вернувшись в родной регион, он в 30 лет закончил Владимирский государственный университет по специальности «Технология машиностроения». Полученный диплом позволил ему устроиться инженером антенного производства.

Стремительный кадровый взлет Парфенов испытал благодаря связям с казахским бизнесом.

Сначала он устроился менеджером в московский офис «Астана-Финанс», а затем в «Корпорацию ЦЕСНА». Последняя компания — одна из системообразующих для Казахстана. Важность корпорации для азиатской страны подчеркивает состав ее владельцев. По данным на официальном сайте коммерческой структуры, 35% ее акций принадлежит главе администрации президента Казахстана Адильбеку Джаксыбекову.

По одной из версий, первоначальный капитал Парфенов заработал в казино Фото: Алексей Колчин © URA.RU

По словам Парфенова, он успешно занимался инвестициями в промышленность. Однако есть и другие версии. В частности, работавшие в 2016 году в избирательном штабе Парфенова сотрудники активно обсуждали информацию, что первоначальный капитал он приобрел благодаря игорному бизнесу.

Впервые в качестве банкира Алексей Парфенов упоминается в официальном отчете омского «Плюс-банка» об аффилированных лицах от 1 октября 2010 года. Он стал собственником 18,43% акций финансового учреждения и вошел в состав его совета директоров. Вместе с ним акционерами стали другие топ-менеджеры «Цесны», казахстанского «Цеснабанка», кипрской компании Catapel Limited и Linex Global FZE, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Единственным собственником последней компании являлся гражданин Сирии.

«Корпорация ЦЕСНА» стала наращивать свою долю в «Плюс банке». Повышался статус и представляющего ее интересы Парфенова — он довольно быстро стал управляющим директором. Но у самого финансового учреждения появились проблемы.

Уже в 2012 году информационное агентство «Омск-регион» сообщило о снижении его финансовой устойчивости до пятой, самой последней категории и назвало его рыночную стратегию «депозитным пылесосом». По данным агентства, на тот момент банк был вынужден поддерживать ликвидность, в том числе, за счет предоставляемых ему владельцами займов.

Альпинизм проходит через всю биографию Парфенова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно с этим Парфенов налаживал связи с московским бизнес-сообществом. В число собственников новых фирм при этом он не входил. Единственным исключением стало участие будущего кандидата в губернаторы в ООО «Истра клаб экипаж» совместно с известными подмосковными латифундистами — семьей Бухтяровых. Банкир помогал Бутияровым в развитии авиаспорта. Он также поддерживал клубы альпинистов, дзюдо, клубы по рукопашному бою. Развивал парашютный спорт и карате.

Именно спортивные проекты помогли Алексею Парфенову сблизится с известными российскими политиками. Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал «URA.RU», что общается с банкиром уже шесть лет. В 2011 году бизнесмен принимал активное участие в работе федерального штаба партии по выборам в Госдуму. Ему поручали организацию зарниц и других патриотических акций. По данным одного из свердловских коммунистов, в ходе госдумовской кампании Парфенов стал другом внука лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова. Но Юрий Афонин эту связь опровергает.

У КПРФ один лидер, и многие хотят быть близки к его родне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тогда же первые лица партии приняли решение о выдвижении Парфенова в Госдуму РФ. Регион для выдвижения определился не сразу. Первоначально банкир попробовал себя в Смоленской, потом в Омской областях. Окончательный выбор был сделан весной 2016 года, когда бизнесмен продал корпорации «ЦЕСНА» свой пакет акций «Плюс банка» и вышел из списка его аффилированных лиц. Почти сразу после этого банкир отправился в Свердловскую область.

Юрий Афонин уверяет, что регион для Алексея Парфенова определило руководство КПРФ: «Мы смотрели, изучали, какие регионы может усилить кадрами. Тогда, например, в Пермский край и Башкирию были отправлены представители других регионов. Мы решили, что для крупной Свердловской области подойдет креативный и целеустремленный Алексей Парфенов».

Андрей Альшевских (слева) вынужденно покинул КПРФ, когда там началась зачистка под Парфенова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские коммунисты вспоминают, что первое появление Парфенова совпало с масштабными кадровыми чистками в областном отделении КПРФ. Весной 2016 года Юрий Афонин на пресс-конференции в Екатеринбурге обвинил в противодействии партийной линии руководителя партийной фракции в Заксобрании Нафика Фамиева. Был выведен из состава бюро обкома Вячеслав Вегнер, покинул партию Юрий Альшевских, стал рядовым членом партотделения его бывший спонсор Владимир Коньков.

Алексей Парфенов планировал заполнить появившийся кадровый вакуум собственной командой. Но это ему удалось лишь отчасти. Представитель партотделения вспоминает, что почти сразу после появления варяга у него обострились отношения с лидером свердловских коммунистов Александром Ивачевым. Парфенов решил выдвинуться в Госдуму по Каменск-Уральскому округу, по которому до этого уже в течении нескольких месяцев работал Ивачев.

У Александра Ивачева был конфликт с Парфеновым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

И Парфенов, и Ивачев вместе со своими сторонниками конфликтовали в ходе кампании с группой присланных им из Тулы политтехнологов. По словам участников кампании, все три стороны активно собирали друг на друга компромат и пускали его в дело. В результате в штабе не велась слаженная работа. Из-за несогласованности принимались очень спорные решения. Например, были заказаны в качестве агитационной продукции шоколадки. Их раздавали детям люди, приезжавшие в города и районы на дорогих, заклеенных листовками КПРФ дорогих «тойотах». Сами политтехнологи называли такие машины «броневиками». Однако есть и позитивные примеры работы Парфенова. В частности, он оказал поддержку спортивным клубам в Богдановиче и Сысерти.

Вызывала большие вопросы схема финансирования кампании. Значительная часть средств в избирательный фонд Алексея Парфенова была внесена членами регионального отделения Ленинского комсомола.

Один из участников кампании рассказал широко версию, что это были не личные сбережения комсомольцев. Якобы им выдавали валюту, которую они обменивали в банках и передавали своим кураторам. Один из жителей региона написал по данному поводу заявление в правоохранительные органы. Была ли рассмотрена бумага, неизвестно.

Выдвижение Леонида Хабарова кандидатом в Совет Федерации получило неожиданную трактовку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После проигрыша на выборах в Госдуму Парфенов продолжил работу в регионе. В рядах коммунистов пошли разговоры, что он должен сменить Александра Ивачева на посту первого секретаря обкома КПРФ, а в 2021 будет избран в федеральный парламент.

Представитель партотделения сообщил, что с целью повышения рейтинга Парфенову предложили принять участие в губернаторских выборах. Однако коммунистам снова не удается наладить эффективную работу штаба. Партийцы не исключают, что Парфенов разочаровался в кампании и не против выйти из нее. Возможно, именно с этой целью банкир выдвинул своим кандидатом в члены Совета Федерации осужденного по экстремистской статье Леонида Хабарова. Облизбирком может расценить это как нарушение законодательства и отменить регистрацию самого Парфенова.

Все дни подготовки материала дозвониться до Алексея Парфенова и его помощников не удавалось.