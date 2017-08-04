«Чирлидеры» Куйвашева расписали кандидату план действий

07:56 04 августа 2017 0

Евгений Куйвашев принят уральцами: ничего другого дружелюбие, продемонстрированное Алексеем Воробьевым, означать не может Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кампанию кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Куйвашева можно считать официально стартовавшей. Зарегистрировавшись в четверг, 3 августа, в качестве претендента на высокий пост врио губернатора впервые встретился со своими доверенными лицами в Ельцин Центре.

От «Белого дома» до Ельцин Центра врио губернатора дошел пешком. Здесь у обелиска с буквами «Ельцин» его встретили свердловский экс-премьер Алексей Воробьев и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Втроем они прошли в зал «Свобода» на третьем этаже Ельцин Центра, где к тому моменту уже собралось порядка полусотни человек.

В доверенные лица выбрали влиятельнейших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди присутствующих не оказалось нескольких видных участников списка доверенных лиц (полную его версию можно найти по ссылке): олигарха Дмитрия Пумпянского, управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева, гендиректора УГМК Андрея Козицына, ректора УРФУ Виктора Кокшарова. Зато были гендиректор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт, исполнительный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин, почетный гражданин Свердловской области Семен Спектор.

Ответственным за «конферанс» оказался назначен главный оратор эпохи первого свердловского губернатора Эдуарда Росселя — Алексей Воробьев. Вместе с губернатором он занял место прямо перед плакатом с многочисленными надписями «Пятилетка развития» на нем. Алексей Петрович, обратившись к «друзьям-уральцам», представил кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Куйвашева.

Для встречи выбрали «зал свободы» Ельцин Центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тот, в свою очередь, сразу же очертил примерный график работы: «каждый день до 8 сентября мы с вами будем проводить встречи с избирателями и должны быть настроены на честный, откровенный разговор с людьми. Мы все люди опытные, ориентирующиеся и умеем найти подход к любой аудитории. Мой избирательный штаб снабдит вас всеми необходимыми для ваших встреч материалами, жду от вас обратной связи».

Оргмоменты, а также рассказ о текущем социально-экономическом положении области уложились в 15 минут: Куйвашев сообщил о растущих экономических показателях, снижающейся смертности, вспомнил похвалу президента России Владимира Путина в адрес Иннопрома (депутат гордумы Елена Дерягина на этих словах энергично закивала головой), а также напомнил о планах по вхождению Свердловской области в тройку регионов-лидеров России.

Дамы выступали особенно эмоционально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все последующие выступления представителей «группы поддержки» выглядели то как «потрясание оружием» — доверенные лица делились имеющимися электоральными возможностями, то как краткое бизнес-планирование.

«Первое слово попросила женщина», — анонсировал Воробьев. И перед собравшимися выступила председатель координационного совета профсоюзов Серовского городского округа Вера Тилькун — дама в узорных туфлях и лаконичном коричневом костюме. В ближайшее время, объявила она, состоится встреча с профсоюзными организациями УГМК-холдинга. «Мы постараемся как можно больше встречаться с людьми, вызвать доверие и обещаем вам обратную связь. Хочу пообещать, что мы справимся, мы победим», — заверила она кандидата в губернаторы.

Напоминание о «пятилетке развития» шло 25-м кадром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор ООО «Транспортный партнер» Сергей Колесников напомнил Евгению Куйвашеву о доверии, которое оказал ему президент, «назначив на должность врио губернатора, а позже высоко оценив деятельность на открытии Иннопрома». «Президент поставил перед областью серьезные цели и задачи. Мы, уральцы, очень рассчитываем на их исполнение. Кое-кто из оппонентов хочет поставить вопрос о легитимности выборов — мы не должны дать ни малейшего шанса, должны говорить, что выборы легитимны и люди придут и проголосуют», — сказал представитель сферы малого и среднего бизнеса.

Директор Свердловского медицинского колледжа Ирина Левина подняла актуальную для властной повестки тему. «Считаю долгом опровергнуть миф о политической и социальной инертности молодежи — студенты достигают избирательного возраста, приобретают опыт общественной работы и молодежь участвует в политических событиях.

Выборы губернатора — важнейшие мероприятие и для многих молодых людей — это первый избирательный опыт.

По части публичных выступлений, Алексею Воробьеву по-прежнему нет равных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встречайтесь больше с молодыми людьми, находите верную тональность для разговора с ними, потому что пятилетка развития — программа молодежная, нацеленная на будущее молодежи. Не надо стесняться говорить молодежи. Евгений Владимирович, вообще, человек молодой — он интересен молодежи, привлекателен для молодежи, понятен молодежи. Поделитесь своим опытом с молодежью и это обеспечит их активное и заинтересованное участие в выборах и все у нас получится, мы выиграем не только выборы, но и будущее», — голосом опытного лектора рассказала Левина, пообещавшая найти подход к 19 тысячам своих студентов.

Главный по GR Первоуральского новотрубного завода Александр Ханин предложил собравшимся несколько технологических лайфхаков для предстоящей работы. «Осталось всего пять недель. Для осуществления задуманного нужно встречаться с людьми разных социальных категорий: лично мой график предполагает порядка 70 встреч.

Отказать кандидату, которого поддерживает Семен Спектор, невозможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помните о правах и обязанностях как доверенного лица — вы вправе организовывать парад, митинг, шествие, встречу, собрание где только угодно. Ваши союзники — руководители местных отделений партии «Единая Россия». С их помощью можно проводить сквозную агитацию. Пожелаем удачи Евгению Владимировичу и успехов всем нам», — объяснил Ханин, предложив в качестве примеров многотысячные коллективы торговой сети «Кировский» и ПНТЗ.

Выступившая последней председатель совета ветеранов Алапаевска Валентина Огай назвала Евгения Куйвашева «продолжателем традиций, которые заложил первый губернатор Эдуард Россель», а затем озвучила посыл социальных работников к Евгению Владимировичу: «Твори добро, нет большей радости, и жизнью жертвуй и спеши не ради славы или сладостей, а по велению души».

На фотографирование выстроилась очередь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После нее с ораторской речью перед собравшимися снова выступил Алексей Воробьев. По своему запалу и красноречию экс-премьер перещеголял бы любого современного бизнес-тренера. После восьми минут лозунгов «Заряжаю вас на победу!», «У Демидова лозунг был не словами, но делами, а мы будем и словом, и делом», «С верой надеждой и любовью во имя себя и своих семей!», «Пятилетку осилим!», а также похвалы в адрес олигарха Игоря Алтушкина, гендиректора «ЛСР.Урал» Владимира Крицкого и ректора Агропромышленного института Ирины Донник — часть аудитории не могла сдержать улыбки, а часть поддакивала Воробьеву после каждой фразы.

На протяжении всей этой бравурной и казавшейся уже бесконечной тирады Евгений Куйвашев улыбался, а затем спокойным тоном пошутил: «Алексей Петрович, мне сложно будет теперь», напомнил, что «никогда не относился к числу золотой молодежи, а всего добивался собственным трудом, трудом своих близких, друзей, команды», сказал, что «залог успеха в продвижения города и региона на его взгляд — это внутреннее согласие, желание что-то изменить вокруг себя, сделать шаг к улучшениям», после чего пригласил всех собравшихся для совместного фотографирования на ступени Ельцин Центра.

У губернатора (справа) и Игоря Алтушкина получилась красивая прогулка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Какой план работы, Андрей Александрович? — поинтересовался я готовностью агитировать коллектив у директора завода «ЭМА» Андрея Калетина.

— Уже работаю, собирал наш высокотехнологичный коллектив, разговаривал с почти 80 людьми о кандидате и его поддержке и, думаю, был услышан, — объяснил большой друг главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Сфотографировавшись, доверенные лица кандидата в губернаторы разошлись, а сам глава региона в компании олигарха Игоря Алтушкина отправился пешком вдоль набережной к своей резиденции.