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Сотрудники администрации губернатора попали в ДТП 8. Малахов написал заявление об увольнении 22:10 07 августа 2017 1 Из челябинской тюрьмы вышел претендент на наследство Деда Хасана Осетрина-старший затевает передел воровского мира. В заложниках — его раскоронованный сын Сергей Леонов © Служба новостей «URA.Ru» Дмитрий Антоненков © Служба новостей «URA.Ru» После освобождения Эдуарда Асатряна в воровском мире может начаться новый передел Фото: пресс-служба ГУ МВД Украины в АР Крым В криминальной среде обсуждается новость о выходе из тюрьмы 48-летнего «вора в законе» Эдуарда Асатряна по прозвищу Эдик Тбилисский или Осетрина-старший. Осетрина отсидел в колонии Верхнеуральска (Челябинская область) три года за хранение наркотиков. На свободе он намерен заявить о своих притязаниях на наследство убитого четыре года назад Деда Хасана (Аслана Усояна). Однако его ждут и другие серьезные проблемы. Пока Эдуард Асатрян был в тюрьме, «воры в законе» приостановили корону его сына Сережи Бентли (Сергей Асатрян). Источник «URA.RU» в другой правоохранительной структуре на условиях анонимности подтвердил, что Эдика Тбилисского выпустили из верхнеуральской тюрьмы 3 августа. «Он полностью отбыл наказание. И, говорят, вылетел в Дагестан за новым паспортом», — полагает собеседник. Старший инспектор пресс-службы ГУ ФСИН по Челябинской области Антон Блинов информацию не подтвердил и не опроверг: по закону ведомство не может комментировать данные о «сидельцах». Криминальный мир с особым вниманием следит за тем, чем сейчас займется Эдик Тбилисский. Еще совсем недавно он был одним из самых влиятельных «воров в законе». До 2012 года Асатрян считался правой рукой на тот момент первого из равных Деда Хасана (Аслан Усоян). Источники в правоохранительных органах полагают, что его проблемы обострились после конфликта с Дмитрием Чантурией (Мирон) и Василием Христофоровым (Воскрес) из клана Деда Хасана после убийства последнего. Пик войны пришелся на март 2013 года. Тогда на сходке в Москве Мирон и поддержавшие его «законники» в глаза высказали все претензии Эдику Тбилисскому. Началась драка. Наследников Деда Хасана было больше, поэтому они избили Осетрину-старшего и его людей (называются имена Ромика Джафарова, Гурама Чихладзе и других). Находившегося в московском следственном изоляторе №2 «Бутырка» Эдика Тбилисского в 2014 году пытались раскороновать сторонники Мирона (Вагиф Бакинский и Звиад Тбилисский). Но другие «воры в законе» с «воли» вступились за Осетрину-старшего, и ему удалось сохранить статус «законника». Эдуард и Сергей Асатряны на дне рождения последнего в ресторане «Наполеон» 4 декабря 2012 года Фото: ИА «Прайм Крайм» Последствия драки на воровской сходке ударили и по сыну Эдика Тбилисского — Сереже Бентли. Его обвиняли в том, что он испугался и спрятался в туалете. В феврале 2017 года Осетрина-младший получил 9 лет колонии строгого режима за вымогательство. Он сменил несколько СИЗО, в том числе «Матросскую тишину», «Бутырку» и одну из самых строгих тюрем — «Владимирский централ». По данным портала «Преступная Россия», на этапировании из Москвы в нижегородскую ИК-1 Сережа Бентли оказался в СИЗО-2 поселка Митино Нижегородской области. Там его встретили не как «вора в законе». Как оказалось, приостановить его статус решил курировавший этот регион Виктор Жаринов (Цезарь), при поддержке Мирона. Теперь, вернуть свой статус Сережа Бентли сможет только дав физический ответ оппонентам. Но длительный срок заключения не оставляет на это шансов. Собеседники из криминальной среды считают, что Бентли короновали по инициативе Деда Хасана без ведома Эдика Тбилисского. Таким образом, каждого из них их можно было держать под контролем, спрашивая с одного за поступки другого, по малейшему поводу. И теперь судьба сына станет козырем в руках Мирона и других наследников Деда Хасана при торге с Эдиком Тбилисским. И хотя сторонников у Осетрины-старшего за время «отсидки» в верхнеуральской колонии, серьезно поубавилось, он может принять активное участие в начавшейся борьбе за место первого среди равных. После смерти Деда Хасана место лидера преступного мира России занял Шакро Молодой. А после ареста последнего, за криминальный престол вновь обострилась борьба, проистекавшая, правда, в кулуарах. Одним из главных претендентов на пост нового лидера считался уроженец Свердловской области Юрий Пичугин (Пичуга) обосновавшийся в Коми. На него и сделали ставку главные оппоненты Асатряна — Мирон и Воскрес. Но карта оказалась битой: в феврале 2017 года Пичугу задержали правоохранители и теперь ему грозит серьезный срок за организацию ОПС. Очевидно, что Асатрян не сможет не воспользоваться шансом, когда его противники ослаблены. В тоже время, финансовую поддержку он может получить из Краснодарского края. Именно Осетрина-старший контролировал находящуюся здесь финансовую империю Деда Хасана. Очевидно, что после освобождения он заявит о своих правах и на эти активы. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий