Что ждет украинского террориста Сенцова в колонии для маньяков

22:07 09 октября 2017 0

ИК №3 славится своими тяжелейшими условиями пребывания Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале ждут приезда украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет колонии за подготовку терактов в Крыму. Официальные данные УФСИН не разглашает. «URA.RU» известно, что иностранному гражданину предстоит отбывать наказание в колонии особого режима ИК №3, расположенной в поселке Харп.

Олег Сенцов рассчитывает выжить на Ямале на «остатках своего здоровья» Фото: Wikipedia.org

Ранее Олег Сенцов написал из тюменского СИЗО письмо правозащитнице Зое Световой, где сообщил, что его этапируют в Харп. Как сообщил осужденный, он надеется, что сможет продержаться в самой северной колонии России на «остатках своего здоровья». «Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо, и не только по рассказам», — сообщил заключенный в письме.

В ямальском Харпе функционируют две колонии — это легендарная ИК №18 «Полярная сова» и ИК №3. «Полярная сова» знаменита тем, что здесь заключены осужденные на пожизненный срок.

Среди известных сидельцев — «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, экс-милиционер Денис Евсюков, расстрелявший людей в московском супермаркете, ультра-националисты Никита Тихонов и Николай Королев, чеченский террорист Нур-Паши Кулаев, захвативший школу в Беслане.

ИК №3 — также зона особого режима, где отбывают наказание около тысячи. человек. Сюда ссылают людей, осужденных за совершение особо тяжких преступлений — насильников, убийц, рецидивистов. Сроки у всех превышают 20 лет. Из-за особого режима колонии по ее периметру располагается охрана с собаками. Заключенные много работают. В камерах регулярно проводятся обыски.

Ямальские «Харпы» прославились еще по делу «ЮКОСа» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Ранее существовало правило, согласно которому, в колонию не принимали «первоходов» (людей, осужденных впервые). Для Олега Сенцова сделано исключение, как и для другого известного сидельца ИК №3 — главы «Менатепа» Платона Лебедева, отбывавшего на Ямале наказание в рамках «дела ЮКОСА».

«Кто на особом режиме, телевизор смотрят 2 часа в неделю, прогулки — 2 часа в неделю. На общем и строгом — телевизор 2 часа в день в определенное время. Книги выдают то ли раз в месяц, то ли раз в 10 дней. Свои присылать нельзя, можно только газеты и журналы. Никаких других развлечений нет. Очень строго с передачами и свиданиями. За деньги ни о чем не договоришься, не берут. Одна радость — кормят хорошо.

За малейшую провинность наказывают — бьют, сажают в изолятор. А вообще, прочитай «Харп» наоборот и поймешь, во что превращается «отсидка» для человека за Полярным кругом, да еще и при особом режиме отбывания. Врагу не пожелаешь туда попасть»,

— приводит воспоминания одного из бывших заключенных ИК №3 «Тюремный портал России».

В ГУФСИН по ЯНАО ситуацию вокруг Олега Сенцова не комментируют. В ведомстве «URA.RU» сообщили, что информация о состоянии заключенных доступна только их родственникам.

«Пока информации о его (Сенцова — ред.) прибытии нет. Украинское консульство интересуется его судьбой — это их работа, — сообщил „URA.RU“ представитель Общественной наблюдательной комиссии в ЯНАО Данила Гонтарь. — Как только осужденный прибудет, мы будем действовать на основании федерального законодательства», — комментирует собеседник, также отмечая, что к Сенцову будет точно такое же отношения, как и к любому другому российскому заключенному.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан ФСБ России в 2014 году по подозрению в терроризме, а в 2015 году был приговорен к 20-ти годам тюрьмы за подготовку терактов в Крыму, создание преступного сообщества, попытку приобретения взрывных устройств и незаконное хранение оружия. Сам Сенцов утверждает, что невиновен, и называет свое уголовное преследование в России политическим.