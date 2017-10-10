Баков начал президентскую кампанию с троллинга Кремля

19:31 10 октября 2017 0

Баков хочет замахнуться на масштаб страны, но одним telegram-каналом этого не сделаешь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский telegram-канал «Устинов троллит» будоражит московскую политическую тусовку. Его автора Александра Устинова за активное жонглирование фамилиями Алексея Дюмина, Эллы Памфиловой и Алексея Громова готовы даже считать «уральским незыгарем».

Внимание на себя канал Устинова обратил летом 2017 года, когда переименовался (прежнее название «Мысли Тунгусова», в качестве аватарки (картинки пользователя) имел фотографию главы администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова) и начал активно наращивать аудиторию. В конце августа она составляла 10 тысяч читателей, 1 сентября — их было уже 12 тысяч, 10 октября — более 18 тысяч подписавшихся.

Александр Устинов — екатеринбургский медийщик, внезапно нашедший подход к бизнесменам, интересующимся медиа Facebook

«Мысли Тунгусова» с 14 февраля 2017 года начинались с неграмотных малосодержательных коротких постов, пародирующих специфику речи главы администрации свердловского губернатора и собирающих порядка 300 просмотров. Канал «Устинов троллит» — это резко повзрослевший индивид, имеющий свой взгляд на любое мало-мальское политическое событие, попавшее в повестку и читаемый в среднем 5 тысячами подписавшихся. Канал активно раскручивается через другие telegram-ресурсы, а его владелец уже открыто рассказывает, что своими публикациями впал в немилость федералов вплоть до блока на перепубликацию и цитирование.

Канал привлек внимание после того, как стал затрагивать реноме конкретных людей и групп влияния. По большей части он играет на «эффекте Барнума» — он возникает при чтении гороскопов, когда общие истории люди по каким-то причинам воспринимают как сугубо индивидуальные, только про них. Конкретизированные громкими фамилиями посты вызвали живую реакцию у представителей политтусовки. Герои последних постов Устинова: губернатор Тульской области Александр Дюмин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава управления внутренней политики АП Сергей Кириенко, группа «Володин-Школов-Чуйченко-Христенко», у которых «придворным политологом — Минченко», а также «двор Путина» и «семья Ельцина».

«В его telegram-канале два направления: одно — „мочилово“, которое направлено на конкретные персоны, это явно заметные заказы по отдельным людям и их проектам, второе — целенаправленные сливы про значимых участников политического процесса, уже скорее тематические, нежели персонализированные. Во всех этих материалах густо замешаны правда с вымыслом, полет фантазии заменяет недостаток информации, впрочем, этим грешат многие телеграммеры, особенно анонимные», — отмечает владелец популярного telegram-канала «Давыдов-индекс», председатель правления фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов. Эксперт назвал «правильным ходом» тот факт, что канал в итоге перестал быть анонимным.

За счет чего он растет неизвестно — боты это или реальные пользователи широкой общественности в «Телеграме» не демонстрируется. Активнее всего, заверяет сам Устинов, прирост (и как следствие повышенную ярость со стороны упомянутых героев) его каналу дали несколько тем: «разоблачения» анонимных телеграмеров, разоблачающие тексты об Алексее Навальном и Вячеславе Володине, а также материал о «черной кассе Кремля».

С такого неприглядного контента начинался telegram-канал Устинова. Сегодня все серьезнее, но как выяснилось, это также никому не интересно

Внимание к Устинову объяснимо: аудитория Telegram сегодня по грубым подсчетам переваливает за 7,5 млн пользователей. Газета «Ведомости» 25 сентября сообщала, пресс-службы министерств и госкомпаний стали включать общественно-политические telegram-каналы в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей. «Медиалогия» — признанный эксперт по замерам цитируемости информации — начиная с июня, изучает распространение в традиционных СМИ сообщений telegram-каналов.

Но если политическая Москва переживает по поводу активности и поверхностного «всезнания» Устинова, то свердловские эксперты, куда больше погруженные в местные реалии, напротив, не воспринимают канал хоть сколько-то серьезно.

В Екатеринбурге помнят, что первым его ресурсом в 2014 году стал портал «Свинсайдер» («Свердловский инсайдер»), потом появился «Устав.ком» (попал в мониторинг администрации президента, как отражающий ситуацию в территории). Считалось, что ресурс в войне с обладминистрацией активно использует мэрия Екатеринбурга. Впоследствии «Устав.ком» был продан семье свердловского коммуниста, ныне депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера. Устинов тут же создал сайт «Руполит.нет» и продолжил писать на прежние темы, активно добавляя к ним федеральную повестку. Параллельно стал экспериментировать с telegram-каналами.

Предложение создать многочисленные компромат-ресурсы Устинов делал веерно, в том числе, и экс-депутату Госдумы, легендарному политтехнологу, сегодня намеревающемуся стать кандидатом на выборах президента России весной 2018 года Антону Бакову. Тот, впрочем, от знакомства не открещивается. «С Устиновым мы знакомы со времен „Свинсайдера“, я тогда отказался участвовать. Потом он делал для меня imperor.net — тогда я платил за него. А вот за „Устав.ком“ не платил. Были успехи, но с декабря 2016 у нас финансовых отношений нет. Насчет его нынешних расследований — я даже большинства фамилий не знаю, не имею отношения и вообще не конспиролог», — пояснил Баков, сегодня путешествующий по Африке.

С Баковым-старшим Устинов занимался «императорским проектом», с младшим (на фото Михаил Баков) — обсуждает идеи криптовалют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знакомство Устинова с Баковым, впрочем, носит куда более глубокий и личный характер. Точно также, как когда-то с миллионером в ресторанах Устинов обсуждал интересующие политтехнолога аспекты сетевой активности, сегодня с сыновьями Бакова — Ильей и Михаилом — Устинов «обсуждает идею запуска криптовалюты и ICO под проект императорского престола». Самого Бакова Устинов сегодня называет «источником знаний и мудрости», но отрицает, что тот создает за него контент для канала.

«Что касается „инсайдов“ в моем телеграме, то полагаю, что у Антона Алексеевича нет интересов, к примеру, в Тульской области поэтому предположение, что всю информацию мне дает Баков — некорректно. Кроме того, есть еще один человек, имени которого я пока назвать не готов, который также делится своим опытом и мудростью, но, опять-таки, не создает за меня контент, — заверил Устинов. — Честно говоря, устал доказывать всем, что автор 95% контента — лично я. Да, мне иногда присылают информацию (особенно по другим регионам) и да, я ее выставляю, но после верификации и проверки через традиционные каналы».

Между тем, в рамках начатой Баковым президентской кампании telegram-канал Устинова пока выглядит единственным способом быстро привлечь к себе внимание. Предпринятая политтехнологом в начале 2017 года громкая попытка возрождения Российской империи на островах тихоокеанской Республики Кирибати постепенно затихла, когда правительство тихоокеанской державы отказало бывшему депутату Госдумы РФ в аренде трех островов.

В итоге, главным публичным проектом Бакова стала Монархическая партия России, которая еще в 2013-м выдвинула Анастасию Бакову на выборы мэра Екатеринбурга (она набрала 1,22%). Сейчас политическое объединение, как заверят сам Баков, «на ходу, в декабре будет съезд по выдвижению в президенты». Правда, с недавних пор партию заметно потеснили. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступившая против фильма Алексея Учителя «Матильда», стала претендовать на место главного идейного монархиста в стране. Монархист Баков даже попытался «поглотить» нового «игрока», пригласив Поклонскую выступить кандидатом на президентских выборах от его партии, но получил отказ.

В десятке популярных политических каналов нет «Устинова» — коллег по Telegram он не сильно интересует Фото: rbc.ru

«У Устинова за плечами уральское [отделение] РАНХиГС и сливные ресурсы, а не опыт сотен политических кампаний и просто жизни. Это Антон [Баков] имеет вкус к подобному и тем самым, возможно, даже закрывает свой гештальт недооцененности, незавершенности того, что начал. Возможно, растит из Устинова новую [главного редактора „Знак.ком“ Аксану] Панову», — рассуждает ветеран свердловской политики. Из обсуждений с коллегами он узнал, что первоначальные вложения в канал «Устинов троллит» составили порядка двух млн рублей.

Устинов уже сейчас «готов поддержать активность [в рамках президентской кампании] Бакова всеми доступными ресурсами». Впрочем, на одном только канале легендарному уральскому политтехнологу в президентской кампании не сыграть, уверен политтехнолог Леонид Давыдов. «Для президентской кампании — одно только это очень слабо, да и должны быть партнеры, иные „рекламодатели контента“, продвигающие и популяризирующие выраженное в канале», — уточнил эксперт.

По мнению Давыдова, канал Устинова сегодня стоит на грани выбора, от которого будет зависеть дальнейший интерес к нему. «Настрой на хайп (всеобщий интерес) очень часто переходит в состояние, когда люди просто перестают воспринимать — когда все публикуемое кажется уже пустым вымыслом, а ресурс становится мусором. И здесь важно вовремя «зачекиниться» с кем-то понятным, в части источника информации, в части поддерживающей стороны — чтобы сказали, что это канал такой-то башни [Кремля] или персоны. Время прокачать свою серьезность, идентифицировать себя с кем-то, пока этого здесь явно не хватает, а сам по себе автор не выглядит авторитетно. И рано или поздно встанет вопрос: «Ты кто по жизни и чей?» или как в песне советской — «Откуда у парня испанская грусть?».

В целом же для telegram-сообщества канал «Устинов троллит» не представляет практически никакой ценности. «Не читаем Устинова, как и Незыгаря. Это обычные коммерческие проекты, такое не входит в поле наших интересов», — пояснили «URA.RU» на популярном канале «338» (17,5 тыс. подписчиков). «Не видим смысла в данном разговоре. Спасибо», — уточнили ведущие анонимного канала «Методичка» (36,2 тыс подписчиков). «Я не читаю Устинова. Что-то видела в репостах, но так и не поняла зачем он. Какой-то фейк гонят», — поделилась лаконичным мнением с «URA.RU» Кристина Потупчик (11,2 тыс подписчиков)

«Канал живет в своей реальности и ничего общего с инсайдами посты не имеют. Что касается личной оценки происходящего в политической сфере, то канал можно почитать. У нас за собственное мнение и фантазии в телеграме не ругают. Главное не относится серьезно ко всему, что там написано, тогда и никаких истерик ни у кого не будет», — пояснил администратор популярного анонимного канала «Кстати!» (12,9 тыс подписчиков).