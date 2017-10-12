«Уральскую Рублевку» защищает от пожара пластиковая бочка с водой

00:17 12 октября 2017 0

Министерство общественной безопасности не может найти 18 тысяч рублей в месяц на аренду бокса для пожарных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трагедия в Воронежской области, когда в огне погибли 23 беспомощных пациента психоневрологического диспансера, может запросто повториться на Урале: в Сысертском районе, где располагается такой же диспансер, ликвидируют пожарную часть. Все потому что, власти не могут найти 18 тысяч рублей в месяц. Люди готовы скидываться «по копеечке», лишь бы пожарных оставили. Подробности — в материале «URA.RU».

Депутат Деменьшин подготовил обращение на имя нового главы Сысерти Нисковских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Щелкун (центр южного «куста» в Сысертском районе), закрывают пожарный пост. Об этом «URA.RU» сообщил житель села, депутат сысертской думы Виктор Деменьшин. Он подготовил обращение на имя Дмитрия Нисковских, избранного недавно мэром Сысерти, с просьбой помочь сохранить пожарных в поселке.

«В связи с тяжелым материальным положением арендную плату в 2018 году ОАО „Ростелеком“ больше оплачивать не будут и необходимо подыскать другое помещение, — говорится в обращении. — Но так как других помещений, где мог бы расположиться личный состав с автомобилем, нет, то будет принято решение о передислокации пожарного подразделения».

«Денег нет, но вы держитесь»

С 2009 года пожарная автоцистерна и боевой расчет находятся в Щелкуне на производственной базе компании «Ростелеком» (так сложилось исторически). Связисты обеспечивают пожарных всем необходимым: теплом, водой, электричеством (в кубрике пожарных есть даже душ). Выезд заасфальтирован, а территория постоянно убирается. Это обходится в 18 тысяч рублей в месяц.

«URA.RU» уже спасало однажды поселок Щелкун. Теперь он снова может остаться без пожарного прикрытия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До прошлого года арендую плату за бокс для пожарных платила администрация Сысерти, но в 2016 году ее глава Александр Карамышев счел, что это нецелевое расходование средств (деньги муниципальные, а пожарный пост относится к областному министерству общественной безопасности) и перестал платить эти деньги. Перед связистами накопился долг в 250 тысяч, из-за чего пост в Щелкуне год назад чуть не закрыли. После публикации «URA.RU» деньги нашлись, и пожарных на время оставили в покое.

Сегодня ситуация повторяется: департамент общественной безопасности (превратившийся в 2017 в министерство) заявляет, что денег на пожарный пост в Щелкуне нет. Передислоцировать пожарных вместе с автоцистерной планируется в соседнюю деревне Новоипатово, где есть новая, построенная в 2013 году пожарная часть.

Однако эта идея вызывает у всех местных жителей недоумение: село Щелкун — это центр южного «куста» в Сысертском районе (вокруг него Космаково, Аверино, Абрамово, Верхняя Боевка, коллективные сады, фермерские и охотхозяйства), в то время как деревня Новоипатово находится «на отшибе»: только до Щелкуна от нее — 20 километров, причем часть дороги — в плохом состоянии. Ни о какой 10-минутной доступности не может быть и речи!

Лежачих больных никто не спасет

Почему в 2013 году новую пожарную часть построили в Новоипатово, а не в Щелкуне, до сих пор непонятно. Говорят, причина в том, что там находится детский дом. Но и в Щелкуне есть не менее значимый — психоневрологический интернат (ПНИ).

В нем живут пациенты со всей области. «Контингент у нас непростой: это люди с психическими отклонениями, в том числе шизофреники, которые не могут жить в семьях, — пояснил „URA.RU“ один из медиков интерната. — Некоторых навещают родственники, кто-то живет здесь всю жизнь, попав сюда после детского дома. В одном из корпусов находятся лежачие больные».

Пациенты психоневрологического интерната рискуют остаться один на один с огнем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего в интернате около 200 пациентов. «У нас проведена пожарная сигнализация, но ночью дежурит лишь медсестра и врач. Не дай бог пожар: персонала, чтобы спасти всех пациентов, не хватит, — говорит сотрудник ПНИ. — А если еще и уберут пожарных, это будет беда. Дома в поселке горят постоянно!».

Медики психдиспансера настолько заинтересованы в пожарных, что даже предложили приютить их в своем гараже. Но когда огнеборцы побывали у них в гостях, выяснилось, что бокс интерната маловат: если туда встанет автоцистерна, места для больничных машин уже не останется. К тому же, там нет ни помещения, ни удобств для личного состава.

По мнению большинства жителей Щелкуна, пожарный пост должен просто остаться на своем месте. «То, что у нас здесь стоит такой „огнетушитель“ — это благо для всех, — шутит начальник цеха „Уралтелекома“ Александр Деменьшин. — Со стороны „Ростелекома“ нет никаких препятствий: пожарные у нас обеспечены всем необходимым». Как и в прошлом году, связисты готовы подождать, пока решится вопрос с платежами по аренде. Сумма арендной платы в 18 тысяч рублей в месяц даже местным жителям (которые на селе получают немного), представляется смешной (для сравнения: зарплата свердловского министра — от 150 до 200 тысяч и выше — прим. ред).

Вместо автоцистерны — бочка

Добровольный пожарный Андрей Джериловский хранит пожарную бочку у себя во дворе. Но зимой вода замерзнет, и бочка будет бесполезна. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как стало известно «URA.RU», в планах министерства общественной безопасности сократить пожарный пост в Щелкуне с января 2017 года. Но без «пожарного прикрытия» поселок не останется. По данным агентства, здесь планируют поставить бочку — пластиковую емкость, из которой вода выкачивается мотопомпой. Журналисты «URA.RU» смогли оценить, как работает это устройство — такую же бочку поставили в Верхней Сысерти (после того, как там сгорела правительственная база «Кедр»).

«Куба воды [объем бочки] хватит минут на 5-10 — это только на первое время, пока пожарные не приедут», — пояснил «URA.RU» пожарный-доброволец Андрей Джериловский. Сам он, если что, тоже должен будет поехать на пожар. Но вот на чем — это вопрос: автомобиля к пожарной бочке не прилагается, а свой УАЗик у него сломан. Да даже если бы работал, топлива все равно нет: по данным агентства, раньше ВДПО-шникам платили в конце года небольшое вознаграждение (несколько тысяч), которое позволяло покрывать расходы на бензин — последний раз эти деньги не заплатили.

По словам добровольного пожарного, куба воды хватит лишь на 5-10 минут. Да и возить емкость не на чем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» направило запрос о сложившейся ситуации с пожарным постом в селе Щелкун в министерство общественной безопасности Свердловской области. К моменту публикации ответ на запрос не поступил. Новый мэр Сысерти Дмитрий Нисковских уже в курсе ситуации, однако пообещал агентству, что прокомментирует ее позже. «Звоните завтра!», — предложил он.

Тем времени жители Щелкуна и окрестных деревень начали сбор подписей под обращением. Если министерство общественной безопасности все же решится передислоцировать пожарный пост, люди готовы начать сбор средств, чтобы оплатить пожарным аренду — лишь бы те остались в поселке. «Времена сейчас непростые, но если дойдет до того, что пожарных будут сокращать — бросим клич и будем собирать деньги всем миром, — говорит Виктор Деменьшин. — Люди готовы скидываться „по копеечке“! Но это будет позор для властей».