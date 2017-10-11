Как истязают российских полицейских на службе

23:26 11 октября 2017 0

Российской полиции приходится работать без выходных и отпусков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около ста полицейских Нижнекамска в один день написали заявления об увольнении, не выдержав невыносимых условий службы. Об этом сообщил казанский портал kznlive.ru. Информацию уже опровергло МВД Татарстана. Однако вопрос о блюстителях закона, которые могут годами работать без отпуска и зачастую без выходных так и остался на повестке дня.

Люди должны понимать, что, когда они идут в полицию, то соглашаются на ненормированный рабочий день, говорит член президиума Российской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский. Эксперт отмечает, что условия труда серьезно ухудшились после создания Росгвардии (в апреле 2016 года Росгвардию выделили из состава МВД — прим. ред.), когда численность МВД уменьшилась на 110 тысяч человек.

По данным ООН, в России на 100 тыс. человек приходится 516 полицейских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тем не менее, по словам Ясеневского, условия труда полицейских защищены особым законом. «У меня родственник работает в звании майора, он недавно вышел из отпуска, в котором пробыл 52 дня. Длительность отпуска, конечно, зависит от выслуги лет, но он должен быть не меньше 30 дней», — говорит Яневский. Также по закону за внезапные вызовы на работу в выходной день положены отгулы.

Однако требования закона мало соотносятся с реальной работой, говорит председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Он утверждает, что графики службы зачастую просто не составляются, а личный состав полиции могут выдернуть на работу в любое время, когда это потребуется начальству.

«Приходят и говорят: нужно поработать. Как приказ это не оформляют, чтобы не оплачивать дополнительно. На ту же охрану выборов или митингов людей выдергивают из дома, из отпусков, без всякого приказа, всем насрать», -

рассказал корреспонденту «URA.RU» один из московских полицейских в звании майора, который пришел к Пашкину составлять жалобу на нарушение условий труда.

Бывший казанский полицейский Айрат Зайнулин (говорит, что был уволен за то, что пытался отстаивать права сотрудников), в разговоре с «URA.RU» отмечает, что за время его работы в полиции факт внеурочной работы документально фиксировался лишь дважды. Впрочем, даже если внеурочная работа фиксируется, то получить за нее отгул не так-то просто. «Приходится ходить, упрашивать, чтобы получить отгул и то не всегда дают», — говорит его московский коллега.

Полицейские ненавидят митинги, ведь они съедают их выходные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

То же самое и с отпусками. Пашкин утверждает, что в Москве есть много полицейских, которые до сих пор не отгуляли свой отпуск еще за 2015 год. Экс-полицейский Зайнулин отмечает, что когда он судился с МВД Татарстана, то последние также не смогли предоставить в суде данные об его отпусках.

Еще одна серьезная проблема полиции — «палочная система». Генерал-майор Яневский утверждает, что эффективность работы ППС оценивается по их оперативности их реакции на поступающие вызовы, а работа оперуполномоченных — по количеству раскрытых уголовных дел. Причем эти показатели всегда сравнивают с достижениями прошлого года.

Пашкин утверждает, что на практике это оборачивается спускаемыми показателями, которые нужно обязательно выполнить. «Нормы постоянно растут: сегодня в Москве рота должна за месяц дать 8-9 уголовных дел, отдел полиции — за смену должен дать 4 административки.

А если уж проходит какая-то операция, и ты, скажем, определенное число мигрантов не наловил, то начинают мозг выносить по этому поводу», — отмечает полицейский, пришедший в московский профсоюз.

На основе показателей составляются неофициальные рейтинги и к тем, кто находятся в них на последних местах идут с проверками. «А там уж докопаться можно даже столба», — говорит полицейский.

«В полиции нелегко служить, но плакать человеку в погонах просто несолидно», — считает генерал-майор Яневский. Пашкин же отмечает, что в полиции не любят тех, кто борются за свои права, и стараются всячески от них избавляться, как это было с тем же Зайнулиным в Казани. Несмотря на достаточно неплохие зарплаты (начиная от 40-50 тыс. рублей), в полиции существует страшная нехватка кадров. Именно из-за неё-то имеющихся сотрудников и приходится часто выдергивать из дома и из отпусков.