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Трейлер «Матильды» с Поклонской в главной роли. ВИДЕО 8. Голая уралочка погибла в Доминикане от трюка на авто 16:11 13 октября 2017 0 Как поехать на Олимпиаду-2018 и не разориться Цены, лайфхаки, контакты Татьяна Ларина © Служба новостей «URA.Ru» Для желающих посмотреть зимнюю Олимпиаду в Корее самое время покупать билеты Фото: с официального сайта Олимпиады https://www.pyeongchang2018.com До начала зимних Олимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане (9-25 февраля) осталось меньше четырех месяцев. В начале сентября на официальном сайте Олимпиады стартовала онлайн-продажа билетов, однако эта услуга по-прежнему доступна только резидентам Кореи. Граждане России смогут купить билеты на официальном сайте соревнований только с 16 октября 2017 года, об этом «URA.RU» сообщили в оргкомитете Олимпиады. Сейчас россияне могут купить билеты у официального билетного агента Олимпийского комитета России — на сайте jetsetsports.ru. Там продаются как отдельные билеты, так и пакетные продукты — билеты с размещением. На момент написания текста на jetsetsports.ru уже не осталось отдельных билетов на церемонии открытия и закрытия Олимпийских Игр. «Продажа билетов на территории России была открыта в феврале 2017 года, с тех пор большое количество билетов, выложенных на сайт, было раскуплено. Если запрос на дополнительные билеты будет одобрен оргкомитетом Игр, количество доступных билетов будет пополнено», — пояснили «URA.RU» в компании «Джет Сет Спортс». За билет на соревнования придется заплатить от 1,7 до 50 тысяч рублей Фото с официального сайта Олимпиады https://www.pyeongchang2018.com На данный момент доступны билеты, например, на фигурное катание. Произвольная программа в парном катании — один билет категории «А» стоит 49 950 рублей, категории «В» — 34 250; командные соревнования — 46 382 (категория «А»). Отдельные билеты можно купить на женский биатлон, спринт, по цене 1 712 рублей (категория «В»). А мужской биатлон доступен только в билетных пакетах: хоккей (мужчины, отборочный турнир, 1 билет категории «В») 17 февраля и биатлон 18 февраля (мужской масс-старт, 1 билет категории «А») стоит 15 413 рублей. Пакет из двух билетов на хоккей (мужчины, отборочный этап, категория «В») можно купить за 13 700 рублей, а один билет категории «А» на хоккей (мужчины, отборочный этап) плюс билет на фигурное катание категории «В» (мужчины, произвольная программа) обойдутся в 47 000 рублей. Стоимость пакетов, в которые входят билеты и проживание в гостинице, начинается от 213 000 рублей на человека при двухместном размещении, то есть самый дешевый пакет на двоих обойдется минимум в 400 тысяч рублей. Пакет на одного человека, в который входит билет на церемонию открытия, 4 билета на выбор и размещение в одноместном номере 4-звездочного отеля (5дней, 4 ночи) будет стоить около миллиона рублей. При этом дополнительно оплачивается перелет и транспортное обслуживание. При оформлении билетов до 12 ноября 2017 года они будут доставлены почтой приблизительно за 3-4 недели до начала Игр. После 12 ноября доставки билетов не будет, их придется получать в Центрах выдачи билетов в Южной Корее. Болельщикам, купившим только билеты, о перелете и проживании придется позаботиться самостоятельно или воспользоваться услугами турфирм. По словам исполнительного директора уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, местные турфирмы занимаются южнокорейским направлением, однако особого спроса в связи с предстоящей Олимпиадой не наблюдается. «Последние годы южнокорейское направление показывает устойчивый рост. Это одно из наиболее перспективных азиатских направлений для круглогодичного туризма. Что касается крупных спортивных мероприятий, то спрос на авиабилеты и путевки в дни соревнований, как правило, выше, чем обычно. Иногда специально к соревнованиям организуются прямые чартерные рейсы, если прямое сообщение отсутствует. Но в случае с Олимпиадой в Южной Корее особого ажиотажа не наблюдается. Может, это недостаток информации, может, финансовый кризис повлиял. Возможно, это связано с тем, что речь идет о стыковочных рейсах, и нам сложно этот спрос отследить в общем потоке. Но никаких чартерных рейсов у нас в ближайшее время не появится, потому что рекордной посещаемости уральцы не продемонстрируют», — пояснил Мальцев. Маскоты Олимпиады — белый тигр и черный медведь Фото с официального сайта Олимпиады https://www.pyeongchang2018.com Пхенчхан находится в 180 км от Сеула, столицы Южной Кореи, где расположен международный аэропорт. Дорога от Сеула до Пхёнчхана раньше занимала 3-4 часа, но к Олимпиаде должны запустить поезда, на которых можно будет доехать за час, а от аэропорта — за два часа. Самый дешевый авиабилет из Екатеринбурга в Сеул и обратно сейчас предлагает компания «Air Astana» с пересадкой в столице Казахстана за 31 783 рубля, у «Аэрофлота» билет «туда-обратно» стоит 54 330 рублей. Проживание в самом Пхенчхане, если рассматривать отели, будет значительно дороже, чем в том же Сеуле. По данным Booking.com, в Пхёнчхане забронировано более 70% вариантов размещения, самый дешевый на все время проведения Олимпиады (9-25 февраля) обойдется в 178 тысяч рублей. В то время как в Сеуле можно найти хостел за 21 тысячу рублей, а приличный 3-звездочный отель — за 50-60 тысяч рублей. Не стоит забывать и о других возможностях — можно поискать квартиры или апартаменты на популярном сайте «Airbnb» или воспользоваться «каучсерфингом». Для тех, кто не желает самостоятельно заниматься покупкой билетов на соревнования, бронированием гостиниц и поиском авиабилетов, есть еще один вариант. Например, любители биатлона могут обратиться в официальный фан-клуб «Фан-сборная России по биатлону», который возглавляет сестра Антона Шипулина Анна Маслова. Если суммировать основные расходы на поездку, то, к примеру, просмотр соревнований по биатлону обойдется в сумму от 300 до 500 тысяч рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU Специально для URA.Ru она рассчитала стоимость полного пакета на одного человека при двухместном размещении. Перелет из Екатеринбурга в Сеул и обратно через Новосибирск, проживание в однокомнатной квартире и билеты категории «А» на все дни биатлонных соревнований, мужские и женские гонки, — 325 787 руб. Тот же набор, но с проживанием в двухместном номере отеля обойдется в 558 587 руб. Пакет с билетами категории «В» будет стоить 271 787 руб. при проживании в квартире и 504 587 руб. — с проживанием в отеле. Все объекты размещения находятся недалеко от олимпийских объектов. По словам Анны Масловой, в случае необходимости, она может помочь и с приобретением билетов на другие соревнования. Кроме того, путешествуя вместе с фан-клубом, можно будет присоединиться к различным флешмобам и акциям в поддержку российских биатлонистов. На данный момент у Анны Масловой есть несколько заявок на подобные туры, но спрос небольшой. Возможно, это связано с тем, что еще не миновала угроза о недопуске сборной России на Олимпиаду 2018. Напомним, недавно главы 17 антидопинговых агентств выступили за отстранение российской команды от участия в предстоящих зимних Олимпийских играх. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}