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16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
00:00  17 октября 2017 0

Кремль сделает Екатеринбургскую гордуму однопартийной

Москва согласовала реформу. Оппозиция собирает митинги
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт. Екатеринбург, табличка, гордума, горсовет екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
На следующих выборах в Екатеринбургскую гордуму партбилет не будет иметь никакого значенияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Стартовала анонсированная еще полгода назад работа по изменению правил избрания депутатов Екатеринбургской гордумы. Она пройдет по самому нежелательному для оппозиции варианту. Если КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не смогут срочно найти в своих рядах ярких персон, то обрекут себя на провал и деградацию. Но нововведения не вызывают энтузиазма и у единороссов.

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир
Владимир Тунгусов передумал отдавать партиям четверть мест в Екатеринбургской гордуме
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Действующая редакция Избирательного кодекса области обязывает формировать муниципальный парламент на смешанной основе. Устав Екатеринбурга уточняет, что 50% мандатов должно разыгрываться в одномандатных округах, остальные 50% — по партийным спискам. Еще весной 2017 года руководители области выступили с инициативой об изменении этой пропорции. Для ускорения процесса заранее были подготовлены документы для двух вариантов реформы. В анонсированном 18 сентября вице-губернатором Владимиром Тунгусовым в Заксобрании сценарии доля партийных думских мест уменьшалась до 25%. В альтернативном варианте она сводилась к нулю.

Ожидалось, что обязательное для подобных реформ согласование в Кремле пройдет быстро. Но оно неожиданно затянулось. На прошлой неделе руководители регионального отделения «Единой России» уже начали беспокоиться по этому поводу — в марте 2018 года представителям правящей партии необходимо дать старт праймериз по подбору кандидатов в гордуму. К этому моменту им нужно иметь на руках вступившую в силу новую редакцию Устава города и официально согласованную схему округов. Молчание Москвы ставило эту работу под угрозу срыва.

Источник «URA.RU» в областных структурах власти сообщает, что в понедельник 16 октября долгожданное добро из администрации президента РФ было все-таки получено. Федералы не стали указывать конкретно, сколько в гордуме следующего созыва должно быть одномандатников, а сколько списочников, оставив решение этого вопроса на усмотрение свердловских властей.

Официальное прощание Владимира Тунгусова с администрацией Екатеринбурга, тестов виктор
Виктор Тестов — сторонник полностью одномандатной гордумы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным агентства, губернатор Евгений Куйвашев внесет поправки в Избирательный кодекс, отменяющие обязательную норму о проведении смешаных выборов в областном центре уже на следующей неделе. А в ноябре в гордуму поступит предложение о полной отмене в Екатеринбурге партийных списков и переходе к избранию 100% депутатов по одномандатным округам. Вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов назвал в разговоре с корреспондентом «URA.RU» такую схему наиболее эффективной и пообещал добиваться принятия соответствующего решения.

Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов пояснил «URA.RU», что инициатором поправок к Уставу Екатеринбурга должно выступить областное отделение «Единой России». После того, как партийцы примут соответствующее решение, проект документа администрация города вынесет на публичные слушания. И лишь затем его рассмотрит муниципальный парламент. Екатеринбургскому горизбиркому будет необходимо подготовить и утвердить новую схему границ одномандатных округов, принять решение о создании дополнительных участковых и окружных комиссий, набрать их сотрудников.

Руководитель свердловского исполкома «Единой России» Александр Косинцев пояснил «URA.RU», что согласование вопроса по партийной линии пока не началось. Партийцам еще предстоит обсудить его с ЦИК РФ. Но Косинцев уверен, что эта процедура не займет много времени.

Ранее председатель исполкома «ЕР» был не против оставить в силе действующий порядок проведения кампании: «Его изменение создаст дополнительные сложности как участникам выборов, так и администрации города и горизбиркому, которым придется в максимально быстром порядке нарезать новые границы одномандатных округов».

13.10.22. Утверждение сити-менеджера Якоба на заседании гордумы, караваев александр
Александр Караваев призывает коллег-оппозиционеров к протестам
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Оппозицинеры намерены всеми возможными путями противодействовать проведению реформы. Депутат гордумы от «Справедливой России» Александр Караваев уверен: «Смешанная схема ставит всех участников выборов в равные условия, гарантируя представительство в ней всех политических сил. Ее отмена сделает выборы управляемыми и почти безальтернативными».

Справедливоросс обещает «поднять народ» на участие в публичных слушаниях: «Конечно, мы пригласим на них максимальное число сторонников, будем объяснять горожанам, что им хотят предложить выборы без выбора». Бурные обсуждения депутаты от «Справедливой России» инициируют и на думском заседании. Другой партийный источник не исключает, что справедливороссы устроят «итальянскую забастовку» — попытаются заблокировать обсуждение, внося бесчисленное множество бессмысленных поправок к предложенному проекту.

К представителям «СР» присоединятся коммунисты. «Мы готовы объединиться с коллегами-справедливороссами в этой борьбе. В Екатеринбурге довольно крупные одномандатные округа, в которых преимущество будут иметь денежные кандидаты. Не имея финансовые ресурсы, конкурировать в них с кандидатами-бизнесменами от „Единой России“ будет сложно. Бездумное проведение этой реформы может превратить гордуму в одномапртйную».

В тоже время эксперты советуют оппозиционерам попробовать найти положительные моменты в происходящем. «Конечно, системы с партийными списками для них более приемлемая и предпочтительная. Выборы по одномандатным округам требуют присутствия в партотделениях ярких политиков. Совсем недавно у коммунистов было много сильных личностей. Но из-за партийных конфликтов они были вынуждены уйти в другие политические структуры. Оппозиционным партиям нужно перестраивать работу, снова привлекать в свои ряды ключевые влиятельные персоны. Действуя в новых условиях по старинке они довольно быстро деградируют», — заявил «URA.RU» руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

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