Молодой уралец, взорвавшийся в Сирии, ездил воевать «ради семьи»

В эти минуты на Урале прощаются с молодым контрактником из Екатеринбурга, который подорвался на мине в Сирии. Погибшему Марку Неймарку было 25 лет. Близкие говорят, что парень искал лучшей жизни и отправился в командировку в Сирию, чтобы улучшить положение семьи.
По словам близких погибшего, Марк Неймарк был добрым и порядочным человеком, никогда не забывал учителей и одноклассников из ХМАО, откуда родом. Парень рос в городе Мегионе, где закончил нефтяной колледж и откуда уехал служить в армию. Вернувшись и не найдя хорошо оплачиваемой работы, он был вынужден переехать в Екатеринбург, где познакомился со своей будущей женой Ксенией Неймарк. Позже у них родилась дочь.
В Екатеринбурге, говорят близкие, Марк также пытался найти себя, какое-то время работал охранником в ночном клубе. «Когда он уехал, мы продолжали созваниваться. Он приезжал ко мне после армии, рассказывал маленьким школьникам о службе родине, о патриотизме. Был немного удручен поиском работы, было видно, что его это тяготит», — рассказывает один из учителей Неймарка.
«После мы узнали, что он решил идти служить по контракту. Несколько раз был в командировках по России, единственный и последний раз поехал в Сирию», — рассказывает Руслан Алиев, одноклассник Марка Неймарка. — Марк был не просто патриот, он был больным на голову в этом плане. Он очень любил военное дело и свою родину».
Жена погибшего контрактника Ксения Неймарк рассказывает, что ее супруг собирался подавать документы на службу в «32-й городок» (воинская часть Екатеринбурга). Но после рождения дочери Марк уехал в военную командировку в Сирию, о которой женщина узнала уже по факту, когда ее супруг позвонил ей находясь за границей.
«Он был готов на все ради семьи. Чтобы мы ни в чем не нуждались. А мне всего-то нужно было, чтобы он всегда был рядом», — рассказывает супруга погибшего.
По данным тематического ресурса «Призывник Солдат», в среднем, российский контрактник в зависимости от звания и иных армейских атрибутов может рассчитывать на ежемесячную зарплату 150-300 тысяч. Помимо этого, предусмотрены командировочные. Для Екатеринбурга, где, по официальным данным, средняя зарплата равняется 35,8 тысячам рублей, сумма серьезная.
Сегодня, 17 октября, Марка Неймарка хоронят в Мегионе, где живет его мать. С особым негодованием друзья Марка рассказали о транспортировке его тела. По словам Руслана Алиева, военные привезли тело парня в Ханты-Мансийск, который находится в 600 километрах от Мегиона.
«Это ужасно. Марк все отдал родине, а в благодарность его тело даже не доставили матери. Нам пришлось ехать в Ханты-Мансийск и самим забирать тело, чтобы достойно похоронить. Груз-200 нам отдали как посылку — вот, берите и везите сами как хотите, никаких документов, никаких представителей. Дело не в деньгах, которые мы сами собрали и заплатили. Это неправильно, так не должно быть», — рассказывает одноклассник погибшего солдата.
По словам одноклассницы российского военного Алины Ахмедли, друзья погибшего собирают деньги на материальную помощь его семье: матери, молодой вдове и восьмимесячной дочери. Хотя, по данным министерства обороны, в случае гибели контрактника в Сирии, государство обязуется заплатить его семье 2 миллиона 340 тысяч рублей.
На момент публикации материала дозвониться в министерство обороны и получить комментарий не удалось. В пресс-службе министерства не ответили на звонок журналиста.