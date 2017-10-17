Молодой уралец, взорвавшийся в Сирии, ездил воевать «ради семьи»

13:50 17 октября 2017 0

Погибший в Сирии Марк Неймарк (на фото справа) не мог найти себя на Урале и отправился в командировку в Сирию ФОТО: личная страница Неймарка во "ВКонтакте"

В эти минуты на Урале прощаются с молодым контрактником из Екатеринбурга, который подорвался на мине в Сирии. Погибшему Марку Неймарку было 25 лет. Близкие говорят, что парень искал лучшей жизни и отправился в командировку в Сирию, чтобы улучшить положение семьи.

По словам близких погибшего, Марк Неймарк был добрым и порядочным человеком, никогда не забывал учителей и одноклассников из ХМАО, откуда родом. Парень рос в городе Мегионе, где закончил нефтяной колледж и откуда уехал служить в армию. Вернувшись и не найдя хорошо оплачиваемой работы, он был вынужден переехать в Екатеринбург, где познакомился со своей будущей женой Ксенией Неймарк. Позже у них родилась дочь.

До Сирии Марк Неймарк служил в военной разведке ФОТО: личная страница Марка Неймарка во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге, говорят близкие, Марк также пытался найти себя, какое-то время работал охранником в ночном клубе. «Когда он уехал, мы продолжали созваниваться. Он приезжал ко мне после армии, рассказывал маленьким школьникам о службе родине, о патриотизме. Был немного удручен поиском работы, было видно, что его это тяготит», — рассказывает один из учителей Неймарка.

«После мы узнали, что он решил идти служить по контракту. Несколько раз был в командировках по России, единственный и последний раз поехал в Сирию», — рассказывает Руслан Алиев, одноклассник Марка Неймарка. — Марк был не просто патриот, он был больным на голову в этом плане. Он очень любил военное дело и свою родину».

Жена погибшего контрактника Ксения Неймарк рассказывает, что ее супруг собирался подавать документы на службу в «32-й городок» (воинская часть Екатеринбурга). Но после рождения дочери Марк уехал в военную командировку в Сирию, о которой женщина узнала уже по факту, когда ее супруг позвонил ей находясь за границей.

«Он был готов на все ради семьи. Чтобы мы ни в чем не нуждались. А мне всего-то нужно было, чтобы он всегда был рядом», — рассказывает супруга погибшего.

По данным тематического ресурса «Призывник Солдат», в среднем, российский контрактник в зависимости от звания и иных армейских атрибутов может рассчитывать на ежемесячную зарплату 150-300 тысяч. Помимо этого, предусмотрены командировочные. Для Екатеринбурга, где, по официальным данным, средняя зарплата равняется 35,8 тысячам рублей, сумма серьезная.

Семья погибшего военного. Ребенка держит Марк Неймарк

Сегодня, 17 октября, Марка Неймарка хоронят в Мегионе, где живет его мать. С особым негодованием друзья Марка рассказали о транспортировке его тела. По словам Руслана Алиева, военные привезли тело парня в Ханты-Мансийск, который находится в 600 километрах от Мегиона.

«Это ужасно. Марк все отдал родине, а в благодарность его тело даже не доставили матери. Нам пришлось ехать в Ханты-Мансийск и самим забирать тело, чтобы достойно похоронить. Груз-200 нам отдали как посылку — вот, берите и везите сами как хотите, никаких документов, никаких представителей. Дело не в деньгах, которые мы сами собрали и заплатили. Это неправильно, так не должно быть», — рассказывает одноклассник погибшего солдата.

По словам одноклассницы российского военного Алины Ахмедли, друзья погибшего собирают деньги на материальную помощь его семье: матери, молодой вдове и восьмимесячной дочери. Хотя, по данным министерства обороны, в случае гибели контрактника в Сирии, государство обязуется заплатить его семье 2 миллиона 340 тысяч рублей.

На момент публикации материала дозвониться в министерство обороны и получить комментарий не удалось. В пресс-службе министерства не ответили на звонок журналиста.