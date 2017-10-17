«ОСАГО смогут приобретать только избранные»

15:18 17 октября 2017 0

Новая реформа ОСАГО вызывает у экспертов немало вопросов Фото: Илья Московец © URA.RU

Новая реформа ОСАГО полностью развязывает руки страховщикам и грозит обернуться настоящим коллапсом. Эксперты утверждают: многие страховые компании могут пойти на демпинг, снизив стоимость полисов. Однако это чревато тем, что получить полагающееся по закону возмещение за ДТП будет невозможно.

Во вторник, 17 октября, стало известно, что Российский союз автостраховщиков (РСА) разработал переход ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы. Проект передан для рассмотрения в Центробанк, который ранее его поддерживал. Концепция либерализации ОСАГО предполагает, что с 1 июля 2018 года ЦБ полностью откажется от регулирования пяти коэффициентов, которые касаются территории использования автотранспорта, возраста и стажа водителя, ограничений по допуску за руль, мощности автомобиля и использования прицепа. А с 1 января 2020 года Центробанк должен полностью отказаться от влияния на тарифы ОСАГО.

Если страховщики начнут демпинговать, то получить возмещение за ДТП смогут далеко не все Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, готовящаяся реформа несет в себе две серьезные опасности.

«Во-первых, мы можем столкнуться с откровенным демпингом страховых компаний — многие начнут предлагать клиентам заведомо низкие тарифы, однако в дальнейшем окажутся не в состоянии обеспечить полагающееся возмещение. Во-вторых, на рынке может произойти монополистический сговор — цены на ОСАГО рискуют взлететь в несколько раз. Это обернется настоящим коллапсом — многие люди просто откажутся приобретать полисы», — пояснил «URA.RU» Похмелкин. — Государство должно установить нижние и верхние границы тарифа ОСАГО, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны страховщиков».

Руководитель одной из страховых компаний на условиях анонимности подтвердил «URA.RU», что многие россияне ездят без полисов: «Некоторым проще заплатить штраф 800 рублей. Другие приобретают поддельные документы по более низкой цене. Конечно, в случае ДТП денег водитель не получит, но автомобилист не несет никакой ответственности за покупку такого полиса. Согласно действующему законодательству, он не обязан проверять у брокера наличие договора со страховой компанией», — пояснил собеседник агентства. Он полагает, что цена полиса должна быть демократичной: «Иначе есть риск, что ОСАГО смогут приобретать только избранные».

В региональных управлениях ГИБДД, с представителями которых удалось пообщаться «URA.RU», сообщили, что проблема фальшивых полисов не придумана: «В основном подделки покупают обладатели бюджетных автомобилей, молодежь. Стоимость такого „полиса“ на „черном рынке“ варьируется от 1 до 2 тысяч рублей, а за легальный документ пришлось бы выложить 10-15 тысяч. Случается, что стоимость официальной страховки превышает стоимость самого автомобиля».

В Российском союзе автостраховщиков призывают россиян начать жить «как в Европе, а не как в Конго» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Согласно официальной статистике, одним из самых распространенных нарушений в 2016 году стало нарушение требований ОСАГО. Их можно поделить на два основных типа: полис ОСАГО есть, но просрочен или не вписан управлявший машиной водитель (654 тыс. случаев в 2016 году) и управление автомобилем без страховки — 1,9 млн водителей. Таких, по сравнению с предыдущим годом, стало почти в два раз больше.

Адвокат в сфере автострахования Антон Басин убежден, что полный отказ государства от регулирования тарифов ОСАГО может оказаться «вредным и опасным». «Речь идет о социально значимой сфере, регулятор здесь в любом случае необходим. Однако пока не очень понятно, кто станет таковым. Если регулятора не будет вообще, то на рынке случится катастрофа», — заявил он «URA.RU».

Басин напомнил, что в последние годы многие страховые компании добровольно отказывались от работы с ОСАГО, считая этот вид страхования убыточным: «Страшно представить, что начнется, если компании, которым развяжут руки, захотят начать зарабатывать на „автогражданке“».

Однако в Российском союзе автостраховщиков заявили, что никаких рисков реформа не несет. «Страховые компании сегодня вполне в состоянии устанавливать справедливые тарифы. Это означает, что для хороших водителей, которые крайне редко попадают в ДТП, ОСАГО подешевеет, а для плохих водителей и таксистов — подорожает. Вся Европа живет сегодня на свободном тарифе, а мы почему-то пытаемся копировать правила какого-нибудь африканского государства вроде Конго», — заявил «URA.RU» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, сегодня многие водители игнорируют ОСАГО или приобретают фальшивые полиса не из-за стоимости страховки: «Во многих регионах ОСАГО оформить очень сложно, потому как страховщики сворачивают их продажу. Им невыгодно работать. Эту ситуацию необходимо изменить».