18:32 17 октября 2017 0

Эксперты считают, что президент хочет сделать государственную медицину способной к конкуренции с частной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости введения платной медицины. Он предложил подумать о том, какие медицинские услуги могут частично оплачиваться гражданами. Это первые в истории слова президента Путина о приемлемости софинансирования в социальных секторах экономики. В материале «URA.RU» именитые эксперты обсуждают, чем вызвано это заявление и чего теперь ждать.

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В 2016 году Минздрав уже проводил эксперимент по запуску системы ОМС+ в ряде регионов России. Тогда гражданам с полисами ОМС предлагалось купить дополнительный полис для получения услуг, не предусмотренных системой бесплатной медпомощи. Позже министерство признало эксперимент провалившимся.

Возвращение к экспериментам с софинансированием связано с дефицитом федерального бюджета, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев: «Наш бюджет дефицитный и будет таким оставаться. Здравоохранение остается хронически недофинансированным. Вместе с тем власти обратили внимание, что граждане накопили на счетах больше 25 трлн. рублей. Эта сумма в 1,5 раза превышает все расходы федерального бюджета».

Эксперт полагает, что главный механизм, по которому будут действовать власти — это урезание бесплатных услуг, положенных по ОМС. «Полагаю, что простейшие анализы будут сдаваться бесплатно, а углубленные — только за деньги», — считает эксперт. Он уверен, что на полное внедрение платной медицины власти не пойдут, это было бы нарушением Конституции. Однако положение бедных категорий граждан, которые и так не могут позволить себе получить качественную медицинскую помощь, ухудшится еще сильнее.

Бесплатная медицина для граждан гарантирована Конституцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если спросить граждан в лоб, готовы ли они к переходу на платную медицину, то подавляющее большинство ответит отрицательно, утверждает специалист Института социологии РАН Леонтий Бызов. Но, если привязывать появление платных услуг к улучшению качества медицины, то ответы могут быть самые разные. По мнению Бызова, за последние 25 лет многие привыкли к тому, что качественная медицина, как и образование, является платной.

«Однако в глазах людей старшего поколения бесплатная медицина до сих пор остается священной коровой. Такие люди просто боятся высоких цен и будут лучше иметь дело с нищей медициной, но бесплатно», — пояснил Бызов «URA.RU».

Появление развитого рынка платных медицинских услуг может привести к конкуренции между государственными и частными клиниками, считает сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. «Частные клиники и сейчас могут участвовать в программе ОМС, но их не устраивают предлагаемые расценки. В случае появления нового вида платных услуг они могут активней подключиться к этому процессу. А дальше начнется чистой воды рынок, — объясняет Жулев „URA.RU“. — Пациент будет выбирать тех, кто за один и тот же ценник предложит более качественные услуги».