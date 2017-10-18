Зауралье ждет позор на выборах-2018. Голосовать просто некому

17:49 18 октября 2017 0

Голосовать в Зауралье скоро будет некому Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Курганской области боятся провалить явку на выборах президента России, которые должны состояться 18 марта 2018 года. Проблема даже не в тяжелом социальном положении региона, а в том, что голосовать некому — Зауралье де-факто давно опустела.

Уровень зарплат в Курганской области значительно ниже, чем у соседей. Средняя зарплата за первое полугодие составила 24,5 тысячи рублей. Соседи-челябинцы в среднем получают 29,3 тысячи, свердловчане — 32,9 тысяч, тюменцы — почти 56 тысяч рублей. Поэтому жители Курганской области стараются переехать из своего неблагополучного региона. Также немало курганцев работает вахтовым методом в северных регионах УрФО — по месяцу и более. При этом прописаны многие по-прежнему на малой родине. Таким образом, они фактически остаются избирателями Курганской области, но своим избирательным правом не воспользуются.

Руководству области необходимо срочно придумать, как мобилизовать избирателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«В результатах будущих выборов никто не сомневается, — волнуется высокопоставленный источник в курганском правительстве. — Но детали голосования могут сыграть роль в оценке работы региональных властей. Ни для кого не секрет, что в одним из важных критериев легитимности выборов станет явка».

Достоверную статистику, сколько человек зарегистрировано в Зауралье, но живет за его пределами, не знают ни наши источники, ни социальные ведомства. Специалисты регионального отдела по вопросам миграции заверили корреспондента «URA.RU», что отследить это невозможно.

Косвенно о масштабном оттоке населения может свидетельствовать официальная статистика занятости. В первом полугодии 2017 года в Зауралье, по данным Свердловскстата, насчитывалось 402 тысячи человек трудоспособного населения, при этом среднесписочная численность работников за тот же период составила 224 тысячи человек. То есть, легально в регионе работает чуть более половины взрослого населения. При этом лишь 7,2 тысяч человек официально числятся безработными, еще 35,5 тысяч, по данным статистики, были неофициальными безработными.

Где 140 тысяч зауральцев, больше четверти избирателей региона— большой вопрос.

Глазе зауральского избиркома Валерию Самокрутову предстоит серьезный экзамен Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Всю область в число «плохишей» за собой, как ожидается, потянет Курган. В областном центре традиционно явка гораздо ниже, чем в районах. И этот показатель продолжает падать. На последних довыборах в Гордуму Кургана 10 сентября кандидату-единороссу Артему Исламову для получения мандата оказалось достаточно всего 278 голосов избирателей.

«На Курганской области сильнее других отразился общий спад уровня жизни. Обещания, которые дают представители власти нередко не выполняется по вполне объективным причинам [Курганская области на 16 месте в списке беднейших регионов страны], но люди разочаровываются в выборах», — отмечает социолог Сергей Ширяев, который знаком с ситуацией в регионе. Он приводит в пример появление в Кургане штаба оппозиционера Алексея Навального, которое не вызвало заметного оживления: на большинство акций не приходит более десяти человек. «Нужна свежая идея, которая привлечет людей. Пока ее нет», — отметил Ширяев.

Комментируя проблему, руководитель регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев отметил лишь, что одной из важных задач партии в время предстоящего голосования будет активизация избирателей. «У нас на выборах президента явка всегда была выше 60%, на этот показатель мы будем ориентироваться», — пояснил он.

Большую работу в этом направлении обещает вести избирком Курганской области. Его руководитель Валерий Самокрутов отметил, что информационно-разъяснительная работа с избирателями и организаторами голосования начнется уже в ближайшее время. «На президентской компании явка всегда выше», — выразил он надежду. Также Самокрутов отметил, что по новому порядку, если избиратель голосует по месту пребывания в другом регионе, его вычеркивают из списков по месту прописки. На это сейчас также надеются курганские власти.