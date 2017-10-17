МУГИСО провалилось по всем эффективным статьям

23:07 17 октября 2017 0

Первые вице-губернаторы сегодня согласовывают в МУГИСО всех, вплоть до начальника отдела Фото: Анна Майорова © URA.RU

Борьба за новый свердловский кабмин в самом разгаре. Интриги закипают вокруг некогда самого эффективного, а сегодня — одного из самых провальных министерств. В правительстве уверены, что за контроль над МУГИСО бьются основные игроки в правительстве. Последнее слово — за губернатором.

Через неделю, 25 октября — ровно год с момента выхода на свободу министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова. От своего прежнего поста он отказался «до момента принятия окончательного процессуального решения по делу» еще 9 ноября 2016 года. В этой связи атаку на ведомство, которую готовит администрация Екатеринбурга придется отбивать действующему и. о. главы МУГИСО Сергею Зырянову.

При Алексее Пьянкове МУГИСО называло себя самым эффективным ведомством, при Зырянове — показатели значительно просели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Наезд» города не будет отличаться от всех прежних, поскольку формулирует прежнюю претензию с требованием вернуть полномочия в сфере рекламы и распоряжения неразграниченной землей. Последние были изъяты в 2012 году, после чего к показателям эффективности работы МУГИСО добавилось выделение земли льготным категориям граждан.

Первые годы объемы выделения только увеличивались с 835 в 2012 году до 2652 в 2015-м. В прошлом году число выделенных участков уменьшилось на 15% — до 2240. На девять месяцев 2017 года выделено всего 1493 земельных участка. При этом, очередь на предоставление земельных участков от граждан выросло с 34106 человек в 2012 году до почти 87 тысяч к октябрю 2017-го.

Рекламные полномочия были изъяты у Екатеринбурга в 2016 году и текущий месяц выглядит для МУГИСО также показательно провальным. В 2016 году поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 1,09 млн рублей. За 9 месяцев 2017 года по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в казну поступило 52,1 млн рублей. В сравнении динамика невероятная, но на практике министерству сегодня не хватает средств на ликвидацию незаконно установленных конструкций, а потому она временно приостановлена.

Кроме того, в сентябре министерству не удалось разыграть 23 лота с рекламными конструкциями на сумму свыше 9,6 млн рублей, поскольку никто из участников рынка не заявился на конкурс из-за завышенных ценников (они формируются на основании оценки, которую в самом ведомстве называют «независимой», а вот участники рынка считают «надуманной»).

Тем не менее, в ведомстве поражение признать пока не готовы. «Делать выводы о провальных итогах — преждевременно. Год еще не закончен», — лаконично прокомментировала происходящее в ведомстве советник министра Юлия Вершецкая.

Игорь Разунин первым из всей команды МУГИСО дойдет до суда и станет показателем «серьезности настроя силовиков» Фото: УФСБ по Свердловской области

Между тем, вместе с провалами в деятельности сегодня становится очевиднее и аппаратная уязвимость министерства. Предстоящую атаку мэрии на МУГИСО объясняют тем, что место министра интересует руководителей основных блоков в кабмине. «Сегодня первые вице-губернаторы по статусу согласовывают всех, вплоть до начальников отделов. Согласование с Зыряновым — формальность, основанная на взаимопонимании. Дальше проект попадает на стол губернатору», — рассуждает высокопоставленный представитель на четверть сформированного кабмина.

Действующий и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, по наблюдениям коллег, самоустранился от вмешательства как во внутренние конфликты, так и во внешние интриги. Вместе с тем, очевидно, что его стремление покинуть пост, активно проявлявшееся в прошлом году и летом этого года — сошло на нет. «Его держит не губернатор, а другой центр влияния [силовики, активно работающие по министерству]. До выборов он спрашивал о возможности уйти в отставку потому что знал, что губернатор сам не отпустит. Сейчас спрашивать не станет, поскольку есть риск, что согласуют и отпустят, а ему наоборот надо усидеть», — поделился рассуждениями знакомый чиновник «Белого дома». Только сегодня губернатор Евгений Куйвашев своим указом вернул Сергею Зырянову и его коллегам вице-губернаторам полноценную должность без приставки «и.о.».

Силовые ведомства министерство действительно не оставляют. До конца этого года может начаться суд над директором департамента рекламы МУГИСО Игорем Разуниным. Сегодня он с адвокатами уже находится в процессе ознакомления со своим делом. По сути, это первый чиновник МУГИСО, который с начала задержаний в апреле 2016 года (первым оказался тогда еще министр Алексей Пьянков) окажется на скамье подсудимых и станет «показателем серьезности намерений силовых структур».

Леонид Гункевич (справа) может попасть в МУГИСО, которое возглавит человек Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно с этим в ведомстве пополз слух, что место Разунина планирует занять руководитель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. Этим летом он даже провел большой сход рекламщиков, с которыми обсуждал дальнейшее взаимодействие с властью. Сегодня, заверяют чиновники, он также уже пытается вести переговоры с главой администрации губернатора.

Сам Гункевич информацию опроверг: «Рекламщиков я собирал на площадке „Деловой России“ и мы подготовили предложения для руководителей области. Пока ответа не получали. Куда и кто меня рассматривает — я не в курсе. Я уделяю внимание всем моментам по развитию городской среды и меня бы возможно заинтересовали интересовали позиции более высокого уровня. Но никто пока не предлагал».

Игроки рекламного рынка, между тем, видят в происходящем вокруг министерства и внутри него куда более сложную подоплеку. «Это большая игра, — утверждает хорошо знакомый с рекламными перипетиями и работой МУГИСО бизнесмен, — отвлекается внимание, чтобы в это время выяснить, почему рынок встал, никто с МУГИСО не договаривается, не несет деньги, где сломалось. Попутно необходимо продемонстрировать городским, которые уже отчаялись заполучить внимание обладминистрации, что связи с ними она не теряет».