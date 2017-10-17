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17 октября 2017
23:07  17 октября 2017 0

МУГИСО провалилось по всем эффективным статьям

Спустя год после освобождения Пьянкова от должности у министерства новый хозяин
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Отчет губернатора Свердловской области перед депутатами о работе правительства в 2016 году. Екатеринбург, тунгусов владимир, орлов алексей
Первые вице-губернаторы сегодня согласовывают в МУГИСО всех, вплоть до начальника отделаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Дело главы МУГИСО
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Борьба за новый свердловский кабмин в самом разгаре. Интриги закипают вокруг некогда самого эффективного, а сегодня — одного из самых провальных министерств. В правительстве уверены, что за контроль над МУГИСО бьются основные игроки в правительстве. Последнее слово — за губернатором.

Через неделю, 25 октября — ровно год с момента выхода на свободу министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова. От своего прежнего поста он отказался «до момента принятия окончательного процессуального решения по делу» еще 9 ноября 2016 года. В этой связи атаку на ведомство, которую готовит администрация Екатеринбурга придется отбивать действующему и. о. главы МУГИСО Сергею Зырянову.

Первое заседание переизбранного кабинета министров правительства СО. Екатеринбург, пьянков алексей
При Алексее Пьянкове МУГИСО называло себя самым эффективным ведомством, при Зырянове — показатели значительно просели
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Наезд» города не будет отличаться от всех прежних, поскольку формулирует прежнюю претензию с требованием вернуть полномочия в сфере рекламы и распоряжения неразграниченной землей. Последние были изъяты в 2012 году, после чего к показателям эффективности работы МУГИСО добавилось выделение земли льготным категориям граждан.

Первые годы объемы выделения только увеличивались с 835 в 2012 году до 2652 в 2015-м. В прошлом году число выделенных участков уменьшилось на 15% — до 2240. На девять месяцев 2017 года выделено всего 1493 земельных участка. При этом, очередь на предоставление земельных участков от граждан выросло с 34106 человек в 2012 году до почти 87 тысяч к октябрю 2017-го.

Рекламные полномочия были изъяты у Екатеринбурга в 2016 году и текущий месяц выглядит для МУГИСО также показательно провальным. В 2016 году поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 1,09 млн рублей. За 9 месяцев 2017 года по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в казну поступило 52,1 млн рублей. В сравнении динамика невероятная, но на практике министерству сегодня не хватает средств на ликвидацию незаконно установленных конструкций, а потому она временно приостановлена.

Кроме того, в сентябре министерству не удалось разыграть 23 лота с рекламными конструкциями на сумму свыше 9,6 млн рублей, поскольку никто из участников рынка не заявился на конкурс из-за завышенных ценников (они формируются на основании оценки, которую в самом ведомстве называют «независимой», а вот участники рынка считают «надуманной»).

Тем не менее, в ведомстве поражение признать пока не готовы. «Делать выводы о провальных итогах — преждевременно. Год еще не закончен», — лаконично прокомментировала происходящее в ведомстве советник министра Юлия Вершецкая.

Арест директора департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин, разунин игорь
Игорь Разунин первым из всей команды МУГИСО дойдет до суда и станет показателем «серьезности настроя силовиков»
Фото: УФСБ по Свердловской области

Между тем, вместе с провалами в деятельности сегодня становится очевиднее и аппаратная уязвимость министерства. Предстоящую атаку мэрии на МУГИСО объясняют тем, что место министра интересует руководителей основных блоков в кабмине. «Сегодня первые вице-губернаторы по статусу согласовывают всех, вплоть до начальников отделов. Согласование с Зыряновым — формальность, основанная на взаимопонимании. Дальше проект попадает на стол губернатору», — рассуждает высокопоставленный представитель на четверть сформированного кабмина.

Действующий и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, по наблюдениям коллег, самоустранился от вмешательства как во внутренние конфликты, так и во внешние интриги. Вместе с тем, очевидно, что его стремление покинуть пост, активно проявлявшееся в прошлом году и летом этого года — сошло на нет. «Его держит не губернатор, а другой центр влияния [силовики, активно работающие по министерству]. До выборов он спрашивал о возможности уйти в отставку потому что знал, что губернатор сам не отпустит. Сейчас спрашивать не станет, поскольку есть риск, что согласуют и отпустят, а ему наоборот надо усидеть», — поделился рассуждениями знакомый чиновник «Белого дома». Только сегодня губернатор Евгений Куйвашев своим указом вернул Сергею Зырянову и его коллегам вице-губернаторам полноценную должность без приставки «и.о.».

Силовые ведомства министерство действительно не оставляют. До конца этого года может начаться суд над директором департамента рекламы МУГИСО Игорем Разуниным. Сегодня он с адвокатами уже находится в процессе ознакомления со своим делом. По сути, это первый чиновник МУГИСО, который с начала задержаний в апреле 2016 года (первым оказался тогда еще министр Алексей Пьянков) окажется на скамье подсудимых и станет «показателем серьезности намерений силовых структур».

Выступление Александра Высокинского на ТОП-клубе. Екатеринбург, гункевич леонид, беседин андрей
Леонид Гункевич (справа) может попасть в МУГИСО, которое возглавит человек Тунгусова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно с этим в ведомстве пополз слух, что место Разунина планирует занять руководитель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. Этим летом он даже провел большой сход рекламщиков, с которыми обсуждал дальнейшее взаимодействие с властью. Сегодня, заверяют чиновники, он также уже пытается вести переговоры с главой администрации губернатора.

Сам Гункевич информацию опроверг: «Рекламщиков я собирал на площадке „Деловой России“ и мы подготовили предложения для руководителей области. Пока ответа не получали. Куда и кто меня рассматривает — я не в курсе. Я уделяю внимание всем моментам по развитию городской среды и меня бы возможно заинтересовали интересовали позиции более высокого уровня. Но никто пока не предлагал».

Игроки рекламного рынка, между тем, видят в происходящем вокруг министерства и внутри него куда более сложную подоплеку. «Это большая игра, — утверждает хорошо знакомый с рекламными перипетиями и работой МУГИСО бизнесмен, — отвлекается внимание, чтобы в это время выяснить, почему рынок встал, никто с МУГИСО не договаривается, не несет деньги, где сломалось. Попутно необходимо продемонстрировать городским, которые уже отчаялись заполучить внимание обладминистрации, что связи с ними она не теряет».

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