Свердловские вице-губернаторы лишились унизительной приставки

Заместители губернатора Свердловской области больше не являются «исполняющими обязанности». Своим указом глава региона Евгений Куйвашев во вторник, 17 октября, убрал из их должностей приставки «и.о.». Никаких новых фамилий среди замгубернаторов не появилось — это по-прежнему Азат Салихов, Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Сергей Швиндт и Галина Кулаченко.
Первый заместители губернатора — Алексей Орлов и Владимир Тунгусов, — были согласованы свердловским Заксобранием еще 25 сентября. Одновременно с ними в должность вступили министр финансов Галина Кулаченко и министр соцполитики Андрей Злоказов.
В ближайшее время свердловское правительство может пережить реформу, в ходе которой, как ожидается, произойдет слияние отдельных структур кабмина. После этого на свои должности будут назначены и оставшиеся члены правительства.