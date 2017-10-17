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17 октября 2017
16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:49  17 октября 2017 0

Свердловские вице-губернаторы лишились унизительной приставки

Совещание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов. Екатеринбург, тунгусов владимир, салихов азат, высокинский александр, пересторонин сергей, орлов алексей, швиндт сергей, кулаченко галина, гурарий евгений
Вице-губернаторы теперь могут чувствовать себя полноценными руководителямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Заместители губернатора Свердловской области больше не являются «исполняющими обязанности». Своим указом глава региона Евгений Куйвашев во вторник, 17 октября, убрал из их должностей приставки «и.о.». Никаких новых фамилий среди замгубернаторов не появилось — это по-прежнему Азат Салихов, Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Сергей Швиндт и Галина Кулаченко.

Первый заместители губернатора — Алексей Орлов и Владимир Тунгусов, — были согласованы свердловским Заксобранием еще 25 сентября. Одновременно с ними в должность вступили министр финансов Галина Кулаченко и министр соцполитики Андрей Злоказов.

В ближайшее время свердловское правительство может пережить реформу, в ходе которой, как ожидается, произойдет слияние отдельных структур кабмина. После этого на свои должности будут назначены и оставшиеся члены правительства.

Антон Ольшанников
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