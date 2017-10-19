Россия хранит в США почти половину годового бюджета страны. Почему?

15:36 19 октября 2017 0

Россия хранит в США 105 млрд долларов. Это в 6 раз больше, чем расходы на медицину и образование вместе взятые Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российское правительство хранит сумму, равную почти половине бюджета страны, на счетах США. За последний год российские вложения в американский госдолг увеличились почти на 18 млрд. долларов и достигли 105 млрд. долларов, сообщает минфин США. Размер денег, осевших на американских счетах более, чем в 6 раз превышает совокупные расходы федерального бюджета на образование (9,5 млрд долларов) и здравоохранение (6 млрд долларов) в 2017 году.

Россия вкладывает свои сбережения в американские облигации не одно десятилетие, отмечает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. «Можно сколько угодно говорить о том, что мы не любим Америку, но когда встает практическая задача сохранения денег, то оказывается, что лучше покупать надежные бумаги. При всем демонстративном отношении властей к Америке их облигации остаются надежным вложением, поэтому покупая их, мы решаем задачу сохранения и даже небольшого приумножения своих средств», — отмечает Николаев в разговоре с «URA.RU».

Россия начала вкладываться в американский госдолг, когда министром финансов стал Алексей Кудрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако не все экономисты уверены, что у России настолько много денег, что их пора откладывать на американские счета. «С бухгалтерской точки зрения — это правильное решение. Но только в том случае, если мы не ставим ключевой задачей развитие страны», — считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Заведующий кафедрой мировой экономики Российской Экономической Академии Руслан Хасбулатов считает, что на эти деньги можно было бы построить 10 нефтеперерабатывающих заводов, что позволило бы продавать на Запад не сырую нефть, а обработанные продукты нефтехимии. Он уверен, что эта мера увеличила бы прибыльность от продажи углеводородов в 10-15 раз.

А по оценке экономиста Якова Миркина, сумма в 105 млрд долларов эквивалентна стоимости 105 тысяч километров однополосных автодорог. В 2016 году в России было построено лишь 68 км федеральных трасс.

Госдолг США — 20 000 трлн долларов, что превышает годовое ВВП страны Фото: depositphotos.com © URA.RU

Многих волнует и вопрос сохранности российских денег на американских счетах. Теоретически в случае ухудшения российско-американских отношений, власти США могут просто заморозить эти деньги. «Блокировка наших средств ударит по самим американцам, ведь подорвет доверие к таким вложениям со стороны правительств всего мира», — считает Николаев.

Однако ранее американцы уже блокировали средства других стран. Так, в 1979 году после исламской революции и резкого ухудшения отношений были заморожены иранские активы. В 2011 году американцы заблокировали активы правительства Ливии, в 2012 году — сирийские счета. Во всех этих случаях речь шла о заморозке сумм в десятки миллиардов долларов.

«Сегодня репутация России на Западе мало отличается от КНДР. Блокировка наших счетов будет воспринята естественно, и не приведет к остановке вкладов в американские облигации со стороны других стран», — полагает Делягин. Эксперт напоминает, что закон о санкциях, который был принят Конгрессом в августе 2017 года, предлагает минфину изучить последствия для США от заморозки российских активов.

Эксперт уверен, что российские счета могут быть заморожены в любой момент.

Социально-политические последствия от заморозки российских счетов могут быть самыми катастрофическими, считает Делягин. Рубль начнет резко девальвировать, а за ним последует разгон инфляции.

Среди стран, который вкладываются в американский госдолг, Россия занимает 14-е место. На первых позициях находятся Китай и Япония — они вложили в американские казначейские бумаги 1,2 трлн. и 1,1 трлн долларов соответственно.