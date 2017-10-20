Эпоха советника трех губернаторов Анатолия Гайды подошла к концу

08:28 20 октября 2017 0

Анатолий Гайда - один из свердловских политических долгожителей. Пора бы и честь знать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник трех губернаторов Свердловской области Анатолий Гайда уехал из региона в беспрецедентный по продолжительности трехмесячный отпуск. Его дальнейшая карьера под вопросом. Некогда входивший в число наиболее влиятельных свердловских випов идеолог растратил влияние. Поддерживавшийся его силами проект войны «города» с «областью» закрыт. Гайду перестали считать авторитетом даже свердловские депутаты, жестко осаживавшие его на серьезных совещаниях.

Данные о сроках отъезда Анатолия Гайды разнятся. Один источник «URA.RU» в областных структурах власти говорит, что он не дождался даже ночи голосования на губернаторских выборах (с 10 на 11 сентября 2017 года). Другой сообщает, что советник главы региона побывал на прошедшей 18 сентября инаугурации губернатора Евгения Куйвашева, сразу после которой отправился на самолет.

Последние годы работы Эдуарда Росселя губернатором для Анатолия Гайды были тяжелым временем: глава области хорошо знал бывшего чиновника и держал его на отдалении от власти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Куда Анатолий Гайда отправился на три месяца, также достоверно неизвестно. По одной версии, он почти до Нового года будет отдыхать в Тайланде, куда часто раньше летал в осенний период. Другие близко знающие чиновники уверены, что Гайда в настоящий момент находится в Карловых Варах. По непроверенным, но широко распространенным слухам, у известнейшего в регионе политического консультанта есть на чешском курорте квартира.

Не до конца известно, впишется ли Гайда в обновленную команду губернатора после возвращения. Одни опрошенные «URA.RU» представители областной власти напоминают, что у него ни к чему не обязывающий статус советника на общественных началах. Поэтому губернатор вполне может вновь присвоить его Анатолию Гайде, уважая его возраст. Но большинство чиновников ждут его ухода из властных структур.

Скептики обосновывают свое мнение тем, что Анатолий Гайда всегда считался лидером крыла «ястребов» в администрации губернатора. В частности, он курировал деятельность прообластной фракции в Екатеринбургской гордуме в период ожесточенной политической войны между региональными и екатеринбургскими властями. По словам одного из участвовавших в противостоянии муниципальных парламентариев, именно Гайда проводил летучки с подконтрольными думцами и давал им указания. Одним из таких указаний была постановка вопроса об отставке сити-менеджера областного центра Александра Якоба.

Ренессанс Гайды был связан с Александром Мишариным: неуверенному губернатору его советник сдал секреты управления политпроцессами, которые знал. Но в фаворе тоже пробыл недолго Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После состоявшегося весной 2016 года примирения «города» и «области» проект был закрыт. Бывшие политические враги Гайды работают с ним в администрации и прекрасно помнят, насколько болезненными были для них предпринимавшиеся Гайдой шаги.

Он был автором многочисленных проектов реформ структуры администрации и правительства области. По словам представителя правительства области, во многих случаях нововведения лишь усиливали конфликтность внутри органов власти. Гайда считается человеком, примирившим губернатора Евгения Куйвашева с шеф-редактором портала Znak.com Аксаной Пановой, после которого журналистка получила значимые рычаги влияния на областные органы власти. От Гайды часто слышали воспоминания о том, как он консультировал Эдуарда Росселя, помогал Александру Мишарину изменить Устав Свердловской области и упрочить свою власть, а Евгению Куйвашеву стать публичным политиком.

Советник губернатора расставлял своих людей в государственные фонды. А своего старшего сына Сергея, он устроил на работу в Министерство энергетики и ЖКХ. В настоящее время он занимает пост заместителя руководителя ведомства. В течение последнего года авторитет Гайды в глазах свердловских элит заметно снизился. Наиболее показательным стал инцидент, произошедший 31 мая на заседании уставной комиссии при губернаторе.