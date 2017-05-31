Советник Куйвашева обвинил свердловских депутатов в ущемлении прав губернатора

15:13 31 мая 2017 0

Анатолий Гайда — один из разработчиков действующей редакции устава области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законопроект об отмене обязательного ежегодного бюджетного послания губернатора Свердловской области ущемляет права главы региона и не может быть принят к рассмотрению. Об этом заявил на заседании уставной комиссии советник губернатора Анатолий Гайда.

Как сообщили «URA.RU» участники мероприятия, Гайда доказывал свою точку зрения в ходе длительного 20-минутного выступления. Но юридические выкладки советника не убедили сторонников внесения поправок

В частности, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина заявила в ответном слове, что проект поправок к уставу, напротив, защищает права губернатора. По ее словам, несколько лет назад были отменены бюджетные послания президента РФ. Они потеряли актуальность и на региональном уровне.

Спикер подчеркнул, что отмена бюджетных посланий повысит статус утверждаемого правительством области документа «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики», через который губернатор продолжит оказывать влияние на бюджетный процесс.

После завершения дискуссии законопроект был единогласно одобрен членами уставной комиссии. Документ будет рассмотрен 6 июня на заседании регионального парламента.

Получить комментарий Анатолия Гайды и Людмилы Бабушкиной не удалось.