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23 октября 2017
17:00  23 октября 2017 0

Венедиктов: агрессия к «Эху» усилилась после сюжета на «России 24»

Главред «Эхо Москвы» — «URA.RU» о том, что происходит после нападения на редакцию
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Алексей Венедиктов на лекции в УрФУ. Екатеринбург, венедиктов алексей
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов неоднократно просил акционеров усилить охрану редакцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросит акционеров усилить охрану редакции после нападения неизвестного с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом журналист сообщил в интервью «URA.RU».

«Я обращусь к своим акционерам с просьбой снова усилить охрану. В течении последнего года я обращался [с этим вопросом] дважды или трижды. У журналистов сейчас такая работа. Всех охранять, к сожалению, невозможно, иначе это не работа. В России журналистика — это опасная работа», — сказал Венедиктов.

По его словам, редакция чувствовала усиление негатива в свой адрес после сюжета про «Эхо Москвы» на телеканале« Россия 24». В сюжете «Эхо Госдепа» рассказывается о сотрудничестве радиостанции «с западными НКО» перед президентскими выборами 2018 года.

«Безусловно нам всем тут объясняли, какие мы предатели Родины. И когда мы их спрашивали, с чего они это взяли, нам отвечали: „Мы смотрим телевидение“», — отметил Венедиктов.

Он также рассказал «URA.RU», что Татьяна Фельгенгауэр в данный момент находится на операционном столе и воздержался от выдвижения каких-либо версий на данный момент.

«Когда журналист находится на операционном столе, я никаких версий не выдвигаю. Угрозы журналистам „Эхо Москвы“ поступают постоянно. На журналистов Эхо Москвы нападают постоянно. К сожалению, безнаказанность людей, которые нападают, приводит к тому, что когда-то берутся и за ножи», — подчеркнул главный редактор радиостанции.

Напомним, неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» в понедельник, 23 октября. Он ранил ножом в шею ведущую Татьяну Фельгенгауэр. По предварительной версии, атака произошла следующим образом: неизвестный прошел к проходной здания на Новом Арбате, где арендует помещение «Эхо Москвы», брызнул газом из баллончика в лицо охраннику, после чего поднялся на лифте в редакцию. Нападавший подошел к рабочему месту Татьяны Фельгенгауэр и полоснул ее ножом по горлу. В настоящее время нападавший задержан охраной и передан полиции.

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