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В школах введут урок от РПЦ, придуманный на Урале 8. Трудовой стаж для получения пенсии увеличат в два раза 21:42 23 октября 2017 0 Из-за Собчак Зюганов и Миронов пересматривают планы на выборы «Кандидат боится выглядеть карикатурно на ее фоне». Как в партиях ищут дублеров Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Телеведущая Ксения Собчак спутала карты опытным политикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заявление телеведущей Ксении Собчак о желании принять участие в президентской гонке-2018 заставило парламентскую оппозицию пересмотреть своих кандидатов. В «Справедливой России» и КПРФ обсуждают альтернативные сценарии: вместо Сергея Миронова и Геннадия Зюганова должны выйти неожиданные кандидаты. Как рассказали «URA.RU» два источника близких к руководству КПРФ, там до сих пор не решили, кто будет их представлять на президентской гонке. Более того, за выдвижение альтернативного кандидата выступает сам лидер партии Геннадий Зюганов. Ранее Зюганов неоднократно обращался в администрацию президента со списком альтернативных фамилий от КПРФ, подтвердили источники в партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не хочет выглядить нелепо во время дебатов с Ксенией Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU После того как Собчак заявила о своем желании участвовать в выборах, у Зюганова появилось больше аргументов в пользу «молодого коммуниста» от КПРФ. «Геннадий Андреевич боится выглядеть карикатурно на фоне скандальной Ксении Собчак», — пояснил один из собеседников агентства в партии. На вопрос корреспондента «URA.RU», допускает ли Зюганов выдвижение молодого кандидата от партии, лидер КПРФ ответил: «В принципе, да». И после добавил: «Нужен не один кандидат, нужен кандидат в президенты — раз, и 10 человек минимум — в кандидаты в состав правительства. Надо этим заниматься всерьез, мы над этим плотно работаем». Среди тех, кого рассматривают на место Зюганова в бюллетене, по информации собеседников агентства близких к руководству партии, заместители председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин (40 лет) и Дмитрий Новиков (48 лет), а также пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко (47 лет). Зюганов не хочет идти на выборы, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Зачем ему терять аппаратный вес, проигрывая на выборах? Если бы он лично хотел выдвинуться в президенты, то он бы сделал это еще в мае [во время очередного съезда партии]. Значит, его либо уламывают по линии УВП, либо ищут замену среди молодых и активных», — заявил он «URA.RU». Из-за выдвижения Собчак в «Справедливой России» заговорили о кандидате-женщине. «Наиболее вероятный сейчас вариант — это отказ Сергея Миронова от участия в кампании в пользу одной из наших дам. Она должна будет оттянуть излишнее внимание от Собчак, чтобы та не стала единственной представительницей слабого пола в предвыборных списках», — рассказали агентству в партии, намекнув, на кандидатуру депутата Галины Хованской. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов готов отдать свой голос в пользу женщины-кандидата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно такому сценарию после регистрации в ЦИК, эсерка должна будет сняться с гонки в середине февраля, заявив о своей поддержке основного кандидата. «Так партия сохранит свое лицо, использовав свою возможность выдвижения. В то же время избежит прямой конкуренции с основным кандидатом, и не окажется на последних местах», — пояснил стратегию сценария политтехнолог близкий к партии. Он пояснил, что это одна из технологий ведения избирательной кампании основного кандидата: когда различные политические силы и организации выражают ему свою поддержку, усиливается ощущение о крепнущей общественной поддержке главного кандидата. На планы Владимира Жириновского желание Ксении Собчак поучаствовать в выборах никак не сказалось. Он остается на данный момент главным кандидатом от своей партии, подтвердили «URA.RU» в ЛДПР. «Наши рейтинги растут, Жириновский очень востребован, поэтому никто не будет искусственно гасить наш подъем. В партии нет дискуссии об альтернативном кандидате. Жириновский с конца прошлого года заявлял, что намерен в шестой раз баллотироваться. Он также говорил, что готов уступить место кандидату, который сможет показать результаты лучше, чем у него. Но пока в партии нет никого, кто бы считал, что он лучше Жириновского», — описал настроения в ЛДПР собеседник агентства близкий к руководству партии. У ЛДПР есть единственный кандидат — глава партии Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас перед парламентскими партиями стоит непростой выбор, говорит политтехнолог Дмитрий Гусев: «Во-первых, им нужно решить партийную задачу — поддержать и укрепить рейтинги партий. Во-вторых, подставить президенту плечо, потому что, они поддерживают Путина. Они находятся в балансе: что им важнее — поддержать свою партию, либо вставить шпильку Собчак. Но очевидно, что интересы парламентских партий лежат вне выборов 2018 года. Они находятся в 2021 году [новые выборы в Госдуму], но точно не в результате предстоящих выборов». По мнению политтехнолога, парламентская оппозиция могла бы на фоне Собчак выгодно продвигать партийные интересы, выдвинув «молодняк». Но директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов считает, что КПРФ и ЛДПР упустили время для эффективного выдвижения альтернативных Зюганову и Жириновскому кандидатов. «Учитывая, что у Собчак есть практически стопроцентная узнаваемость среди голосующей части населения, пусть и не политическая, сейчас партиям уже было бы неправильно выдвигать малоизвестных кандидатов. Поэтому у них, как мне кажется, нет другого пути, кроме как выдвигать своих лидеров, чтобы противостоять «политической выскочке» Собчак, ведь с её появлением у них теперь есть безопасный объект для критики», — заявил политолог. По его словам, для успеха «новичков» их раскруткой нужно было заниматься заранее, а теперь отказ Зюганова или Жириновского от участия в выборах выглядел бы именно как боязнь дебатировать с Собчак и проиграть ей. Ожидается, что партии объявят своих кандидатов во время очередных съездов. ЛДПР планирует провести съезд в начале декабря, КПРФ — 23 декабря, а «Справедливая Россия» — 25 декабря. Выборы президента России запланированы на март 2018 года. На данный момент о своем желании участвовать в гонке заявили несколько представителей непарламентской оппозиции. Среди них — «яблочник» Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}