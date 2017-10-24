Новый предмет РПЦ во всех школах страны: измены, аборты, презервативы

18:52 24 октября 2017 0

Священники говорят, что в книге — рассказы о семейных ценностях. А что на самом деле? Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральские священник и монахиня разработали новый предмет — «Нравственные основы семейной жизни» — о его введении в российских школах написали все ведущие федеральные СМИ. Ажиотаж небывалый: в России этот курс хотят сделать обязательным — с такой инициативой в Минобразования обратилась Ассоциация родительских комитетов. Решение может быть принято уже в ноябре — на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения Российской академии образования.

Правда, сам учебник пока мало кто видел: вышедший в 2010 году, он стал раритетным изданием. В распоряжении «URA.RU» оказался его экземпляр. Что в скором времени начнут преподавать нашим детям в школе — в обзоре нашего журналиста и отца троих детей Андрея Гусельникова.

Автором учебника руководит духовник Поклонской

Монахиня Нина Крыгина — сестра-близнец игумении Варвары — настоятельницы Среднеуральского женского монастыря (на фото) Фото: с сайта екатеринбургской епархии

Как сообщили «URA.RU» в екатеринбургской епархии, курс «Нравственные основы семейной жизни» был разработан еще 10 лет назад. Он включает в себя учебники для 10 и 11 класса, хрестоматию с CD-дисками, методические рекомендации и хрестоматию для педагога. В аннотации отмечается, что пособия могут использовать преподаватели других дисциплин «для классных часов и внеклассных мероприятий».

Авторы у православного курса семейной жизни — весьма незаурядные. Нина Крыгина — монахиня Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» (того самого, которым руководит легендарный старец Сергей Романов — духовник Натальи Поклонской, Павла Дацюка и многих других VIP). Матушку Нину можно смело назвать одной из главных в монастыре — ее родная сестра-близнец игуменья Варвара — настоятельница данной обители.

Отец Дмитрий Моисеев — человек-легенда на Урале Фото: с сайта Алатырской епархии

Соавтор учебника священник Дмитрий Моисеев — и вовсе легендарная личность на Урале: биолог по образованию, в начале 90-х он участвовал в организации национальных парков «Таганай», «Зюраткуль» и заповедника «Аркаим». В 2001-м стал священником, сейчас он — настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина в Алатыре (Чувашия). Самое интересное, что Моисеев — один из создателей центра защиты семьи «Колыбель», которая установила в Екатеринбурге бэби-бокс (устройство для анонимной передачи новорожденного в детдом).

Связаться с самими авторами учебника не удалось: монахиня Нина, живя в монастыре, не очень охотно общается с внешним миром. На телефонные звонки в храме, который возглавляет отец Дмитрий, никто не отвечает (в день, когда появилась новость, на сайте Алатырской епархии исчезли контакты его прихода). Поэтому отдуваться за сестру Нину и отца Дмитрия приходится функционерам екатеринбургской епархии.

На самый частый вопрос — как могут монахиня и священник учить семейной жизни — руководитель отдела образования митрополии отвечает, что оба автора — кандидаты наук (отец Дмитрий — биологических, сестра Нина — педагогических).

«Она разрабатывала этот курс прежде всего как педагог, — говорит отец Андрей, председатель отдела образования и катехизиса екатеринбургской епархии. — К тому же школьный курс — это лишь набор материалов, текстов. В них рассказывается об очень хороших людях (основной пример в учебнике — семья последнего царя Николая II, прим.ред.), у которых в семейной жизни было все хорошо». По его мнению, учебный курс у монахини и священника получился отличный. Речь в нем, по словам представителя РПЦ, идет в основном о семейных ценностях.

«Семья — основа общества»

Учебник для 11 класса состоит из пяти глав, каждая из которых разбита на 3-5 тем. С виду он похож на обычный школьный учебник: определения и классификации перемешаны примерами, цифрами, таблицами. Преподаваемый материал разбивается «врезками»: «пословицы и поговорки», «мудрые мысли», «жизненные советы». И, как полагается любому учебнику, в нем есть контрольные «вопросы и задания».

«Нравственные основы семейной жизни» названы «экспериментальным пособием» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В первом же параграфе («Уроки семейного взросления») авторы берут с места в карьер — он посвящен возрастным кризисам семейной жизни (год совместной жизни, время после рождения первого ребенка, 3-5 лет, 8-12, кризис «стоптанных тапочек» — когда люди становятся неинтересны друг другу). «Искусство одно: всякий день начинать так, как если бы он был первый после свадьбы», — рекомендуют составители, апеллируя к мудрости Святителя Феофана.

Но о том, что происходит до создания семьи — о чувствах подростков, первых влюбленностях — ни слова: в картине мира авторов учебника молодые сразу вдруг оказываются в браке. «Почему, вступая в брак, нужно ориентировать себя на всю жизнь?» — спрашивают они 11-классников. Дальнейшее повествование объясняет: чтобы не случился развод.

Развод в понимании авторов — это всегда только плохо. Совершенно справедливо рассказывается, что оба супруга переживают развод очень тяжело (и ни слова о том, как можно выходить из кризисных ситуаций в семье — например, о семейной психотерапии). При этом авторы идут на обман читателей, заявляя, что после развода личные проблемы супругов резко возрастают.

Достучаться до авторов учебника невозможно. Отдуваться за них приходится ответственному за образование в екатеринбургской епархии отцу Андрею (Щукину) Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Возникают новые трудности, потери в доходах, невозможность встречаться с общими друзьями, проблемы во взаимоотношении с детьми», — пишут создатели учебника (жизненная практика зачастую показывает обратное. Некоторые люди, сумев разорвать привычные, но болезненные отношения, начинают, наконец, жить полной жизнью, открывают новые возможности, получают более высокие доходы, находят счастье и заводят детей — по мировой и общероссийской статистике, именно вторые браки — самые счастливые и удачные).

Не приемлют авторы учебника и гражданский брак, который, по их мнению, способен привести только к трагедии. «Женщины платят за такую безответственность, теряя „фактического“ супруга, оставаясь матерью-одиночкой», — заявляют православные педагоги. Добрачные отношения тем более подвергаются критике. Но о том, как сделать, чтобы первый брак остался единственным (например, более ответственно подходить к выбору партнера, да хотя бы банальное «любить не за красоту, а за красоту души») — у авторов не сказано ни слова.

Измена, аборт и контрацепция

Среди причин разводов (эгоизм супругов, безответственность, желание переделать человека на свой лад) особо выделяются три: измена, аборт и контрацепция. В изменах, как оказывается, виноваты медиа. «Современная реклама и СМИ играют роль разрушительных сил, пропагандируя разврат и свободу чувственных влечений, — пишут авторы. — Тем самым они изначально „тренируют“ человека изменять супругу, делают нормальными „свободные отношения“ — сначала в мыслях и чувствах, а потом на деле… Все это приводит к супружеским изменам и краху семьи. Особенно нетерпимы в отношении измен мужчины», — говорится в учебнике.

Пособие по семейной жизни построено как обычный школьный учебник: с врезками, заданиями Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Достается и контрацепции: она «убивает любовь», потому что делает ее «бесплодной, мнимой». «Любовь, в которой исчезает жертвенность, связанная с появлением детей, есть уже не любовь, а самолюбие», — уверены составители пособия. О таких темах, как планирование семьи и виды контрацепции, разумеется, ничего не рассказывается.

Абортам же просто выносится приговор: заявляется, что в 90% процентах разведенных семей делались прерывания беременности. «Убивая детей, человек убивает и собственную любовь», — говорят авторы, рассказывая подробно о постабортном синдроме (который проявляется как у женщин, так и у мужчин). При этом происходит подмена основания.

«Обнаружив на УЗИ какую-нибудь патологию, врачи нередко рекомендуют женщине сделать аборт», — пишут они, после чего следует рассказ врача о том, как женщины решались на роды детей с отклонениями, а медицина потом их выхаживала (на деле ни один врач никогда не будет настаивать на аборте без серьезных медицинских показаний; по факту, наоборот, именно врачи уговаривают девушек, решившихся на аборт, сохранить ребенка — сами или с помощью психологов, в том числе православных).

Учебник насыщен цифрами и таблицами — например, данными по демографии в современной и дореволюционной России Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Тема абортов вообще проходит красной нитью — о них рассказывается чуть не в каждой главе. Приводятся подробные исторические сведения об абортах (до революции считалось убийством, Ленин разрешил, Сталин запретил, вновь одобрил Хрущев). Далее на головы подростков обрушивают страшную статистику: абортами заканчивается большая часть беременностей в стране.

«В 2005-м только по официальной статистике было прервано 1611 тысяч беременностей», — сообщает учебник. Затем дается устрашающий прогноз: население России к 2015 году сократится на 6,2 млн и составит 124,9 млн человек. Вопрос, который после этого звучит: «Может ли запрет на аборт улучшить демографическую ситуацию в нашей стране?» — должен вызвать ответ «да».

К счастью, сейчас, в 2017-м, можно оценить, сбылся ли этот прогноз. По данным Википедии, на 1 января 2017 года население России составило 146 миллионов человек. Рост рождаемости эксперты связывают с политикой государства по поддержке материнства и многодетных семей, но никак не с запретом абортов (все «благодарят», в первую очередь, материнский капитал).

Воспитание детей

Тема о православном учебнике семейной жизни стала настолько резонансной, что отцу Андрею (Щукину) пришлось выступать на ТВ (на фото — в эфире «4 канала») Фото: Анна Майорова © URA.RU

Интересны главы учебника, посвященные внутрисемейным отношениям. Советы «Любящая супруга не должна скупиться на похвалы для мужа» и «Муж, даже если знает, что жена тысячу раз права, все равно будет стоять на своем — мудрые женщины понимают, что нужно уступать», — безусловно, понравятся всем мужчинам. Есть рекомендации и для сильного пола. «Муж должен прислушиваться к советам жены и выполнять ее просьбы», — советуют авторы.

Надо признать, в учебнике вообще очень много умных и дельных советов, мудрых изречений. Часть из них — это высказывания священников, святых старцев или цитаты из дневника императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II. «Еще один секрет семейного счастья — это внимание друг к другу, — пишет она. — Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстрых, забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента, и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств». Семья последнего российского императора очень часто приводится в пример и позиционируется как идеальная.

В учебнике — множество прекрасных мудрых советов юношам и девушкам. Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Много хороших советов и по поводу воспитания детей — о приучении их к труду, о чести и любви к Родине (дочерей Столыпина, в первую мировую переодевшихся в казаков и отправившихся на фронт, сравнивают с героиней мультика «Мулан»), об уважительном отношении к старшим, пожилым и немощным (рассказывается о дочери Николая II Ольге, которая, начав получать в 20 лет первые деньги, попросила у матери разрешения платить за лечение мальчика-калеки). Главный же постулат: девочку надо воспитать хорошей хозяйкой, а мальчика — физически сильным и ответственным, защитником. Но ряд вытекающих из этого наставлений выглядят спорными.

«Большую ошибку допускают те родители, которые сосредотачивают свои усилия в воспитании мальчика на душевных аспектах: интеллектуальном, музыкальном развитии, — утверждают авторы пособия. — Излишняя душевность рождает мечтательность, ранимость и способствует формированию женственности в характере сына».

Это подкрепляется выводами автора бестселлера Хелен Анделин из США (мать восьми детей). «Если мужские и женские роли, которые демонстрирует отец и мать, размыты, это может приводить к серьезным проблемам.

Многие случаи гомосексуальности возникли в домах, где роли мужчин и женщин были размыты», — пишет она.

Порция критики в адрес современных нравов звучит и здесь. «Культивируется все, что угодно, но только не идеал доброй женщины, хорошей хозяйки и заботливой матери, — заявляют составители курса. По их мнению, сегодня усиленно насаждаются образы «девушка-фотомодель» и «девушка-блудница» — виноваты в этом СМИ и, особенно, реклама.

Царская семья — самый главный образ в учебнике. Подается как пример идеальной семьи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слова «сексуальное просвещение» звучат всего один раз — в противовес половому воспитанию, то есть из мальчика — мужчины, а из девочки — женщины. Заканчивается учебник разделом о семейном счастье. «Счастье — когда тебя любят, но любовь не бывает без усилий», — пишут авторы (и с этим невозможно не согласиться).

В целом, учебник оставляет неоднозначное впечатление: он написан легко, интересно, без нравоучений. Навязывание православных постулатов присутствует, но видно, что их пытались вплести в ткань рассказа очень аккуратно. В книге много глубоких, мудрых мыслей, которыми хочется делиться с детьми (книга достойна занять место в домашней библиотеке). Но было бы лучше, если бы о семейной жизни написали специалисты — семейные психологи, социологи: пособие было бы ярче, интересней, больше попадало бы «в точку» (зачастую самые полезные фрагменты учебника от РПЦ — это как раз советы психологов).