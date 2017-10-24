Как запрет свободной продажи антибиотиков приведет к росту смертности

20:28 24 октября 2017 0

Власти надеются положить конец самолечению россиян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Россиянам хотят запретить самолечение при помощи антибиотиков. Проект запрета разработали в Минздраве. Но система здравоохранения не готова к резкому увеличению потока больных в поликлиниках, уверены эксперты. Они прогнозируют всплеск летальных исходов.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Краевой заявил, что предполагается запретить употребление антибиотиков в профилактических целях. По словам чиновника, сегодня при массовом и бесконтрольном применении антибиотиков микроорганизмы становятся устойчивыми к ним, в силу чего заразившийся человек лечится в среднем на 7-10 дней дольше. Именно поэтому, отметил замминистра, в России будет создана система учета производства и потребления антибиотиков.

Как минимум треть россиян сами «назначают» себе лечение Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Государство действительно должно регламентировать оборот антибиотиков, поскольку ситуация, связанная с последствиями для здоровья людей бездумного и «профилактического» приема лекарственных средств, выходит из-под контроля. Об этом «URA.RU» заявил аналитик фармрынка, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Зачастую люди сами „назначают“ себе антибиотики, что, конечно, неправильно и опасно. Государству следует разработать систему назначений препаратов данного вида: какие лекарства назначаются доктором сначала, которые позднее — если первое назначение оказалось неэффективным», — пояснил собеседник «URA.RU».

Он также предположил, что нововведение может вызвать недовольство со стороны аптечных сетей, так как в случае дополнительных ужесточений оборот антибиотиков снизится.

По данным ВЦИОМ, более трети россиян во время болезни занимаются самолечением, а не идут к врачу.

«Если государство решит продавать антибиотики только по рецептам, то нагрузка на поликлиники автоматически возрастет многократно», — заявил «URA.RU» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Эксперты: инициатива Минздрава может привести к тому, что поликлиники просто «захлебнутся» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На мой взгляд, система просто не справится. Потребуется значительное увеличение мощностей: условно говоря, надо представить количество рецептов, которое будет выписываться ежедневно и увеличить количество приемов докторов как минимум на эту цифру», — пояснил Саверский.

По его мнению, если просто ограничить реализацию антибиотиков, то мы неизбежно получим большое количество смертей: «Люди будут болеть дома, дожидаться сепсиса, а потом вызывать „скорую“ и с большой долей вероятности помирать. То есть теоретически даже ангина в таком случае может оказаться смертельным заболеванием».

Впрочем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал признался, что поддерживает инициативу Минздрава «двумя руками». «Мы и так пришли к тому, что многие заболевания уже перестают поддаваться лечению антибиотиками из-за того, что человеческий организм к ним адаптировался. Антибиотики — это слишком серьезные препараты, которые должны назначаться в исключительных случаях, а не для профилактики и лечения насморка», — заявил он «URA.RU». Депутат также напомнил, что безрецептурная продажа антибиотиков аптеками уже сегодня является преступлением: «Надо сегодня сделать все, чтобы заставить аптеки исполнять закон».