Появились кадры с матерью, подозреваемой в расчленении сына в Москве

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU

В Московской области по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына задержана местная жительница. Инцидент произошел в Балашихе. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной», — говорится в официальном telegram-канале СК. Однако мотивы своего поступка мать пояснить не смогла. Женщина находилась в квартире вместе с ребенком, когда совершила убийство. После этого она выбросила фрагменты тела мальчика в Гольяновский пруд в Москве.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. В ходе осмотра были изъяты вещественные доказательства, в том числе ножи. Для выяснения всех деталей произошедшего назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертиза по холодному оружию. Кроме того, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы. В настоящее время проведены допросы родственников и соседей подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Продолжение после рекламы