Мать обезглавленного мальчика впервые дала комментарий
Подозреваемая в убийстве мать выбросила останки сына в Гольяновский пруд Москвы
В Балашихе задержана местная жительница по подозрению в убийстве собственного 6-летнего сына. Женщина призналась в совершении преступления, но не смогла пояснить мотивы своих действий, сообщает Следственный комитет по Московской области.
«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — указывается в telegram-канале Следственного комитета РФ. По версии следствия, подозреваемая совершила убийство в квартире, после чего выбросила фрагменты тела ребенка в Гольяновский пруд Москвы. На месте происшествия изъяты ножи и другие вещественные доказательства.
Назначен комплекс судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую. Следователи допросили родственников и соседей семьи для установления обстоятельств преступления.
Тело шестилетнего мальчика без головы было обнаружено на балконе квартиры в Балашихе, голову ребенка ранее нашли в Гольяновском пруду. Бабушка мальчика сообщала в правоохранительные органы, что сожитель матери увел мальчика из дома. Теперь подозреваемой в убийстве ребенка стала его мать, которая призналась в преступлении, но не смогла пояснить его мотивы.
