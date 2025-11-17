Логотип РИА URA.RU
Мать обезглавленного мальчика впервые дала комментарий

17 ноября 2025 в 11:21
Подозреваемая в убийстве мать выбросила останки сына в Гольяновский пруд Москвы

Подозреваемая в убийстве мать выбросила останки сына в Гольяновский пруд Москвы

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Балашихе задержана местная жительница по подозрению в убийстве собственного 6-летнего сына. Женщина призналась в совершении преступления, но не смогла пояснить мотивы своих действий, сообщает Следственный комитет по Московской области.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — указывается в telegram-канале Следственного комитета РФ. По версии следствия, подозреваемая совершила убийство в квартире, после чего выбросила фрагменты тела ребенка в Гольяновский пруд Москвы. На месте происшествия изъяты ножи и другие вещественные доказательства.

Назначен комплекс судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую. Следователи допросили родственников и соседей семьи для установления обстоятельств преступления.

Тело шестилетнего мальчика без головы было обнаружено на балконе квартиры в Балашихе, голову ребенка ранее нашли в Гольяновском пруду. Бабушка мальчика сообщала в правоохранительные органы, что сожитель матери увел мальчика из дома. Теперь подозреваемой в убийстве ребенка стала его мать, которая призналась в преступлении, но не смогла пояснить его мотивы.

Материал из сюжета:

В московском пруду нашли рюкзак с частями тела ребенка

Комментарии (1)
  • Рамзес
    17 ноября 2025 11:25
    Мешал жить, ясно же, за ребенком ухаживать надо, проводить время с ним, заботиться..
Добавить комментарий
