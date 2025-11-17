Мать обезглавленного мальчика впервые дала комментарий

Подозреваемая в убийстве мать выбросила останки сына в Гольяновский пруд Москвы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Балашихе задержана местная жительница по подозрению в убийстве собственного 6-летнего сына. Женщина призналась в совершении преступления, но не смогла пояснить мотивы своих действий, сообщает Следственный комитет по Московской области.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — указывается в telegram-канале Следственного комитета РФ. По версии следствия, подозреваемая совершила убийство в квартире, после чего выбросила фрагменты тела ребенка в Гольяновский пруд Москвы. На месте происшествия изъяты ножи и другие вещественные доказательства.

Назначен комплекс судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую. Следователи допросили родственников и соседей семьи для установления обстоятельств преступления.

Продолжение после рекламы