Святитель Иона Новгородский: история и традиции праздника, что нельзя делать 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, православные верующие вспоминают архиепископа Иону, в середине XVI века причисленного к лику святых. В народной традиции имя святителя трансформировалось в Ионов день. Подробнее об истории Ионы Новгородского, а также о традициях, обычаях и запретах дня — в материале URA.RU.

Архиепископ Иона: путь святителя и защитника Новгорода

Архиепископ Иона, известный в миру как Иоанн, — одна из ключевых фигур Русской церкви XV века. Его вспоминают 5 (18) ноября, а в церковной традиции он почитается как святой, отдавший жизнь на служение людям и сохранение духовного наследия Новгородской земли.

Детство будущего архиепископа было отмечено ранними утратами: в три года он лишился матери, а в семь — отца. Воспитанием мальчика занялась благочестивая вдова Наталья Медоварцева, сумевшая привить ему духовную стойкость и любовь к монашескому пути.

С юных лет Иона выбрал служение Богу и стал игуменом Отенской пустыни. Под его руководством обитель укрепилась, а сам он заслужил уважение за строгость, трудолюбие и искреннее участие в судьбах людей.

В 1458 году Иона был поставлен архиепископом Великоновгородским и Псковским. На новом посту он активно развивал церковную и социальную жизнь: в Новгороде по его инициативе открывались приюты для сирот и вдов, помогавшие самыми разными нуждами обездоленным.

Иона старался защитить свою паству от политического давления Москвы. Он лично обращался к Ивану III и убеждал князя «взирать тихими очами» на Новгород. Именно при нем во время страшной моровой язвы 1466 года, унесшей тысячи жизней, по летописному преданию, болезнь прекратилась после крестного хода, который архиепископ возглавил в Зверин монастырь.

Святитель скончался 5 ноября 1470 года, а уже на Макарьевском соборе 1549 года был причислен к лику святых. Его мощи почитались как исцеляющие, а место упокоения, разрушенное в войну, и сегодня остается точкой паломничества жителей, которые приходят сюда в Ильинскую пятницу.

Народные традиции и приметы на Ионов день

Ионов день, приходящийся на 18 ноября, издавна имел особое значение в русской деревне. В разных регионах этот день связывали с разными обычаями: где-то наблюдали приход зимы, а где-то занимались поздним сбором редьки — обязательного гостя на крестьянском столе.

Ноябрь считался временем, когда редька была особенно хороша. Ее ели сырой, солили, смешивали с маслом или подавали рядом с квашеной капустой. Для предков этот простой продукт был не просто пищей, но и ежедневным источником сил.

Девушки в этот день нередко обращались к святому Ионе с просьбой о скором замужестве. Считалось, что именно 18 ноября искреннее желание встретить суженого будет услышано быстрее всего.

Хозяйки посвящали Ионов день генеральной уборке. Вычищали углы, выметали старую пыль, стараясь вместе с мусором «изгнать» и все неприятности. Чистый дом, по поверью, приносил удачу и спокойствие семье.

После уборки обязательно топили баню. Считалось, что парилка смывает не только усталость, но и хвори, а человек выходит из нее словно обновленный. Баня в народной традиции была местом духовного очищения не меньше, чем физического.

Большое внимание 18 ноября уделяли погоде. По утреннему инею определяли, какой будет зима, а по поведению ветра и облаков — насколько сильными станут грядущие морозы.

Если вторая половина ноября приносила большие сугробы, это считалось предвестником снежной холодной зимы. А яркое солнце при пронизывающем северном ветре означало приближение резкого похолодания.

Луна в дымке сулила длительную ненастную погоду, а низкие тучи в Ионов день — скорое ухудшение погоды. Люди внимательно следили за этими признаками, чтобы заранее подготовиться к зимним трудностям.

Что запрещено делать 18 ноября

По народным поверьям, в Ионов день нельзя помогать с уборкой в чужом доме. Считалось, что, взяв в руки веник у соседей, можно забрать на себя их беды или болезни. Если помощь все же нужна, ее откладывали на следующий день.

Запрещалось лениться, спать до обеда и оставлять беспорядок. Существовала уверенность, что те, кто проведет день в безделье, столкнутся с неудачами и упущенными возможностями в ближайшее время.