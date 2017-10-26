17:53 26 октября 2017 0

Большинство наемников, воюющих в ИГИЛ — россияне Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне находятся на первом месте по числу иностранцев, которые сейчас воюют на стороне ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), говорится в октябрьском докладе американской аналитической компании Soufan Group. В октябре 2017 года в формированиях ИГИЛ участвовали 3417 граждан России. За Россией следуют крупные мусульманские страны региона — Саудовская Аравия (3244 бойцов), Иордания (3000 бойцов), Тунис (2926 бойцов).

В РФ живет 20 миллионов мусульман. Не во всех территориях они могут существовать на равных с другими россиянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты находят такой расклад вполне закономерным. В отличие от мусульманских стран Персидского залива российские мусульмане находятся в уязвимом положении у себя в стране, полагает писатель, журналист, эксперт Российского Совета по Северному Кавказу Арслан Хасавов. «Социальная неустроенность, безработица, невозможность поступить в вуз без взятки — вот что окружает российских мусульман. Человеку с кавказским менталитетом очень трудно жить на положении человека второго сорта. При выборе работать курьером в Подмосковье или же поехать в Сирию, чтобы участвовать в грандиозном проекте по построению халифата, слабые характером люди часто выбирают второй вариант», — рассказал Хасавов «URA.RU»

Во многом на статистику повлиял факт, что за годы чеченских войн на Северном Кавказе появились традиции ведения партизанской войны. «После чеченских войн „лесные братья“ объявили, что будут бороться за „Имарат Кавказ“ (был провозглашен в 2007 году, организация запрещена в России — прим. ред.), то есть за построение халифата в регионе. Когда ту же идею провозгласили в Сирии и смогли предложить для этого финансовые и технические возможности, многие из „лесных братьев“ охотно отправились туда, ведь идея легла на благодатную почву», — говорит Хасавов.

Российские террористы из «имарата Кавказ» вообще были одними из основателей ИГИЛ, утверждает редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.

«Руководители Имарата имели хорошие контакты на Ближнем Востоке еще на стадии формирования ИГИЛ. Многие из групп Имарата позже трансформировались в формирования Исламского государства», — рассказал Шведов «URA.RU».

«Значительная часть тех, кто там воюет — это чеченцы, которые уже давно живут за рубежом. В свое время их приютили европейцы, видя в них борцов за свободу. Активно воюет и чеченская диаспора из Грузии. Все они — уже давно не россияне», — считает генеральный директор Центра арабских и исламских исследований Виталий Наумкин.

Индонезия, Пакистан, Бангладеш — самые населенные мусульманские страны. Но их гражданам сложно добраться до ИГИЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Важную роль играет логистическая доступность Ближнего Востока. Из самых крупных государств мусульманского мира вроде Индонезии (221 млн. мусульман) и Бангладеш (144 млн. мусульман) добраться до Ближнего Востока не так просто. «Коридор в ИГИЛ, организованный через Турцию был удобен для жителей Северного Кавказа и других россиян. Они с минимальными затратами, пользуясь официальными службами такси, с легкостью попадали на территорию Исламского государства», — добавляет Григорий Шведов.

Еще одна причина паломничества российских террористов в ряды ИГИЛ — это удачная борьба с ними на территории России. Они фактически были выдавлены из страны спецслужбами на Ближний Восток, считает руководитель центра политико-географических исследований, профессор кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ Николай Петров.

Политолог и профессор МГИМО Алексей Малашенко вообще утверждает, что все цифры по Сирии могут быть лишь примерными. «Как они их там считают? По головам? Недавно Шойгу говорил, о том, что в ходе сирийской кампании было убито 2 тысячи террористов из России. Но как они проверяли? Неужели террористы берут в бой паспорта», — вопрошает Малашенко.

Напомним, в апреле 2017 года Владимир Путин заявил, что из 20 тысяч боевиков ИГИЛ, 9 тысяч — это россияне, еще 5 тысяч человек — это выходцы из постсоветских республик. Официальная цель российской военной кампании в Сирии — это «уничтожение террористов на дальних рубежах». На данный момент от ИГИЛ освобождено 90% сирийской территории.