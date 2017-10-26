Запрещенная ФСБ группировка отбирает бизнес у депутата

20:36 26 октября 2017 0

Рынок школьного питания контролирует человек Андрея Барышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ОПГ, запрещенная решением суда по требованию челябинских УФСБ и прокуратуры — профсоюз «Содружество» — выходит на новый для себя рынок. Организация на своем сайте объявила конкурс на видео о лучшей и худшей точке питания в школах. Так «Содружество» заходит на рынок детского питания, который оценивается в несколько миллиардов рублей в год. Считается, что его контролирует депутат Госдумы РФ Андрей Барышев. Пока.

Челябинских школьников уже два года кормит АО «Комбинат социального питания г. Челябинска» (КСП), на 100% принадлежащий муниципалитету. По итогам прошлого года, общество заработало 712 млн рублей, в этом году прогнозируется более 1 млрд рублей. Директором КСП является бывший директор комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Игорь Воловой. Он считается креатурой депутата Госдумы Андрея Барышева. В мэрии рассказывают, что отставка Волового была связана с чрезмерной, по мнению некоторых чиновников, лояльностью к объектам парламентария и беспрепятственному выделению ему земельных участков.

КСП арендует имущество МУП «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска». Предприятие создали полтора года назад со скандалом: школы, садики и детские лагеря в добровольно-приказном порядке переводили на обслуживание МУП. А КСП создали, чтобы участвовать в тендерах.

Игорь Воловой бьется за преференции, не замечая нового конкурента Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» один из депутатов гордумы Челябинска, Игорь Воловой внес инициативу о ликвидации МУП и передаче всего имущественного комплекса в КСП. Кроме того, он хочет, чтобы его КСП освободили от арендной платы и полностью освободили от коммунальных платежей (эти расходы переложить на школы). Воловой заявляет, что этим предприятие сэкономит десятки миллионов рублей, которые направит на развитие.

«КСП пока только поднимает цены на школьное питание. При этом умудряется работать с убытками, объясняя это тем, что меняют оборудование в школах. Решение об освобождении КСП от коммунальных платежей и вовсе носит коррупциогенный фактор. Потому что будет нецелевое расходование средств в школах — бюджетное учреждение будет платить коммуналку коммерческому предприятию, которое призвано зарабатывать деньги. Но, самое главное, мы не видим их эффективной работы. Они монополисты рынка, всех поглотили. Сейчас заходят в Копейск, Троицк, Златоуст», — говорит один из депутатов.

Другой парламентарий, также попросивший не называть его, рассказал, что руководитель КСП готовит аукцион на организацию школьного питания сразу на 5 лет. «Для Волового удобно. В течение пяти лет не нужно будет проводить конкурс на определение поставщиков продуктов — можно завести аффилированные организации и покупать у них товары по завышенным ценам. Думаю, на этом и построен бизнес Волового и Барышева», — предполагает депутат.

Пока КСП готовит пакет предложений по преференциям для себя, на рынок начал заходить профсоюз «Содружество», отметившийся уже в этом году попыткой передела похоронного бизнеса. Организация, созданная людьми с уголовным прошлым и считавшаяся ранее близкой арестованному экс-главе мэрии Сергею Давыдову, объявила конкурс видеороликов, собирая компромат на организаторов школьного питания. Пока никаких других активных действий профсоюз не ведет. Более того, конкурс завершился 22 октября, а об его итогах не объявлено. Но если профсоюз за что-то взялся, то без скандалов, как правило, не обходится. Самый последний связан с войной за похоронный рынок, начавшейся нынешним летом и еще не окончившейся. При том, что еще в феврале прошлого года облсуд удовлетворил иск прокурора Александра Кондратьева, поданный по инициативе ФСБ, о закрытии регионального отделения «Содружества».

Сергей Давыдов считался одним из неформальных основателей профсоюза, позднее сам пострадал от него Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из лидеров профсоюза Денис Гнеушев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» ушел от прямого ответа на вопрос о рынке школьного питания и организации конкурса видеороликов. «Да напишите, как хотите. Считаете, что заходим [на рынок], пусть будет так. Мы же не судимся с вами. Любая реклама хороша», — отметил он.

В приемной Игоря Волового сказали, что руководитель до позднего вечера на совещаниях. Барышев официально заявил «URA.RU», что не имеет к МУП никакого отношения. Начальник комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье заявила, что находится в командировке и ей пока ничего не известно о «Содружестве».

Собеседник из силовой структуры называет ошибкой попытку полукриминального профсоюза зайти на рынок школьного питания. «„Содружество“ хочет дискредитировать КСП и его поставщиков, выходит на сотрудников столовых, чтобы они вошли в профсоюз и те могли уже легально искать нарушения. Проблема только в том, что, в отличие от рынка ритуальных услуг, в школьном питании крутятся бюджетные деньги. А контроль за их расходованием — один и приоритетов работы и ФСБ, и полиции, и прокуратуры. Здесь профсоюз может „сломать себе шею“», — резюмировал эксперт.