Почему банда, созданная экс-главой Челябинска, отжимает его бизнес

21:12 20 июля 2017 0

Своей карьерой Сергей Давыдов (в центре) обязан Михаилу Юревичу (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший челябинский сити-менеджер Сергей Давыдов «залег на дно» после отставки в конце 2014 года, но его непубличная жизнь бурлила. Экс-чиновник развивал компании созданные, когда он был при власти. Однако сейчас он столкнулся с опасностью, которую никак не ожидал. Против него пошел взращенный им же профсоюз «Содружество», состоящий из бывших силовиков и уголовников, запрещенный судом по инициативе регионального управления ФСБ. Участники этой структуры сменили название и продолжают заниматься тем, что лучше всего у них получается. А это, по предположению предпринимателей, — рейдерские захваты бизнеса и вымогательство денег у коммерсантов. Как их жертвой стал бывший влиятельный и дружественный им сити-менеджер Челябинска?

Лидерами профсоюза «Содружество» являются Андрей Целищев, Сергей Нартов и Денис Гнеушев. По данным источников «URA.RU», первый из них со времен работы в УБОП поддерживал приятельские отношения с прокурором Челябинска Сергеем Давыдовым. После расформирования городского надзорного ведомства отправленный в отставку силовик занялся политикой. В 2003 году Давыдов выдвинулся в Госдуму. Его кампанию вел Андрей Целищев. Выборы тогда выиграл молодой бизнесмен Михаил Юревич.

Сергей Давыдов (в центре) исчез из публичной повестки, уступив кресло мэра Евгению Тефтелеву (справа) Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Спустя два года Сергей Давыдов уже баллотировался в мэры Челябинска. Считается, что по инициативе действовавшего тогда главы Вячеслава Тарасова и пула близких ему бизнесменов была расформирована городская прокуратура. Давыдов снял свою кандидатуру в пользу Юревича, и тот после победы на выборах сделал его первым заместителем. Многие подозревают, что во время той кампании именно Целищев подложил бомбу под машину Юревича, чтобы инсценировать покушение для дополнительного пиара. Правда, в правоохранительных органах официально это не подтверждают.

Некоторое время будущий создатель «Содружества» занимался мелким бизнесом — кафе-бильярдной, небольшими строительными подрядами. Тогда же он стал более тесно общаться с директором рынка «Искра» Сергеем Нартовым и его заместителем Денисом Гнеушевым. Этот рынок принадлежит братьям Олегу, Владимиру и Александру Бондаренко, известным в криминальных кругах, как братья Бены. По слухам, их бизнес также связан с махинациями на рынке недвижимости и обналичиванием неучтенных денег. Гнеушев является племянником братьев Бенов. А Нартов получил пост за участие в конфликте за «Искру», к тому моменту он имел уже три судимости: грабеж, разбой и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Про него ходят нелепые слухи — якобы он вхож в кабинеты начальников райотделов полиции.

Когда в 2010 году Юревич был назначен губернатором, а Давыдов занял пост сити-менеджера Челябинска, наступил рассвет для «Содружества». По разным данным, им платили участники рынка маршрутных перевозок якобы за охрану. Профсоюз пытался распространить влияние на крупные предприятия. Рассказывают, что Андрей Целищев и компания помогал бизнес-структурам, близким к бывшему сити-менеджеру, отвоевывать земли в курортной зоне Чебаркуля, где на берегу одноименного озера у Давыдова есть дача. Даже в день отставки главы администрации, 8 декабря 2014 года, состоялся тендер на модернизацию программного обеспечения мэрии, который выиграло ООО «Автоматизация деловых процессов» Андрея Целищева.

Для спасения от Анатолия Вершинина (справа) и «молодогвардейцев» Салимова заручилась поддержкой «Содружества» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За профсоюзом закрепилась дурная слава. Все, кто участвовал в их делах, получали жесткое наказание. А лидерам «Содружества» удавалось избегать ответственности. Их, например, подозревали в махинациях с поставкой по завышенной стоимости программы документооборота «Магеллан», но под суд пошел только организатор закупки — экс-руководитель ОГУП «Областная казна» Игорь Кожевников. Активистов профсоюза некоторые считали организаторами подделки подписей за выдвижение на выборах 2015 года партии «Возрождение России». Но под уголовное дело попали их партнеры. «Содружество» называли организатором акции против «Челябэнергосбыта». А закончилась она ссорой с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым и обвинением его в чуть ли не получении взятки.

Мы уже писали про жесткий конфликт с выдавливанием с рынка похоронных услуг компании «Мемориал-Сервис №1». Директором этой фирмы сразу после отставки Давыдова бы назначен его бывший помощник в мэрии Дмитрий Еремин. А Радик Ибатулин считается номинальным учредителем. Сейчас «Содружество» активно воюет с «Мемориалом».

Самый громкий конфликт до этого был связан с коммунальным бизнесом Сергея Давыдова. По данным инсайдеров, ему была подконтрольна фирма «Коммунальный сервис», а Наталья Салимова была номинальным учредителем и директором. После отставки Давыдова управляющую компанию сочли лакомым куском. Один из лидеров «Молодой гвардии „Единой России“» самопровозглашенный коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин тогда начал публиковать рейтинг управляющих компаний. Против «Коммунального сервиса» проводили акции «молодогвардейцы». Как полагают знающие собеседники, им удалось взять под контроль несколько домов.

По слухам, Александр Любимов посоветовал Наталье Салимовой пригласить опасный профсоюз для защиты Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В тот момент Салимова тесно сблизилась с начальником городского управления ЖКХ Александром Любимовым. По его совету и главы администрации Давыдова, говорят в бизнес-кругах, для защиты коммунального бизнеса и привлекли «Содружество». Дениса Гнеушева взяли на ставку замдиректора. Как говорят, Салимову заставили подделать документы и вписать в число учредителей некоего Дмитрия Лобанова, чтобы он обеспечил контроль «Содружества» за управляющей компанией, обещали в случае чего решить все вопросы с силовиками. Представитель прежних собственников Максим Усманов обратился в правоохранительные органы. Салимова стала фигурантом уголовного дела, а члены профсоюза вновь вышли сухими из воды.

Суд закончился штрафом для директора «Коммунального сервиса». Поняв, что ее «подставили», женщина и убрала всех представителей «Содружества» из компании. В ответ против нее началась информационная война. Члены профсоюза даже требовали лишить Салимову депутатского мандата и исключить из «Единой России».

Сергей Давыдов заступиться за Наталью Салимову не может, поскольку прочно ассоциируется с Михаилом Юревичем и уже давно не столь влиятелен. Более того, год назад была зарегистрирована похоронная компания ООО «Круглое», где соучредителями значатся Андрей Целищев и Светлана Волоткевич. Последняя является партнером «давыдовского» «Мемориал-сервиса №1». То есть профсоюзники еще год назад хотели вести совместный бизнес на рынке ритуальных услуг. После скандала с управляющими компаниями отношения вконец испортились. И с конца июня «Содружество» начало информационную и силовую кампанию против «Мемориал-сервис №1». Одновременно члены полукриминального профсоюза пытаются вернуть контроль над «Коммунальным сервисом» и другими управляющими компаниями, считающимися аффилированными Сергею Давыдову.

Судебный запрет на деятельность «Содружества» имел лишь юридические последствия. Вся команда бывших силовиков и уголовников теперь выступает под брендом «Антитеррористическая комиссия». «Они предлагают разным компаниям выступить с лекцией, раздают брошюры по борьбе с терроризмом. Затем пытаются контролировать безопасность. И постепенно берут на себя функции службы безопасности. Естественно, не бесплатно. Схожими методами действовал профсоюз. Новой структурой уже заинтересовались компетентные органы», — добавил собеседник из силовой структуры.

Получить комментарий Андрея Целищева и Сергея Давыдова не удалось — они не ответили на телефонные звонки.