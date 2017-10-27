Как свердловские следователи упустили сенсацию о коррупции в МВД

10:11 27 октября 2017 0

Важная операция в антикоррупционном расследовании в УМВД сорвалась, да еще и публично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из главных героев антикоррупционного расследования в главке свердловской полиции Владимир Нечаев смог уйти от следователей. Как стало известно «URA.RU», в Москве сорвалась операция по его задержанию. Если у следствия и были планы по разворачиванию претензий в адрес руководства главка, то один из сценариев не сработал. В главке настаивают, для Нечаева путь в систему внутренних дел закрыт навсегда.

Чуть более недели назад самой обсуждаемой новостью среди офицеров ГУ МВД по Свердловской области было задержание и предстоящий арест бывшего начальника отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД Екатеринбурга Владимира Нечаева. «В главке все ходят в трауре», — характеризовали источники «URA.RU» настроения полицейских. Ведь

Нечаев считается представителем «московской команды» в свердловской полиции. Следовательно, его задержание могло иметь самые серьезные последствия.

По данным «URA.RU», Нечаев попал в поле зрения «чекистов» после того, как на него дал показания старший оперуполномоченный службы Олег Красников. Последнего задержали сотрудники свердловского УФСБ 13 апреля текущего года, по подозрению в получении взятки. Тогда был задержан и экс-полицейский Панов. Как позже объяснял Красников следователям, полицейские, действуя через посредника — Панова, за «невозбуждение» уголовного дела в отношении екатеринбургского бизнесмена Юзвовича, требовали два миллиона рублей. Коммерсант согласился. Однако при передаче первого миллиона взяткополучателей задержали сотрудники УФСБ.

Настроение в свердловском главке: «в трауре» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам инсайдеров «URA.RU», после задержания Красников заключил сделку со следствием и стал подробно рассказывать о деятельности своих коллег, а особенно о Владимире Нечаеве. Якобы именно в интересах последнего у Юзвовича и получали злосчастные два миллиона. Помимо этого эпизода, Красников припомнил еще два случая получения взяток, в которых также (с его слов) был замешан Нечаев. Сам же начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБ и ПК еще в апреле подал в отставку.

В итоге спустя полгода следователи приняли решение о задержании Владимира Нечаева. Последний к этому моменту находился в Москве. Поэтому следственной группе пришлось вылететь в столицу, чтобы провести операцию по задержанию подозреваемого по уголовному делу о покушении на получение взятки. Ход расследования дела находился на контроле руководства. По неофициальным данным, к участию в операции привлекли оперативников ФСБ, наружное наблюдение и даже представителей ГИБДД.

Поначалу события развивались по намеченному следователями сценарию. «Наружка» вывела оперативников на Нечаева. Но в последний момент экс-полицейский ускользнул буквально из прямой видимости оперов, рассказывает источник «URA.RU». Ничего не дали и поиски подозреваемого. Тем временем, ситуация продолжала усугубляться: в СМИ «утекла» информация о задержании коррупционера и его этапировании в Екатеринбург. Опубликованная информация внесла определенный хаос в рядах сотрудников силовых ведомств Свердловской области.

Источник агентства считает, что случился «слив заранее заготовленного бравурного отчета». Другой собеседник видит в этом провокацию против следствия.

Учитывая то, что Нечаев «пропал со всех радаров», среднеуральские полицейские поверили в то, что он оказался в руках «чекистов». В тоже время следователи хранили молчание.

В последний раз Нечаева видели в монашьем скиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выяснение обстоятельств потребовалось несколько дней. Впрочем, многие детали до сих пор неустановены. Источники «URA.RU» рассказывают, окончательное понимание ситуации возникло после того, как Владимира Нечаева видели общающимся с православными старцами, в одном из отдаленных скитов. Но в последний момент экс-полицейский буквально пропал из прямой видимости оперов, рассказывает источник «URA.RU».

Официальные представители правоохранительных ведомств Свердловской области о ситуации с Нечаевым хранят молчание. Следователь областного СК Владимир Курбатов, в чьем ведении находится дело, направил корреспондента «URA.RU» за комментариями в пресс-службу ведомства. В пресс-службах следственного комитета и УФСБ по Свердловской области отказались комментировать происходящее.

Исключение из пресс-секретарей силовых ведомств составил представитель полицейского главка региона Валерий Горелых: «Я не уполномочен комментировать следственно-оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела коррупционного характера, расследуемого нашими партнерами из Следственного комитета. У них для таких целей имеется собственный рупор. Вместе с тем отмечу, что должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам еще в апреле 2017 года вместе с его подчиненным сотрудником. Дорога в систему МВД отныне для них закрыта навсегда. В ходе предстоящего судебного заседания в случае если их вина будет доказана, они надолго могут отправиться в одно из учреждений пенитенциарной системы».