Как свердловские следователи упустили сенсацию о коррупции в МВД

Один из главных героев антикоррупционного расследования в главке свердловской полиции Владимир Нечаев смог уйти от следователей. Как стало известно «URA.RU», в Москве сорвалась операция по его задержанию. Если у следствия и были планы по разворачиванию претензий в адрес руководства главка, то один из сценариев не сработал. В главке настаивают, для Нечаева путь в систему внутренних дел закрыт навсегда.
Чуть более недели назад самой обсуждаемой новостью среди офицеров ГУ МВД по Свердловской области было задержание и предстоящий арест бывшего начальника отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД Екатеринбурга Владимира Нечаева. «В главке все ходят в трауре», — характеризовали источники «URA.RU» настроения полицейских. Ведь
Нечаев считается представителем «московской команды» в свердловской полиции. Следовательно, его задержание могло иметь самые серьезные последствия.
По данным «URA.RU», Нечаев попал в поле зрения «чекистов» после того, как на него дал показания старший оперуполномоченный службы Олег Красников. Последнего задержали сотрудники свердловского УФСБ 13 апреля текущего года, по подозрению в получении взятки. Тогда был задержан и экс-полицейский Панов. Как позже объяснял Красников следователям, полицейские, действуя через посредника — Панова, за «невозбуждение» уголовного дела в отношении екатеринбургского бизнесмена Юзвовича, требовали два миллиона рублей. Коммерсант согласился. Однако при передаче первого миллиона взяткополучателей задержали сотрудники УФСБ.
По словам инсайдеров «URA.RU», после задержания Красников заключил сделку со следствием и стал подробно рассказывать о деятельности своих коллег, а особенно о Владимире Нечаеве. Якобы именно в интересах последнего у Юзвовича и получали злосчастные два миллиона. Помимо этого эпизода, Красников припомнил еще два случая получения взяток, в которых также (с его слов) был замешан Нечаев. Сам же начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБ и ПК еще в апреле подал в отставку.
В итоге спустя полгода следователи приняли решение о задержании Владимира Нечаева. Последний к этому моменту находился в Москве. Поэтому следственной группе пришлось вылететь в столицу, чтобы провести операцию по задержанию подозреваемого по уголовному делу о покушении на получение взятки. Ход расследования дела находился на контроле руководства. По неофициальным данным, к участию в операции привлекли оперативников ФСБ, наружное наблюдение и даже представителей ГИБДД.
Поначалу события развивались по намеченному следователями сценарию. «Наружка» вывела оперативников на Нечаева. Но в последний момент экс-полицейский ускользнул буквально из прямой видимости оперов, рассказывает источник «URA.RU». Ничего не дали и поиски подозреваемого. Тем временем, ситуация продолжала усугубляться: в СМИ «утекла» информация о задержании коррупционера и его этапировании в Екатеринбург. Опубликованная информация внесла определенный хаос в рядах сотрудников силовых ведомств Свердловской области.
Источник агентства считает, что случился «слив заранее заготовленного бравурного отчета». Другой собеседник видит в этом провокацию против следствия.
Учитывая то, что Нечаев «пропал со всех радаров», среднеуральские полицейские поверили в то, что он оказался в руках «чекистов». В тоже время следователи хранили молчание.
На выяснение обстоятельств потребовалось несколько дней. Впрочем, многие детали до сих пор неустановены. Источники «URA.RU» рассказывают, окончательное понимание ситуации возникло после того, как Владимира Нечаева видели общающимся с православными старцами, в одном из отдаленных скитов. Но в последний момент экс-полицейский буквально пропал из прямой видимости оперов, рассказывает источник «URA.RU».
Официальные представители правоохранительных ведомств Свердловской области о ситуации с Нечаевым хранят молчание. Следователь областного СК Владимир Курбатов, в чьем ведении находится дело, направил корреспондента «URA.RU» за комментариями в пресс-службу ведомства. В пресс-службах следственного комитета и УФСБ по Свердловской области отказались комментировать происходящее.
Исключение из пресс-секретарей силовых ведомств составил представитель полицейского главка региона Валерий Горелых: «Я не уполномочен комментировать следственно-оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела коррупционного характера, расследуемого нашими партнерами из Следственного комитета. У них для таких целей имеется собственный рупор. Вместе с тем отмечу, что должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам еще в апреле 2017 года вместе с его подчиненным сотрудником. Дорога в систему МВД отныне для них закрыта навсегда. В ходе предстоящего судебного заседания в случае если их вина будет доказана, они надолго могут отправиться в одно из учреждений пенитенциарной системы».