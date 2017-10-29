«Современные воры в законе живут на Кипре и коронуются по скайпу»

15:19 29 октября 2017 0

В фильме о русской мафии «Порок на экспорт» главный герой — в татуировках «вора в законе». Сейчас они — необязательный атрибут авторитета, говорит эксперт Фото: Кадры из фильма «Порок на экспорт»

Убийство беглого депутата Дениса Вороненкова вновь заставило россиян вспомнить про воров в законе. Украинские спецслужбы полагают, что экс-парламентарий был убит по заказу российского вора в законе Владимира Тюрина («Тюрика»). Тема воров в законе, которая после 90-х, казалось бы, осталась частью прошлого, приобрела новое звучание. Оказалось, воры в законе никуда не исчезли, они до сих пор влияют на самые разные сферы общественной жизни, просто теперь все это выглядит совершенно по другому. Так, прямо сейчас, воры в законе пытаются взять под свою «крышу» мигрантов. О том, почему они продолжают определять политику и экономику целых регионов, как выглядят и чем заняты сегодня «URA.RU» рассказал криминальный репортер Сергей Канев.

— Воры в законе и сейчас существуют на всем постсоветском пространстве? Они как-то связаны между собой?

— У каждого воровского клана есть свои зоны влияния, которые могут охватывать разные страны. У них сложная система взаимоотношений. Например, война, которая недавно велась между грузинскими кланами, мешала криминальному бизнесу в России. Многие воры в России даже жаловались: дескать, грузины там убивают друг друга, а мы из-за них страдаем. Сейчас воры в законе обратили внимание на мигрантов — стараются поставить над ними главного вора в Москве. Грузинские кланы собираются поставить своего вора, чтобы он их контролировал, собирал деньги для общака. У узбеков есть свои лидеры, а у таджиков и киргизов — нет, вот воры и задумались, как это миллионы людей ходят свободно и их никто их не контролирует.

Власти Грузии требовали выдать ей Шакро Молодого, однако им было отказано из-за того, что у вора в законе было российское гражданство Фото: Валерий Мельников, РИА «Новости»

— Воры в законе — это исключительно отечественное изобретение или подобные аналоги есть на Западе?

— Конечно, есть. Та же итальянская мафия. У них все то же самое — все крутится вокруг денег, коррупции, незаконного бизнеса и подкупа чиновников. Есть якудза в Японии, которые в последние годы вообще собираются легализоваться.

— В России воры в законе пользуются поддержкой тех, кто, на первый взгляд к криминальному миру не имеет никакого отношения. Так, на похоронах воров в законе собираются самые разные люди — актеры, политики, журналисты, банкиры. Как это можно объяснить?

— Пышные похороны — это важный ритуал для воров в законе. Через них молодежи показывают, что, если ты пробьешься в люди, то тебя никто не забудет, а братва проводит как подобает.

Что же касается политиков, актеров, музыкантов и остальных — то, они зачастую просто находятся на зарплате у воров в законе. Посещая похороны и прощаясь, они просто отрабатывают свои деньги.

Не секрет, что многие наши генералы купили свои должности и раскрутились на деньги воровского общака.

— Разве воровской кодекс чести разрешает ворам в законе сотрудничать с представителями власти: согласно воровским понятиям, вор не должен иметь семью, сотрудничать с властями и заниматься общественно-полезным трудом?

— Это в прошлом. Сейчас эти понятия не соблюдаются. Так, двое известных воров в законе даже купили себе звание осведомителей МВД. Теперь, когда их задерживают и пробивают по базе МВД, то видят, что они находятся в числе добровольных осведомителей и тут же отпускают. Это раньше вор обязательно должен был отсидеть и вообще жить по понятиям. Современные воры в законе имеют недвижимость в Америке, Европе, на Кипре, у них есть жены. Тот же Владимир Тюрин был женат на певице, депутате Госдумы Марии Максаковой. Он не скрывал, что оплатил ее предвыборную кампанию. У него есть недвижимость и бизнес. Он вхож в тусовки, где собираются крупные чиновники и генералы. Сама Максакова участвовала в ужинах [помощника президента] Владислава Суркова, где все собравшиеся знали, что ее муж — тот самый вор в законе Тюрик. Он и есть сегодня лицо настоящего успешного криминального авторитета.

— Насколько сильно воры в законе могут влиять на власть?

На похороны «Деда Хасана» в 2013 году пришли тысячи человек Фото: Валерий Мельников, РИА «Новости»

— Во многих нищих регионах, где украсть уже нечего, чиновники напрямую работают на воров в законе. Воры там решают многие ключевые вопросы: они назначают депутатов, без их одобрения не строятся крупные объекты. Многие говорят, что воров в законе сегодня почти не осталось, но их рано списывать со счетов. Тот же Шакро Молодой вообще решал свои вопросы через федеральные органы власти. Из нынешнего поколения питерских и московских чиновников все в свое время сотрудничали с ворами в законе.

— После ареста Шакро Молодого место главного вора в законе осталось вакантным?

— Это довольно дилетантский вопрос. Несмотря на арест Шакро так и остался главным вором своего клана, просто заниматься хозяйством на свободе он назначил другого человека. До убийства деда Хасана, он был вторым руководителем клана. Шакро Молодой занимался финансами и определял с кем дружить, против кого воевать, а Дед Хасан исполнял представительские функции: принимал ходоков, ездил на стрелки. Чтобы к нему записаться, выстраивалась целая очередь.

Однако надо иметь ввиду, что такого понятия как «главный российский вор в законе» просто не существует.

— Среди воров в законе существует какая-то иерархия или они равны между собой?

— По понятиям воры в законе равны между собой. Просто одни более богаты и влиятельны, другие — менее. Какой-нибудь молодой вор в законе и Шакро — равны. Но и Шакро — не самый главный. Есть еще около пяти криминальных генералов, близких к нему по степени могущества.

— А в каких отношениях между собой московские воры в законе и воры в регионах?

СБУ заявила, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в Киеве по приказу вора в законе Тюрика. Тюрик ревновал свою бывшую жену к экс-депутату Фото: стрингер РИА «Новости»

— В некоторых регионах московские или питерские воры ставят своих людей. В других регионах наоборот, местные никого не пускают — ни московских, ни грузинских, ни питерских. Везде своя уникальная ситуация.

— А как сегодня проходит ритуал коронации нового вора в законе, как воры принимают в свои ряды?

— Криминальный авторитет должен заявить, что хочет стать вором в законе. В таком случае другие воры в законе должны дать ему рекомендацию. Иногда достаточно одной рекомендации, если вор, который ее дает очень известен, но обычно требуется согласие двух-трех человек. Происходит это все на так называемой сходке, которая может проходить, где угодно: в тюрьме, ресторане. В последнее время сходки проходят даже по скайпу. Воры созваниваются, обсуждают, и на созвоне объявляют о коронации.

— Какой-то визуальной процедуры коронации не происходит? Может набивают какую-то татуировку?

— Татуировки в виде звезд и куполов набивали раньше, сейчас такого уже нет.

— А как-то еще можно приобрести звание вора в законе?

— В последнее время звание вора в законе начали покупать, вкидывая определенную сумму в общак. Людей купивших это звание зовут «апельсинами», они могут даже никогда не сидеть. Воры договариваются и назначают сумму, которую человек должен заплатить, чтобы стать вором в законе.

— Тема «воров в законе» пользуется живым интересом у россиян. Все с большим интересом читают книжки и смотрят фильмы про них. Как думаете почему?

— Воровской мир — это параллельная структура власти со своей иерархией. Наши люди ведь без пастуха не могут даже в деле совершения преступлений. Иерархия воровского очень закрыта и смотреть на него изнутри всегда интересно. Тем более, что многие из граждан сами бы хотели таким образом выбиться в люди. Влияет и героизация криминальных авторитетов, это ведь очень колоритные личности, зачастую очень хорошие психологи. Да и те же фильмы часто показывают лихие и закрученные истории, почему бы не посмотреть такое в кино. Однако имейте ввиду, героизировать воров в законе не стоит: в их мире все крутится вокруг больших денег, у многих руки по локоть в крови. У некоторых за душой ни флага, ни Родины — только деньги.