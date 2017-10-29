14:31 29 октября 2017 0

«Важен каждый человек. И дворники, и президенты — все паства», — объясняет старец Ефрем. Фото: Анна Майорова © URA.RU

В уральской столице несколько дней прожил самый авторитетный из духовных отцов святой горы Афон (Греция) — архимандрит Ефрем. Ватопедская обитель, которую он возглавляет, была основана около больше тысячи лет назад.

В четверг, 26 октября, он по приглашению владельца РМК Игоря Алтушкина был в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и еще сотней человек. Следующие два дня он общался с полными залами мирян, а также посетил службу в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре.

Архимандрит Ефрем сегодня улетел — в аэропорту его провожал губернатор Евгений Куйвашев и уральские VIP-персоны Фото: Анна Майорова © URA.RU

«URA.RU» получило уникальную возможность пообщаться со старцем Ефремом и узнать, что ищут власть предержащие на горе Афон и какие советы получают от того, чьему слову беспрекословно верят.

Стоит отметить, что у старца Ефрема манера говорить размеренно, четко и очень негромко. Но оттого и по-настоящему эмоциональным вышел его ответ, когда разговор зашел о соборе Святой Екатерины, который намереваются возвести на Октябрьской площади.

— Вы, я знаю, к нам прилетели через Москву, где успели пообщаться с сотней человек. Не простыми людьми — государственниками, бизнесменами, другими важными людьми…

— Мне важен каждый человек и мы с ними со всеми разговариваем. И дворники, и президенты, и олигархи, и чиновники — они все паства, которая нуждается в духовном общении. Раз есть у них желание общаться духовно — мы идем к ним.

— За какими советами, с какими вопросами сильные мира сего обращаются к вам?

— Они простые люди — первое, что интересует всех — это спасение души. Это люди верующие, у которых, как и у всех людей, есть свои проблемы. В этот визит мы подарили господину президенту икону — передали от наших братьев. Он к этой иконе с большим благоговением приложился. И в целом его обращение к святыням — явный показатель, что этот человек верит в Бога. И наше знание о его жизни, родителях и происхождении — нам свидетельствует о том, что сие есть чудо.

— Какие ответы и советы вы даете обращающимся к вам высшим чиновникам и бизнесменам, как советует им жить, учите их жесткости или мягкости?

Храм Екатерины должен быть, неважно, на какой поверхности он будет расположен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Говорим обо всем и разном, но с каждым разговор отдельный и это, конечно же, личное для каждого. Одно могу сказать, что эти люди с большой радостью, любовью и уважением нас принимают всегда.

— Ни в коем случае не претендую на чьи-то секреты и тайны, поэтому спрошу иначе. В последнее время РПЦ упрекают в некоторой агрессии и излишнем напоре — отсюда и интересна ваша позиция за мир или за войну в широком смысле этих слов.

— Церковь всегда за мир. Сколько раз на литургии молимся о мире во всем мире. Никогда церковь не учит войне. Единственная война, на которую может благословить церковь — это война оборонительная. Но ваш президент очень миролюбивый человек и то, что до сих пор мировая война не разразилась, не началась с Сирии или с других конфликтов — это по большей части благодаря ему. Человек он очень разумный и все то, что возложил на него божий промысел — со всем он справляется очень хорошо.

— Вы в курсе ситуации с собором Святой Екатерины — было много споров…

— Никакого спора быть не может в той части, что храм Екатерины в Екатеринбурге должен быть. Святая Екатерина — покровительница города — даже название у него теперь прежнее. Я и раньше говорил это вашим людям [священнослужителям и бизнесменам] — убедил их, что должны обязательно построить храм покровительницы, чтобы снизошло благословение святой на город. Дискотеки и публичные дома строить можно, можно строить все, что развращает человека и вы молчите, а когда начинают строить храм — поднимается шум.

Церковь всегда за мир. Война — только ради обороны Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Сначала спорили на суше или на воде его строить. В итоге перенесли с воды на сушу. Все равно частично сохраняется недовольство.

— Все равно, на какой поверхности построят — просто хочется видеть храм святой Екатерины, где будут почитать покровительницу города.

— Приедете к нам снова, когда храм достроят?

— Обязательно. Бог хочет, чтобы храм был!

— В чем ваш секрет вашей мудрости?

— А я что? Я простой монах. Не более, не менее. (после этого старец Ефрем пригласил журналистов «URA.RU» посетить гору Афон, добродушно засмеялся и тепло обнял).