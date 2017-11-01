Впервые! Покажем, какой должна быть власть? Хотя бы на Урале

02:22 01 ноября 2017 0

Мы не сомневаемся, что свердловские чиновники много делают для улучшения условий жизни земляков. Поэтому и лонг-лист включает почти пятьдесят фамилий. Но нужно выбрать самого-самого Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«URA.RU» впервые вручит свою награду на главной бизнес-премии Екатеринбурга. На церемонии «Делового квартала» мы назовем победителя в самой противоречивой номинации — «Чиновник года», которого сами же и определим. Но не без вашей помощи. На сайте стартует народное голосование. На выбор — семь номинантов.

В конце ноября коллеги из «Делового квартала» традиционно вручат премию «Человек года». Одно из главных событий для истеблишмента Екатеринбурга пройдет уже в восьмой раз. Редакция выбирает победителей в 12 номинациях, среди которых «Ритейлер года», «Ресторатор года», «Банкир года», «Промышленник года», «Строитель года» и другие. «URA.RU» особо внимательно следит за двумя из них: «Чиновник года» и «Человек года».

Наше агентство отобрало семь номинантов на премию «Чиновник года» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но в этом году мы не только следим, но и участвуем. На церемонии будет вручена дополнительная премия — мы также назовем чиновника года, но не по версии «Делового квартала», а по версии нашей редакции, экспертов и вас, дорогой читатель! Потому что кто лучше разбирается в жизни бюрократии, кроме нашей триады? Правильно. Никто!

Как и «Деловой квартал», мы оцениваем события от прошлой церемонии до начала ноября 2017 года. Мы считаем необходимым отметить тех чиновников, чьи поступки могут быть примером для коллег, кто действовал в интересах общества, несмотря на сопротивление Системы. Отмечая чиновника года, мы говорим о социальной пользе его действий, исходя из того, что государственный служащий в первую очередь приносит пользу в ее широком смысле, нежели просто четко выполняет свои должностные обязанности.

На первом этапе отбор кандидатов проходил внутри редакции. Далее будет голосование читателей и выбор экспертного совета. Но обо всем по порядку.

Изначально журналисты редакции составили список из 42 кандидатов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мы определили, что чиновниками считаем только государственных служащих. Поэтому не был номинирован мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, получивший на выборах 10 сентября, фантастическую поддержку избирателей.

Поскольку мы говорим о бюрократической работе, а не о политике, то за пределы обсуждения были выведены парламентарии всех уровней: сенатор Эдуард Россель (хотя не скроем, хотелось отметить 80-летнего политика, остающегося в активной работе), добившийся назначения губернатором Александр Бурков и даже Людмила Бабушкина, способная добиваться эффективной работы от непростого состава Заксобрания.

За внимательность к сообщениям СМИ о проблемах на подведомственной территории мы хотели номинировать заместителя Генерального прокурора России Юрия Пономарева. Но наш принцип отбора: гражданские государственные служащие, поэтому фиксировать успехи Юрия Александровича нам придется как-то иначе.

Участие Евгения Куйвашева убило бы всю интригу номинации Фото: Анна Майорова © URA.RU

В список кандидатов не был включен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Потому что его участие убивает всю интригу: высшее должностное лицо региона окормляет все инициативы своих подчиненных, его участие есть в каждом проекте, поскольку реализуют проекты служащие, принимаемые им на работу, либо действующих в сферах, контролируемых людьми, принятыми губернатором на работу. С Евгением Владимировичем невозможно соревноваться, а конкурс — это все же соревнование.

Применив все эти ограничения, журналисты редакции составили широкий список из 42 кандидатов на получение звания чиновник 2017 года.

В результате рейтингового голосования в нем осталось семь претендентов. Теперь мы выносим их на суд своих читателей: с 1 по 6 ноября на странице этого материала вы можете проголосовать за того, кто, по вашему мнению, является чиновником года.

Знакомьтесь!

Сити-менеджер Екатеринбурга снизил градус общественного напряжения в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сейчас вам предстоит выбрать чиновника года по вашей версии.

По результатам голосования будет составлена тройка номинантов. Мы огласим ее утром 7 ноября, и с этого же дня 50 экспертов агентства — представители образования, культурной среды, медиа, общественные деятели — проголосуют за одного из трех кандидатов. Имя победителя будет объявлено на церемонии «Делового квартала».

Голосуем!