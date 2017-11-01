Впервые! Покажем, какой должна быть власть? Хотя бы на Урале

«URA.RU» впервые вручит свою награду на главной бизнес-премии Екатеринбурга. На церемонии «Делового квартала» мы назовем победителя в самой противоречивой номинации — «Чиновник года», которого сами же и определим. Но не без вашей помощи. На сайте стартует народное голосование. На выбор — семь номинантов.
В конце ноября коллеги из «Делового квартала» традиционно вручат премию «Человек года». Одно из главных событий для истеблишмента Екатеринбурга пройдет уже в восьмой раз. Редакция выбирает победителей в 12 номинациях, среди которых «Ритейлер года», «Ресторатор года», «Банкир года», «Промышленник года», «Строитель года» и другие. «URA.RU» особо внимательно следит за двумя из них: «Чиновник года» и «Человек года».
Но в этом году мы не только следим, но и участвуем. На церемонии будет вручена дополнительная премия — мы также назовем чиновника года, но не по версии «Делового квартала», а по версии нашей редакции, экспертов и вас, дорогой читатель! Потому что кто лучше разбирается в жизни бюрократии, кроме нашей триады? Правильно. Никто!
Как и «Деловой квартал», мы оцениваем события от прошлой церемонии до начала ноября 2017 года. Мы считаем необходимым отметить тех чиновников, чьи поступки могут быть примером для коллег, кто действовал в интересах общества, несмотря на сопротивление Системы. Отмечая чиновника года, мы говорим о социальной пользе его действий, исходя из того, что государственный служащий в первую очередь приносит пользу в ее широком смысле, нежели просто четко выполняет свои должностные обязанности.
На первом этапе отбор кандидатов проходил внутри редакции. Далее будет голосование читателей и выбор экспертного совета. Но обо всем по порядку.
Мы определили, что чиновниками считаем только государственных служащих. Поэтому не был номинирован мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, получивший на выборах 10 сентября, фантастическую поддержку избирателей.
Поскольку мы говорим о бюрократической работе, а не о политике, то за пределы обсуждения были выведены парламентарии всех уровней: сенатор Эдуард Россель (хотя не скроем, хотелось отметить 80-летнего политика, остающегося в активной работе), добившийся назначения губернатором Александр Бурков и даже Людмила Бабушкина, способная добиваться эффективной работы от непростого состава Заксобрания.
За внимательность к сообщениям СМИ о проблемах на подведомственной территории мы хотели номинировать заместителя Генерального прокурора России Юрия Пономарева. Но наш принцип отбора: гражданские государственные служащие, поэтому фиксировать успехи Юрия Александровича нам придется как-то иначе.
В список кандидатов не был включен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Потому что его участие убивает всю интригу: высшее должностное лицо региона окормляет все инициативы своих подчиненных, его участие есть в каждом проекте, поскольку реализуют проекты служащие, принимаемые им на работу, либо действующих в сферах, контролируемых людьми, принятыми губернатором на работу. С Евгением Владимировичем невозможно соревноваться, а конкурс — это все же соревнование.
Применив все эти ограничения, журналисты редакции составили широкий список из 42 кандидатов на получение звания чиновник 2017 года.
В результате рейтингового голосования в нем осталось семь претендентов. Теперь мы выносим их на суд своих читателей: с 1 по 6 ноября на странице этого материала вы можете проголосовать за того, кто, по вашему мнению, является чиновником года.
Знакомьтесь!
Александр Якоб, глава администрации Екатеринбурга
Продемонстрировал управленческие таланты, обратив внимание на недовольство горожан проектом транспортной реформы в Екатеринбурге, при этом не отказавшись от решения проблем, а изменив график ее проведения. Оперативность, с которой сити-менеджер отреагировал на критику президентом Владимиром Путиным проекта приведения к единообразию фасадов жилых домов в Екатеринбурге за свой счет, показала, что Якоб умеет эффективно работать не только в спокойной ситуации, но и в авральном режиме.
Дмитрий Нисковских, глава Сысерти
В этом году он отважился поменять пост министра инвестиций в свердловском правительстве на кресло мэра пусть и уральской Рублевки, но по факту не самого благополучного и не самого спокойного муниципалитета. В интервью «URA.RU», Нисковских признавался, что сам просил губернатора о переводе из кабинета министров.
Галина Кулаченко, заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области
Она добилась продления льготы на движимое имущество для свердловской промышленности, тем самым обеспечила экономическую стабильность предприятий. И впервые за десятилетия, по итогам работы согласительных комиссий в региональном Минфине, расходные полномочия свердловских муниципалитетов на 2018 год увеличены на рекордную сумму в 9,4 миллиарда рублей.
Александр Иванов, директор департамента информационной политики
Первым заговорил об оптимизации расходов государственного бюджета на СМИ: многие контракты уже расторгнуты, практически закрыта потерявшая актуальность газета «Уральский рабочий», министерства уведомлены о проблемах интернет-телевидения «Малина». И это, как он признается, еще не финал.
Михаил Волков, министр строительства Свердловской области
Благодаря ему удалось без конфликтов решить вопрос о частичной передаче градостроительных полномочий обратно от областных властей Екатеринбургу, что устроило обе стороны.
Василий Старков, министр транспорта и связи Свердловской области
Этим летом в Екатеринбурге и городах-спутниках была отремонтирована фактически каждая десятая дорога. Самые значительные изменения, естественно, претерпели улицы рядом с Центральным стадионом в преддверии ЧМ-2018 года. Кроме того, была реконструирована дорога до Серебрянки, восстановить которую поручил президент России.
Владимир Тунгусов, первый вице-губернатор Свердловской области
За год создал в регионе атмосферу межэлитного консенсуса, что позволило региональным властям устоять при неоднократных «губернаторопадах» в стране, и пошло на пользу бизнесу, уставшему от политической неопределенности последнего десятилетия.
Сейчас вам предстоит выбрать чиновника года по вашей версии.
По результатам голосования будет составлена тройка номинантов. Мы огласим ее утром 7 ноября, и с этого же дня 50 экспертов агентства — представители образования, культурной среды, медиа, общественные деятели — проголосуют за одного из трех кандидатов. Имя победителя будет объявлено на церемонии «Делового квартала».
Голосуем!