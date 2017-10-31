Поверят ли горожане в новое возрождение «Большого Екатеринбурга»

20:53 31 октября 2017 0

Следующий состав Екатеринбургской гордумы будет строить «Большой Екатеринбург» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Не покидавшее в последнее время свердловские элиты ощущение, что проект «Большой Екатеринбург» сдан в архив, оказалось ошибочным. Через несколько дней правительство возобновит его реализацию. Лучшие из высказанных в предыдущие годы предложений будут обобщены и включены в градостроительную концепцию. Есть все шансы начать ее воплощение уже до выборов в гордуму уральской столицы. Депутатов и ключевых экспертов к участию в работе не пригласили — экспертные советы сформированы непублично.

Автором идеи об объединении уральской столицы с городами-спутниками считается бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, впервые выступивший с ней в 2002 году. В 2007 году инициатива вышла на федеральный уровень — Минрегионразвития РФ сформировало список из 14 перспективных агломераций, который так и остался на бумаге.

Александр Мишарин использовал «Большой Екатеринбург» в качестве политической дубинки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2010 году проект стал политическим. Команда экс-губернатора Александра Мишарина предложила слить Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский и Арамиль в единый муниципалитет, но из-за сопротивления муниципалитетов идея была вновь отложена.

Следующее возрождение проекта пришлось на 2015 год. Его новым куратором был назначен перешедший на работу в правительство бывший заместитель сити-менеджера Екатеринбурга Александр Высокинский. Начались широкие консультации с привлечением политиков, бизнесменов, ученых, СМИ. На смену концепции механического объединения городов пришла идея о создании агломерации, в рамках которой каждый муниципалитет сохранит свою самостоятельность. Но весной 2016 года работы были фактически свернуты. Все усилия власти сконцентрировали на проведении выборов в Заксобрание, а затем губернатора региона.

Анатолий Гагарин уверен, что смысла пиарить «Большой Екатеринбург» во время выборов не было Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участник одной из экспертных групп, глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин заявил «URA.RU», что «работы продолжались. Просто у нас не было задачи раскручивать проект, включать его в информационную повестку. В рамках предвыборной кампании стояли другие задачи».

В октябре этого года вынужденный тайм-аут завершился. Министерство экономики и территориального развития завершает формирование пяти экспертных советов («Наука», «Бизнес», «Общественность», «Власть» и «СМИ») которым предстоит обобщить, уточнить все высказанные ранее предложения и подготовить техническое задание для разработчиков градостроительного проекта агломерации.

Важная роль в них отведена мэрам. В частности, глава Березовского Евгений Писцов заявил «URA.RU», что обсуждал с Александром Высокинским перспективы «Большого Екатеринбурга» на прошедшем на предыдущей неделе в Санкт-Петербурге форуме по стратегическому планированию. Мэр постоянно находится с вице-губернатором на связи по данному вопросу.

Олег Мошкарев насторожен непубличностью процесса по созданию «Большого Екатеринбурга» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но для многих других активистов принцип рассылки приглашений для вхождения в советы остался загадкой. Опрошенные «URA.RU» депутаты входящих в «Большой Екатеринбург» городов заявили, что впервые слышат о возобновлении работы над его созданием. В стороне от процесса остались и многие эксперты. «Настораживает непубличность, с которой формируется состав советов», — заявил агентству организовывавший в 2015 году общественные обсуждения начинания Олег Мошкарев.

«На этой стадии предстоит „привязать“ проекты к конкретным территориям, определить специализацию каждого муниципалитета. Условно говоря, в одном городе будет располагаться мусороперерабатывающий завод, в другом — обрабатывающие производства, в третьем — какие-то иные», — поясняет Анатолий Гагарин.

Заместитель губернатора Александр Высокинский добавил, что с будущими градостроительными документами необходимо увязать планы по созданию в «Большом Екатеринбурге» логистических центров, зон малого и среднего предпринимательства, а также ряда других объектов.

Пройдут переговоры с представителями Свердловской железной дороги о развитии в агломерации новых транспортных узлов. На них также будет уточнена концепция строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск. Она, в частности, пройдет через Сысерть и станет драйвером экономического развития этого муниципалитета.

Александр Высокинский (справа) уже знает, каким будет «Большой Екатеринбург» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все перечисленные работы должны пройти в относительно короткий срок. Уже в январе—феврале планируется провести конкурс по поиску подрядчика на разработку градостроительной документации «Большого Екатеринбурга». Александр Высокинский прогнозирует, что большая часть 2018 года уйдет на подготовительные и проектные работы. И лишь после этого начнется реализация самих вошедших в документы объектов.

Не все эксперты согласны с такими сжатыми сроками. Например, Олег Мошкарев считает саму идею построения «Большого Екатеринбурга» правильной и естественной. Но уверен, что при ее воплощении в жизнь «нельзя ускоряться»: «Торопиться незачем. Нужно заложить и предусмотреть основы для развития будущей агломерации на 100 лет вперед».

Большинство участников уверены, что проект помимо экономического имеет и политическую составляющую. Анатолий Гагарин считает, что построение «Большого Екатеринбурга» станет одной из главных тем на выборах в гордуму уральской столицы в 2018 году: «Новому составу гордумы предстоит довести этот проект до конца. Благодаря ему этот орган власти получит новое качество».

«Экономика и политика в этом проекте идут рука об руку. Уверен, что он станет важной частью предстоящих городских выборов, поддержанных „Единой Россией“», — уверен руководитель депутатской группы «Большой Екатеринбург» в думе уральской столицы Анатолий Шарапов. Он предлагает увязать идею о создании агломерации с проектом проведения в мегаполисе выставки ЭКСПО-2025 — это повысит шансы города на победу в международном конкурсе.

Александр Высокинский, в свою очередь, настаивает, что создание агломерации — пока исключительно экономический вопрос. Политическая составляющая, по мнению чиновника, может подключиться к нему только на последующих этапах.